В России начались продажи нового седана Toyota Camry. Его цены были объявлены ещё в начале текущего месяца: купить автомобиль можно за 1 399 000 – 2 341 000 рублей. При этом базовая комплектация новинки оказалась дешевле по сравнению со стоимостью предыдущей версии модели. Всего россиянам доступно семь исполнений новой Камри.

Новая Toyota Camry для российского рынка получила три бензиновых атмосферных двигателя: это прежние «четвёрки» 6AR-FSE 2.0 (отдача – 150 л.с.) и 2AR-FE 2.5 (181 л.с.), а также новый для РФ мотор V6 3.5 серии 2GR-FKS. Отметим, эта версия «начинки» перекочевала с американского модели, однако по пути подрастеряла мощность: в США двигатель выдает 305 л.с., тогда как российский вариант – 249 л.с. (что выгоднее в плане уплаты транспортного налога).

Как ранее уже сообщал портал «Колёса.ру», новый двигатель был модернизирован, у него комбинированный впрыск, увеличенная степень сжатия и новый гидравлический фазовращатель. В России Toyota Camry предлагается либо с 6АКП (в паре с прежними «атмосферниками»), либо с новой восьмиступенчатой автоматической трансмиссией (в комплекте с V6 3.5).

В основу Toyota Camry восьмого поколения легла архитектура TNGA. Длина российской версии седана составила 4 885 мм, ширина – 1 840 мм, а высота – 1 455 мм. Размер колёсной базы равен 2 825 мм. Объём багажника – 469 литров. Производство новинки уже налажено на заводе компании в Санкт-Петербурге. За 18 дней приёма заказов дилеры оформили примерно 1 800 заявок.

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В стандартное оснащение новой Камри входят: светодиодная оптика (в том числе противотуманные фары), наружные зеркала с обогревом, электрорегулировками и электроприводом складывания, электромеханический стояночный тормоз (с функцией автоматической активации), кнопка запуска двигателя, кожаная обивка селектора управления КП, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, устройство системы «ЭРА-Глонасс», антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, ассистент при подъёме на склоне.

Базовая версия получила также 16-дюймовые колёсные диски, двухзонный климат-контроль, механическую регулировку передних кресел (водительского – в шести направлениях, пассажирского – в четырёх), аудиосистему, подогрев передних сидений, обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, дополнительные воздуховоды для заднего ряда сидений.

Отметим, начальная комплектация по цене попадает под условия программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», однако остальные нет, о них мы подробнее рассказывали ранее. Другие исполнения подорожали примерно на 13 000 – 39 000 рублей по сравнению с аналогичными версиями седана прошлого поколения. Напомним, старт продажам прошлой «четырёхдверки» в РФ был дан в 2011 году, обновление прошло в 2014-ом.