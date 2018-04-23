Продажи легковых машин в России выросли почти на 23%

Продажи легковых машин в России выросли почти на 23%

601 0 0
Большинство клиентов, купивших машины в первом квартале 2018 года, сделали выбор в пользу автомобилей сегмента SUV и класса B.

Россияне в период с января по март текущего года купили в общей сложности примерно 367 000 легковых автомобилей. Этот результат на 22,9% превышает показатель продаж новых «легковушек» в течение первых трёх месяцев 2017 года. При этом рост спроса «Автостат» зафиксировал во всех сегментах, за исключением класса E, где сокращение составило 12,1%.

Наиболее востребованным у российских автомобилистов сегментом по-прежнему остаётся SUV. По итогам первого квартала на него пришлось 43,16% от суммарных продаж на рынке, всего было продано около 157 200 кроссоверов и внедорожников (прирост к АППГ составил 25,3%). В числе лидеров Hyundai Creta (15 764 экземпляров, прирост – 39%), Renault Duster (10 270, прирост –19,4%) и Kaptur (7 659, прирост – 27,5%).

Новости / Авторынок
Названы самые популярные иномарки российского рынка в I квартале

Наиболее востребованной моделью у россиян в период с января по март 2018 года стал «кореец» Kia Rio, объем продаж которого за указанный период составил 25 370 единиц, что превышает прошлогодний результат на 20,2%,...

3909 2 0

На втором месте по популярности автомобили класса B, доля которых с начала года продолжает расти. Сейчас она составляет 39,40%, всего в РФ продано примерно 143 500 машин сегмента. Этот результат говорит о приросте на 20,9% по сравнению с январём-мартом 2017-го. В тройке самых востребованных Kia Rio (25 370 единиц, прирост – 20,2%), Lada Vesta (24 333, прирост – 59,8%) и Granta (20 557, прирост – 16,1%).

Замыкает тройку лидеров традиционно С-класс, по итогам первого квартала 2018 года на его долю пришлось 6,75%. Всего за январь-март реализовано около 24 600 единиц, показав рост на 9,7%. В числе наиболее подаваемых машин сегмента: Skoda Octavia (5 379, прирост – 10,6%), Kia cee’d (4 959, прирост – 36,7%) и Ford Focus (3 487, прирост – 66,4%).

На каждый из оставшихся сегментов приходится менее 5% рынка. Следующим является класс D (доля – 4,81%). Всего в течение первых трёх месяцев продано около 17 500 таких машин, а значит, прирост к АППГ составил 15,3%. В тройке лидеров Toyota Camry (6 021 экземпляр, спад – 9,0%), Kia Optima (4 250, прирост – 142,4%) и Mazda6 (1 243, спад – 9,6%).

Следом идёт сегмент LAV (доля – 2,75%). Всего за указанный период было продано примерно 10 000 экземпляров, что говорит об увеличении спроса на 73,4%. В числе самых востребованных Lada Largus (9 249 машин, прирост – 72,7%), Renault Dokker (392) и Volkswagen Caddy (205, спад – 14,9%).

Далее по объёму продаж следует E класс (доля – 1,13%), единственный сегмент с «минусом» (спад – 12,1%). Всего в РФ за первый квартал было продано примерно 4 100 таких машин. Тройку лидеров составили: BMW 5 series (1 423 единиц, спад – 1,8%), Mercedes-Benz E-Class (962, спад – 22,1%), и Audi A6 (496, спад – 43,8%).

На фото: Lada Largus

На фото: Lada Largus

Прирост наблюдается в сегменте MPV (доля – 1,02%). В общей сложности дилеры продали примерно 3 700 машин, это свидетельствует о приросте на 81,3% по отношению к январю-марту 2017-го. В тройку лидеров эксперты занесли Kia Soul (2 825 машин, прирост – 99,5%), Peugeot 3008 (555, прирост – 418,7%) и Toyota Alphard (111, спад – 53,0%).

На предпоследнем месте с долей 0,74% располагается сегмент пикапов. Клиенты в РФ за первые три месяца купили всего 2 700 таких автомобилей, то есть показатель вырос на 59,6%. Наиболее востребованными остались Mitsubishi L200 (1 074 единиц, прирост – 759,2%), УАЗ Пикап (859, прирост – 53,4%) и Toyota Hilux (615, спад – 11,4%).

На фото: Peugeot 3008

На фото: Peugeot 3008

На последнем месте по-прежнему A класс, его доля составляет всего 0,25% рынка. Всего в первом квартале 2018 года в стране было продано примерно 900 компактных машин, это говорит об увеличении спроса на 40,9%. В тройке лидеров сегмента Kia Picanto (781 автомобиль, прирост – 49,3%), smart fortwo (96, прирост – 47,7%) и forfour (38, прирост – 8,6%).

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что в России в марте было продано 157 279 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Этот результат на 13,9% больше по сравнению с показателем того же месяца прошлого года. Мы также публиковали ТОП-25 самых популярных моделей в РФ.

 

Теги: Авто и бизнес , Авто и общество , Авторынок , В России , B-класс , E-класс , LAV , MPV , SUV , автомобили A класса , автомобили B класса , автомобили C класса , автомобили D класса , автомобили E класса , иномарки российской сборки , легковые автомобили , массовый сегмент , пикапы , популярные автомобили , популярные иномарки , продажи новых автомобилей , рейтинг , российские автомобили , сегмент , статистика
Поделиться: 0 0 0 0 0 0
Обсуждаемое
19 Статьи / Эксперт выбирает авто
Ходячие мертвецы: покупаем Porsche Cayenne l за 600 тысяч рублей
16 Новости / В России
Серийный кросс-седан Lada Vesta: клиренс – 203 мм
11 Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Рендеры и реальность: итоги Пекина

На днях открылся Пекинский автосалон, традиционно став местом для многих мировых премьер. Для портала «Колёса.ру» это очередная возможность увидеть, насколько…

368 0 0
Новые статьи Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
И я стану сверхновой суперзвездой: 10-летний бизнес-класс до 800 тысяч

Да-да, за 800 тысяч можно купить Vesta SW Cross в комплектации Prestige и радоваться новому автомобилю. Но многие предпочитают рисковать и покупать что-то более престижное, удобное, красивое и, что иногда случается,…

62 0 0
Статьи / Тюнинг
С миру по детальке: тюнинг УАЗ 3962

Никогда не шутите при работниках УАЗа, что «буханка» образца 1965 года получилась настолько совершенной, что лучше сделать просто невозможно, поэтому она не меняется уже 53 года. Они на это обидятся и будут отчасти…

6930 0 6
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

143722 11 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
И я стану сверхновой суперзвездой: 10-летний бизнес-класс до 800 тысяч

Да-да, за 800 тысяч можно купить Vesta SW Cross в комплектации Prestige и радоваться новому автомобилю. Но многие предпочитают рисковать и покупать что-то более престижное, удобное, красивое и, что иногда случается,…

62 0 0
Статьи / Эксперт выбирает авто
Ходячие мертвецы: покупаем Porsche Cayenne l за 600 тысяч рублей

Сегодня мы попробуем сделать невозможное: найти на вторичном рынке приличный Porsche Cayenne I 955 (или даже 955S) в пределах 600 тысяч рублей. А лучше – даже дешевле. Как ни странно, предложений много. Вот только так ли…

356342 19 0
Выбор авто / Подержанные авто
Honda Accord VII с пробегом: медленные АКПП и масложор моторов

Accord седьмого поколения получился очень интересным автомобилем: по-европейски удобным и по-хондовски «драйверским». Правда, в первой части обзора мы выяснили, что у него не хватает «легендарной» японской надёжности (по…

4072 2 2
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тонна в фургоне, задний мост от Шахи: первый тест-драйв грузового трицикла “Шмель”

Только увидев стоящий у входа в конференц-зал “Шмель”, я начал стремительно вырабатывать змеиный яд и генерировать тонны цинизма и язвительности. Тут криво, там косо… Внутри - бедно до жути, места нет… Раззудил, вроде,…

95388 46 2
Тест-драйвы / Одиночные
А я милого узнаю по колёсам: тест-драйв УАЗ 3303 “Головастик”

Казалось бы, что может быть интересного в Уазике? Да, про него уже сказано всё, что можно, но этот УАЗ – всем УАЗам УАЗ, а кроме того, совсем скоро ему предстоит отправиться в экспедицию по побережью Баренцева моря в…

104776 2 3
Тест-драйвы / Одиночные
Суровый бог войны: тест-драйв ракетоносца ГАЗ-63

Боги войны, конечно – артиллеристы. Но реактивная система залпового огня БМ-14-17 (8У36) выглядит не менее божественно, чем какая-нибудь дивизионная пушка ЗиС-3. Ну, а ГАЗ-63, на котором стоит эта система, и вовсе…

45028 6 17
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Проекция на лобовое стекло из смартфона: как сделать по уму?

Сегодня любой автовладелец может скачать HUD-приложения для смартфона и сделать проекцию на лобовое стекло в своем автомобиле. Но изображение будет мутным, двоящимся и практически невидимым в солнечный день. Для того,…

66137 4 2
Статьи / Практика
За руль – со смартфоном: обзор охранной системы Scher-Khan Mobicar 2

Когда наступает необходимость оснастить тот или иной редакционный автомобиль охранной системой, мы стараемся воспользоваться случаем и выбрать «сигналку» поинтереснее и понавороченнее, изучив на ее примере свежие…

15607 16 4
Гаджеты / Видеорегистраторы
В знакомом облике: тест комбо-устройства Fujida Karma S

Fujida Karma S – комбо-гаджет, включающий в себя SuperHD-видеорегистратор и радар-детектор с GPS-приемником. Модель выполнена в хорошо узнаваемом корпусе – эту удачную компоновку используют многие производители, наполняя…

9722 4 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
48 ведущих колес: автопоезда-гиганты советских ракетных войск

С середины 1970-х годов активное развитие мощнейших мобильных средств поражения противника, укрывшегося на дальних континентах, привело к появлению в советских РВСН нескольких семейств самоходных сверхсекретных систем…

25141 0 0
Статьи / Военная техника
Наш тепловоз, вперед лети! Уникальная военная автотехника 21-го института

Внимание! Не пробегайте мимо! Внимательно вглядитесь в это фото! Нет, это вовсе не тепловоз, и даже не электровоз. Да это же какая-то уникальная помесь тепловоза с автомобилем, сотворенная ради шутки! Вовсе нет: это…

45123 1 0
Статьи / Военная техника
Сначала был хаос: первые военные автомобили Царской России

Во всех важных делах Царская Россия всегда стремилась идти в ногу с Западом, но всегда терпела неудачи. Так получилось и с рождением первых военных автомобилей. В конце XIX века русское Военное ведомство составило доклад…

7513 0 1
История автомобилестроения
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

143722 11 0
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Последний рестайлинг Москвича: каким он мог быть

Немногие знают, что московский завод в конце 90-х годов планировал существенно обновить свою основную модель. Пользуясь имеющейся информацией, мы представили, что из этого могло получиться.

105662 13 14
Статьи / История
Незадавшееся освоение «Целины»: уникальные сверхтяжелые ракетные колоссы

В ответ на появление в США нового межконтинентального ракетного оружия в Советском Союзе в обстановке особой секретности началась эпопея активных изысканий и проектирования собственных более мощных систем ответного…

49836 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?