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Роскошное купе Aurus Provocateur NO.2 в стиле русского авангарда

05.07.2021 88 0 0

Российский автомобильный дизайнер Кирилл Васильев, выпускник МАМИ, поделился с нами проектом купе Provocateur NO.2, выполненном в официальной дизайн-студии Aurus. Теоретически такая машина могла бы стать серийной в 2030 году.

 

В конце мая в Елабуге стартовало серийное производство седанов Aurus Senat. Уже в 2024 году эту модель ожидает рестайлинг, а ещё в Сети не раз появлялись слухи по поводу купе на базе седана — наш художник Никита Чуйко даже сделал рендеры гипотетической двухдверки. Между тем работа над купе кипит и в самой дизайн-студии Aurus — правда, пока в основном лишь в виде экспериментов, оторванных от реальной платформы и используемой на современных Аурусах технической начинки.

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Проект Кирилла Васильева — это попытка представить, каким может быть купе Aurus в 2030 году. Причём речь идёт не о конвейерном варианте, а о сверхэксклюзивной машине в духе представленного недавно Rolls-Royce Boat Tail, которая делается под конкретного заказчика и максимально отражает его индивидуальность. В лакшери-сегменте, куда метит Aurus, такой индпошив на уровне кузова целиком, а не только отделки, становится всё более востребованным у состоятельной аудитории, так что проекты типа Provocateur NO.2 вполне могут получить путёвку в жизнь.

Длина концепта — 5555 мм, ширина — 2002 мм, высота — 1277 мм. Даже по цифрам видно, что пропорции нетипичные, и это впечатление усиливается большой колёсной базой, в пределах которой установлена батарея большой ёмкости — предполагается, что Provocateur NO.2 будет беспилотным электромобилем. Передний свес кузова минимален, корма выступает чуть больше и заужена на манер классических спорткаров. Огромные цельные двери имеют фигурную выштамповку, визуально облегчающую образ. Этой же цели служат большие ажурные колёса на низкопрофильной резине.

Сам Кирилл говорит, что при разработке Provocateur NO.2 вдохновлялся традициями русского авангарда — особого направления модернизма начала прошлого века, который сегодня очень высоко ценится у любителей искусства. В оформлении Provocateur NO.2 можно увидеть элементы супрематизма Казимира Малевича и конструктивизма Владимира Татлина. Обращение к русскому искусству должно сделать купе Aurus поистине уникальным предложение на рынке, а не «копией Роллс-Ройса» или «лимузином Путина», как сегодня некоторые зарубежные СМИ называют серийные Аурусы.

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Provocateur NO.2 предполагается использовать для выезда на светские рауты, фестивали и модные показы. Можно взять с собой большое количество вещей: в кузове Provocateur NO.2, как и у многих электромобилей, предусмотрено два багажника — передний и задний. Вдобавок есть встроенные сейфы: они находятся в передних крыльях за колёсами, благо длина позволяет — драгоценностей с собой можно взять много и менять их по нескольку раз за вечер.

Понятно, что Provocateur NO.2, скорее всего, так и останется концептом, но его отдельные идеи вполне могут пригодиться разработчикам будущих Аурусов.

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