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  • Teboil учредил специальную номинацию на велогонке «Золото Ладоги» в рамках ПМЭФ

Teboil учредил специальную номинацию на велогонке «Золото Ладоги» в рамках ПМЭФ

19.06.2025 37 0 0

Бренд Teboil, представляющий в России сеть из более чем 400 заправочных станций и широкий ассортимент смазочных материалов, стал официальным партнёром международной многодневной шоссейной велогонки «Золото Ладоги». Мероприятие прошло в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума – 2025.

Маршрут гонки проходил вокруг живописного Ладожского озера, а также охватывал ключевые регионы – Ленинградскую область, Республику Карелия и, конечно, Санкт-Петербург. Закономерно, что Teboil стал одним из партнеров – сеть АЗС бренда широко представлена в Северной столице и уже давно стала неотъемлемой частью городского ритма – местом, где встречаются те, кто ценит качество, комфорт и уверенность на каждом километре пути.

2025 год стал историческим для велогонки: наряду с профессионалами к борьбе за лидерство впервые присоединились корпоративные команды и любительские клубы, объединяющие успешных и активных людей со всей страны.

В этом году Teboil учредил специальную номинацию, отмечавшую самых быстрых спортсменов на промежуточном финише двух этапов. Победители получали денежные призы. На первых двадцати километрах маршрута была установлена брендированная арка Teboil с системой хронометража, фиксирующей время прохождения отметки каждым участником. Эта технология использовалась на двух этапах гонки – в Выборге и Санкт-Петербурге. В заездах принимали участие как любительские клубы, так и корпоративные команды. Победители в мужской и женской категориях получили по 100 000 рублей.

Нам близки ценности велоспорта — командная работа, стремление вести пелотон и всегда быть впереди. Развивая сеть АЗС Teboil в Санкт-Петербурге и других регионах России, мы ставим перед собой задачу быть надёжным партнёром для автомобилистов, а также активно поддерживаем профессиональные и любительские спортивные инициативы. Учредив специальную номинацию в рамках «Золота Ладоги», мы с гордостью отметили лучшие среди корпоративных и любительских команд, чтобы вдохновить всех участников на достижение новых высот — и в спорте, и в жизни.
Вера Токсарова
начальник управления маркетинга и рекламы ООО «Тебойл Рус»

На этапе в Выборге первой среди женщин стала чемпионка мира среди любителей Марина Летаева («Авито»), а среди мужчин – Николай Земляной («Эталон»). На следующем этапе в Санкт-Петербурге они вновь были первыми, пересекли промежуточный финиш под аркой Teboil и получили денежные призы.

Организаторы гонки высоко оценили сотрудничество с брендом:

Партнёрство с международным брендом Teboil придало нашей гонке новый импульс и подчеркнуло её статус. Мы рады, что Teboil разделяет наши ценности и поддерживает спортивные инициативы. Вместе мы формируем сообщество сильных, целеустремлённых людей, стремящихся к успеху в спорте и бизнесе.
Максим Зубков
директор гонки «Золото Ладоги»

Финальная церемония награждения прошла в формате, который по-настоящему напомнил легендарные Гранд-туры. Ведущим стал известный лыжник, серебряный призёр Олимпиады в Ванкувере Александр Панжинский. Благодаря Александру, которого Teboil специально пригласил на мероприятие, церемония приобрела особую динамику, а его искренний интерес к спорту вдохновил гостей на новые достижения.

Teboil последовательно реализует стратегию корпоративной социальной ответственности и активно поддерживает спортивные проекты в России, объединяя автолюбителей и поклонников здорового образа жизни по всей России. За последние годы бренд выступал партнёром множества крупных спортивных событий, формируя крепкое сообщество единомышленников и укрепляя позиции спорта как важной части современной культуры и динамичного образа жизни.

Реклама ООО «Тебойл Рус», https://azs.teboil.ru/, erid: 2VtzqukAGAJ

авто и общество технологии авто и технологии
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