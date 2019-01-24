Subaru приостановила производство на фоне падения продаж

Subaru приостановила производство на фоне падения продаж

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По официальной версии причиной остановки конвейера стал обнаруженный дефект электроусилителя рулевого управления у трёх моделей
 

Вполне возможно, остановка сборочного завода в Гунме (Япония), где производится более 60% автомобилей Subaru, действительно связана с выявлением опасного дефекта. В этом смысле, желание оградить будущих владельцев от проблем – похвально и достойно уважения. Отметим, что дефект может коснуться трёх моделей: Subaru XV, Subaru Impreza и Subaru Forester. Этот набор не вызывает никаких сомнений в привязке к одной конкретной неисправности, поскольку все эти три модели спроектированы на одной платформе. Под подозрением – машины, выпущенные с конца декабря 2018 года по 16 января 2019 года. Эта неисправность, случись она внезапно, может осложнить жизнь водителя, особенно если это произойдёт в повороте. Симптом будет следующим: «руль» резко нальётся тяжестью и для его поворота понадобится несоизмеримо больше сил, чем прежде. В общем, кто ездил на советских машинах, поймут.

Между тем, никакой отзывной кампании по этим трём моделям не предполагается: как сообщила нашему сайту Kolesa.ru пресс-служба российского отделения Субару, ни один из автомобилей, по которым есть подозрение на неисправность, не успел покинуть территорию завода. Предприятие возобновит работу не ранее 28 января, и по оценке одного из аналитиков консалтингового агентства Nomura Securities, простой может вылиться в убытки более $100 млн. Интересно другое: а почему из-за трёх моделей остановили весь конвейер, ведь в Гунме собирают ещё и BRZ, причём и в виде Toyota GT-86. Объёмы эти не такие маленькие, как может показаться, поскольку соотношение BRZ и GT-86 примерно 1:4 – 1:5. А Levorg, который прописан здесь же — с этими машинами что не так?

subaru_impreza_5-door

Фон, на котором компания приостановила производство (надеемся, кратковременно), увы, оптимистичным называть нельзя. На домашнем рынке, который в 2018 году вырос на символические 0,7%, Subaru теряет 16% и занимает седьмое место с продажами 148 тыс. машин. Для сравнения, Mazda, расположившаяся строчкой выше, с результатом в 220 тыс. машин, выросла на 5,3%. Традиционный лидер Toyota, хотя и продала 1,5 млн экземпляров, но тоже упала, хотя всего на 4,9%. В тридцатке самых популярных автомобилей японского рынка – только Impreza. Её пятое поколение представили только в 2016 году, но уже в 2018-м спрос в Японии на неё упал на 25,9% — дилеры продали 54 тыс. машин.

В США, покупатели которых традиционно обеспечивают около 65% продаж Subaru ситуация вроде бы позитивная, тем более, что марка отмечает здесь очередной рекорд: в прошлом году было продано более 680 тыс. машин, что на 5% больше, чем в 2017-м. Однако, деталировка продаж, прямо скажем, внушает тревогу. Дело в том, что кроме среднеразмерного кроссовера Accent, и компактного Crosstreck (наш XV) остальные модели – падают.

При чём, Accent пока не участвует в «процентовке», поскольку в прошлом году его только запустили на рынок, а помесячные продажи пока не свидетельствуют о том, что он станет значимой моделью в ряду Subaru: Accent занимает лишь четвёртое место. Перед ним, начиная с первого: Forester, Outback, Crosstreck. Так вот, совсем новый Forester, новое поколение которого появилось тоже в прошлом году, падает на 3,4%. Outback – на 5,3%, Legacy – на 19,5%, WRX/STI – на 8,4%, Impreza – на 11,2%, BRZ – на 7,2%. Остаётся добавить, что рынок в США остался в небольшом плюсе: Edmunds оценивает его в 17,3 млн машин, Cox Automotive  — в 17,2 млн.

Авторынок Subaru
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