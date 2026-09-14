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  • Старый Fiat 500, простоявший 25 лет в сарае, превратился в изысканный рестомод Scattante

Старый Fiat 500, простоявший 25 лет в сарае, превратился в изысканный рестомод Scattante

14.09.2026 1352 0 0
Старый Fiat 500, простоявший 25 лет в сарае, превратился в изысканный рестомод Scattante

Молодая британская компания La Cinquecento представила свою дебютную модель — рестомод Scattante на базе классического Fiat 500: в нём сохранён исторический облик легендарной итальянской малолитражки, но модифицированы кузов, двигатель и шасси.

Компанию La Cinquecento основал британский фэшн-фотограф и автомобильный энтузиаст Макс Киндерсли, а дизайн её дебютной модели создала итальянская студия BorromeodeSilva, ранее участвовавшая в разработке рестомодов Eccentrica V12 Roadster на базе Lamborghini Diablo, Ford Mustang STL-1, Lancia Delta Futurista и Nardone Porsche 928.

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Первый экземпляр Scattante сделан на базе классического Fiat 500, выпущенного в 1973 году и простоявшего четверть века в сарае Макса Киндерсли. Название Scattante переводится с итальянского на русский как «проворный», «бойкий», «резвый». Ателье BorromeodeSilva придало классической итальянской малолитражке более спортивный вид с расширенными колёсными арками, новыми матовыми бамперами серого цвета, дополнительными фарами и лаконичным аэродинамическим обвесом по нижнему периметру. На крыше сохранилась открытая секция с тканевой шторкой. Новые колёса с массивными колпаками окрашены в матовый серый цвет, равно как рамка эмблемы и дверные ручки.

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Салон практически полностью новый, хотя он бережно воспроизводит стиль оригинального Fiat 500. Передняя панель окрашена в цвет кузова, на ней расположились четыре тумблера, замок зажигания, крупный тахометр, маленький спидометр и пепельница. На полу — новое ковровое покрытие. Педали — новые, алюминиевые. Передние сиденья тоже новые, на лёгких трубчатых каркасах. Заднее сиденье демонтировано, его место заняла полка для шлемов. Дверные карты с кожаной отделкой сохранили «вёсла» ручных стеклоподъёмников.

В корме Fiat 500 Scattante установлен модифицированный двухцилиндровый двигатель от Fiat 126 c рабочим объёмом 802 см3, спортивным карбюратором и двумя свечами зажигания в каждом цилиндре. Мощность двигателя не указана, но подразумевается, что она вполне достаточная для машины массой 650 кг. Коробка передач — механическая. Ведущие колёса — задние. 

Шасси, рулевой механизм и тормоза модернизированы, но подробностей в пресс-релизе нет — сказано лишь, что разработчики хотели обеспечить максимальную вовлечённость водителя и общую живость автомобиля, а не гнались за большой мощностью или скоростью.

Живая премьера Fiat 500 Scattante состоялась на прошлой неделе в Италии на гонке по подъёму на холм Tutto Bene по серпантинам горы Моттароне. Компания La Cinquecento обещает выпустить Fiat 500 Scattante небольшим тиражом, заказы уже принимаются, но цена сообщается только по запросу. По данным британских СМИ, такой рестомод может стоить порядка 150 000 фунтов стерлингов.

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