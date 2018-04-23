Большинство клиентов, купивших машины в первом квартале 2018 года, сделали выбор в пользу автомобилей сегмента SUV и класса B.

Россияне в период с января по март текущего года купили в общей сложности примерно 367 000 легковых автомобилей. Этот результат на 22,9% превышает показатель продаж новых «легковушек» в течение первых трёх месяцев 2017 года. При этом рост спроса «Автостат» зафиксировал во всех сегментах, за исключением класса E, где сокращение составило 12,1%.

Наиболее востребованным у российских автомобилистов сегментом по-прежнему остаётся SUV. По итогам первого квартала на него пришлось 43,16% от суммарных продаж на рынке, всего было продано около 157 200 кроссоверов и внедорожников (прирост к АППГ составил 25,3%). В числе лидеров Hyundai Creta (15 764 экземпляров, прирост – 39%), Renault Duster (10 270, прирост –19,4%) и Kaptur (7 659, прирост – 27,5%).

Новости / Авторынок Названы самые популярные иномарки российского рынка в I квартале Наиболее востребованной моделью у россиян в период с января по март 2018 года стал «кореец» Kia Rio, объем продаж которого за указанный период составил 25 370 единиц, что превышает прошлогодний результат на 20,2%,...

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На втором месте по популярности автомобили класса B, доля которых с начала года продолжает расти. Сейчас она составляет 39,40%, всего в РФ продано примерно 143 500 машин сегмента. Этот результат говорит о приросте на 20,9% по сравнению с январём-мартом 2017-го. В тройке самых востребованных Kia Rio (25 370 единиц, прирост – 20,2%), Lada Vesta (24 333, прирост – 59,8%) и Granta (20 557, прирост – 16,1%).

Замыкает тройку лидеров традиционно С-класс, по итогам первого квартала 2018 года на его долю пришлось 6,75%. Всего за январь-март реализовано около 24 600 единиц, показав рост на 9,7%. В числе наиболее подаваемых машин сегмента: Skoda Octavia (5 379, прирост – 10,6%), Kia cee’d (4 959, прирост – 36,7%) и Ford Focus (3 487, прирост – 66,4%).

На каждый из оставшихся сегментов приходится менее 5% рынка. Следующим является класс D (доля – 4,81%). Всего в течение первых трёх месяцев продано около 17 500 таких машин, а значит, прирост к АППГ составил 15,3%. В тройке лидеров Toyota Camry (6 021 экземпляр, спад – 9,0%), Kia Optima (4 250, прирост – 142,4%) и Mazda6 (1 243, спад – 9,6%).

Следом идёт сегмент LAV (доля – 2,75%). Всего за указанный период было продано примерно 10 000 экземпляров, что говорит об увеличении спроса на 73,4%. В числе самых востребованных Lada Largus (9 249 машин, прирост – 72,7%), Renault Dokker (392) и Volkswagen Caddy (205, спад – 14,9%).

Далее по объёму продаж следует E класс (доля – 1,13%), единственный сегмент с «минусом» (спад – 12,1%). Всего в РФ за первый квартал было продано примерно 4 100 таких машин. Тройку лидеров составили: BMW 5 series (1 423 единиц, спад – 1,8%), Mercedes-Benz E-Class (962, спад – 22,1%), и Audi A6 (496, спад – 43,8%).

Прирост наблюдается в сегменте MPV (доля – 1,02%). В общей сложности дилеры продали примерно 3 700 машин, это свидетельствует о приросте на 81,3% по отношению к январю-марту 2017-го. В тройку лидеров эксперты занесли Kia Soul (2 825 машин, прирост – 99,5%), Peugeot 3008 (555, прирост – 418,7%) и Toyota Alphard (111, спад – 53,0%).

На предпоследнем месте с долей 0,74% располагается сегмент пикапов. Клиенты в РФ за первые три месяца купили всего 2 700 таких автомобилей, то есть показатель вырос на 59,6%. Наиболее востребованными остались Mitsubishi L200 (1 074 единиц, прирост – 759,2%), УАЗ Пикап (859, прирост – 53,4%) и Toyota Hilux (615, спад – 11,4%).

На последнем месте по-прежнему A класс, его доля составляет всего 0,25% рынка. Всего в первом квартале 2018 года в стране было продано примерно 900 компактных машин, это говорит об увеличении спроса на 40,9%. В тройке лидеров сегмента Kia Picanto (781 автомобиль, прирост – 49,3%), smart fortwo (96, прирост – 47,7%) и forfour (38, прирост – 8,6%).

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что в России в марте было продано 157 279 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Этот результат на 13,9% больше по сравнению с показателем того же месяца прошлого года. Мы также публиковали ТОП-25 самых популярных моделей в РФ.