У кроссовера Chery Fulwin T9, брата Tiggo 9, будет новая версия с другим дизайном

Компания Chery готовится расширить гамму гибридного паркетника Fulwin T9. Новое исполнение слегка отличается оформлением передней части. Кроме того, был увеличен запас хода в электрорежиме.

В серийном виде подзаряжаемый гибридный кроссовер Fulwin T9 от Chery дебютировал в самом конце 2023 года (не путать с совсем свежим Fulwin T9L). Его ближайшим родственником является модель, которая на экспортных рынках зовется Chery Tiggo 9, а в Китае ныне представлена как Chery Tiggo 9X (прежде на родине кросс носил имя Tiggo 8L). На домашний рынок Chery Fulwin T9 вышел 2024-м. А теперь производитель анонсировал версию под названием Long Range. Судя по всему, такое исполнение дополнит линейку актуального Fulwin T9.

От нынешнего кроссовера новый вариант отличается дизайном экстерьера. На «носу» появилась черная рамка, другими стали и «прорези». Кроме того, в переднем бампере отныне новые «жабры». Корму менять не стали.

Интерьер Fulwin T9 Long Range сама компания Chery еще не продемонстрировала. Но новая версия уже присутствует в некоторых дилерских центрах, так что местные СМИ смогли ее отщелкать. Единственная значимая обновка в салоне – двухспицевый руль вместо трехспицевого.

О технике новинки компания не рассказала. Зато в Chery официально объявили о том, что только на электротяге Fulwin T9 Long Range проедет 220 км (видимо, по циклу CLTC). Силовая установка нынешнего Fulwin T9 базируется на турбочетверке 1.5 (156 л.с.), привод только передний. Суммарная отдача системы – 360 или 381 л.с. Паркетник со старым дизайном предложен с батареей емкостью 18,67 или 34,46 кВт*ч, запас хода в электрорежиме – 120 или 210 км по циклу CLTC.

Полноценную премьеру Fulwin T9 Long Range должны провести в ближайшее время. Прежний кроссовер без учета акций сейчас стоит 132 900 – 183 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,4 млн – 2 млн рублей по текущему курсу.