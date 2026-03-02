Последняя настоящая «семёрка»: Manhart MH7 700 на базе BMW M760Li поколения G12

Ателье Manhart Performance, которое в 1986 году основали братья Вилфрид Манхарт и Гюнтер Манхарт, теперь называется Manhart Automotive — это изменение приурочено к получению компанией лицензии автопроизводителя. Седан MH7 700 стал первой новинкой Manhart в новом статусе, он отдаёт дань уважения последней модели BMW с двигателем V12.

Нынешняя «семёрка» BMW поколения G70, что выпускается с 2022, года не получила статусного двигателя V12 и довольствуется максимум восемью цилиндрами, при этом BMW Group продолжает выпускать 12-цилиндровые двигатели для дочерней компании Rolls-Royce Motor Cars. Многие поклонники BMW отвергли «семёрку» G70 не столько за отсутствие V12, сколько за чемоданообразный дизайн, китайское лицо и сенсорный салон, в котором не осталось ничего от классических BMW. В этом смысле седан поколения G11/G12 (индекс G12 имеет длиннобазная версия) считается последней настоящей «семёркой», а топ-версия M760Li особенно высоко ценится у коллекционеров.

В стоке 12-цилиндровый двигатель с заводским индексом N74B66 выдаёт под капотом BMW M760Li внушительные 610 л.с. и 800 Нм, но специалисты Manhart решили его ещё немного подкормить, снабдили более производительными турбокомпрессорами, новой программой управления и новой ярко звучащей системой выхлопа из нержавеющей стали, в итоге отдача выросла до 711 л.с. и 1050 Нм. 8-ступенчатый «автомат» и система полного привода xDrive остались стандартными. Как изменились динамические характеристики, Manhart не сообщает, стандартный BMW M760Li набирает первую «сотню» за 3,7 с, максимальная скорость с пакетом M Driver's Package — 305 км/ч.

К облику BMW M760Li тюнинг-ателье добавило карбоновый сплиттер в нижней части переднего бампера, карбоновый спойлер на крышке багажника, карбоновые шапочки зеркал и комплект фирменных виниловых полос Manhart. Стандартные колёса заменены на собственные кованые катки Manhart Concave One, обутые в низкопрофильные шины размерности 255/35 ZR 21 спереди и 295/30 ZR 21 сзади. Стандартная пневмоподвеска слегка модифицирована ради уменьшения дорожного просвета. Тормоза стоковые, но по желанию клиента Manhart может предложить более крупные и эффективные механизмы.

Салон на демонстрационном экземпляре Manhart MH7 700 полностью перешит и теперь оформлен в бежево-коричневых тонах, коричневые кожаные вставки стёганые и перфорированные. На спинках кресел вышиты логотипы Manhart, на пол уложены новые коврики от Manhart.

Стоимость своих тюнинг-проектов Manhart традиционно не раскрывает.

