Рассекречен хот-хэтч Volkswagen ID. Polo GTI: передний привод и 226 «лошадей»

Volkswagen показал хэтчбек, которому было присвоено имя ID. Polo в конце прошлого месяца. В основу новинки лёг концепт ID.2all, показанный в марте 2023 года. Изначально предполагалось, что за серийной пятидверкой закрепится индекс ID.2, но производитель решил вернуться к знакомым названиям и остановился на «Поло». Поэтому, логично, что «горячая» версия хэтчбека, рассекреченная сегодня, получила наименование Volkswagen ID. Polo GTI.

Замаскированный прототип хот-хэтча немецкая марка показала в начале сентября 2025 года, а теперь новинка полностью избавилась от камуфляжа. Мировая премьера прошла в рамках гонки «24 часа Нюрбургринга». ID. Polo GTI от стандартной версии отличается за счёт измененного светового рисунка матричной светодиодной головной оптики, наличия эмблемы GTI сбоку от светящегося логотипа, вертикальных противотуманок и иного воздухозаборника в нижней части переднего бампера – с сетчатым рисунком и красными вставками, похожими на буксировочные проушины.

Эмблемы с названием версии имеются в том числе на боковых юбках, а также на ступицах колёс. Модели положены оригинальные 19-дюймовые колёсные диски, которым в качестве опции предлагаются премиальные спортивные шины Bridgestone Potenza Sport. Корма отличается за счёт массивного диффузора в нижней части заднего бампера, горизонтальных светоотражателей и надписи GTI вместо полного названия модели на багажной двери.

Габаритная длина наименование Volkswagen ID. Polo GTI равна 4096 мм (на 22 мм больше, чем у актуального Polo GTI с ДВС), ширина – 1816 мм (на 65 мм больше), высота – 1513 мм (на 82 мм больше), а расстояние между осями – 2599 мм (на 50 мм больше). Объём багажника равен 441 литру (на 90 литров больше), а при сложенном заднем диване показатель грузового пространства можно увеличить до 1240 литров (на 115 литров больше, чем у модели на платформе MQB).

Интерьер отделан в чёрно-красной гамме. Для салона предусмотрена красная подсветка, такого же цвета эмблемы GTI, прострочка на креслах, дверных картах и рулевом колесе со «сплюснутым» с двух сторон ободом и физическими кнопками. Ещё на нём есть красная отметка положения колёс «на 12 часов». Сидения получили чёрную ткань в бело-серо-красную «шотландскую клетку».

На передней панели установлено два отдельных дисплея – один, диагональю 10,25 дюйма, исполняет роль виртуального щитка приборов (стиль отображения информации на нём можно менять), второй представляет собой тачскрин информационно-развлекательной системы, его диагональ равна 12,9 дюйма. Под экраном располагается ряд физических кнопок, а ещё ниже – устройство для беспроводной зарядки смартфонов. За доплату доступны: акустика Harman Kardon с 10 динамиками, панорамный люк в крыше и передние кресла с функцией массажа.

В основе Volkswagen ID. Polo GTI лежит платформа MEB+. Он является технологическим близнецом представленного в начале прошлого месяца хэтчбека Cupra Raval VZ, так что пятидверка немецкой марки оснащается тем же единственным 226-сильным электромотором, расположенным на передней оси (максимальный крутящий момент – 290 Нм). Максимальная скорость – 175 км/ч, на разгон с места до «сотни» этому хэтчбеку требуется 6,8 секунды. Модели положена никель-марганцево-кобальтовая тяговая батарея ёмкостью 52 кВт*ч, паспортный запас хода на одной зарядке – 424 км (при расчёте по циклу WLTP).

В список оснащения ID. Polo GTI входят электроуправляемая блокировка переднего дифференциала, адаптивная спортивная подвеска DCC, а также ездовой режим GTI, который активируется кнопкой на рулевом колесе; ещё ему положен набор современных водительских ассистентов. Компания уже озвучила предварительный стартовый ценник новинки на домашнем рынке, в Германии. Он составит немногим менее 39 000 евро (эквивалентно примерно 3,3 млн рублей по текущему курсу), дилеры начнут собирать заказы осенью 2026 года.