Шинному бизнесу KAMA TYRES 45 лет

Первые заводы в Нижнекамске Республики Татарстан создали технологическую основу российской шинной промышленности, поддержали и сделали возможной стремительную автомобилизацию страны в 1970-е гг. Все 45 лет предприятия комплекса шли по пути модернизации, наращивания производственных мощностей и улучшения технической базы. В марте 2018 года начался новый этап развития – компании шинного бизнеса ПАО «Татнефть» объединились под единым корпоративным брендом КАМА TYRES.
КАМА TYRES – это новые технологии российской шинной отрасли, отвечающие мировым стандартам в области промышленной и экологической безопасности, современный подход к ведению бизнеса и сотрудничеству с партнерами, надежная и качественная продукция для широкого круга потребителей.
Сейчас шинный бизнес KAMA TYRES объединяет 11 современных предприятий, включая: научные исследования и разработки, производство, реализация, сервисное обслуживание и оказание услуг по восстановлению шин для увеличения цикла их эксплуатации. По итогам 2017 года заводами КAMA TYRES было произведено более 12,9 млн шин, что на 12% больше по сравнению с предыдущим годом. План на 2018 год – увеличить производство на 13% до 14,6 млн шин.
Ассортимент продукции KAMA TYRES включает легковые, легкогрузовые, грузовые комбинированные, цельнометаллокордные, сельскохозяйственные и индустриальные шины – всего более 370 товарных позиций.
Около 75% всех выпускаемых шин реализуется в России, а 25% — поставляется иностранным дистрибьюторам. География экспортных поставок по итогам 2017 года насчитывает 48 стран мира, в том числе 12 стран СНГ и 36 стран дальнего зарубежья.
Среди целей я, скорее, назвал бы проведение дальнейших исследований, получение новых научных результатов, разработку оригинальных конструкций газовоздушных систем поршневых ДВС. Если мои результаты будут полезны промышленности, то я буду рад. По опыту знаю, что внедрение результатов – очень сложный и трудоемкий процесс, и если в него погружаться, то на науку и преподавание не останется времени. А я больше склонен именно к области образования и науки, а не к промышленности и бизнесу
История шинного бизнеса КАМА TYRES
KAMA TYRES — шинный бизнес ПАО «Татнефть», который объединяет 11 предприятий и обеспечивает полную производственную цепочку: от изготовления сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями полного цикла — почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. Продукция компании востребована во всех регионах России, а также экспортируется в 48 стран мира.
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