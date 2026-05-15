Рестайлинг ×
  • У кроссовера Chery Fulwin T9, брата Tiggo 9, будет новая версия с другим дизайном

У кроссовера Chery Fulwin T9, брата Tiggo 9, будет новая версия с другим дизайном

15.05.2026 121 0 0
У кроссовера Chery Fulwin T9, брата Tiggo 9, будет новая версия с другим дизайном

Компания Chery готовится расширить гамму гибридного паркетника Fulwin T9. Новое исполнение слегка отличается оформлением передней части. Кроме того, был увеличен запас хода в электрорежиме.

В серийном виде подзаряжаемый гибридный кроссовер Fulwin T9 от Chery дебютировал в самом конце 2023 года (не путать с совсем свежим Fulwin T9L). Его ближайшим родственником является модель, которая на экспортных рынках зовется Chery Tiggo 9, а в Китае ныне представлена как Chery Tiggo 9X (прежде на родине кросс носил имя Tiggo 8L). На домашний рынок Chery Fulwin T9 вышел 2024-м. А теперь производитель анонсировал версию под названием Long Range. Судя по всему, такое исполнение дополнит линейку актуального Fulwin T9.

Chery Fulwin T9 Long Range
Chery Fulwin T9 Long Range
1 / 2
Chery Fulwin T9 Long Range
Chery Fulwin T9 Long Range
2 / 2

От нынешнего кроссовера новый вариант отличается дизайном экстерьера. На «носу» появилась черная рамка, другими стали и «прорези». Кроме того, в переднем бампере отныне новые «жабры». Корму менять не стали.

Chery Fulwin T9 Long Range
Chery Fulwin T9 Long Range
1 / 3
Chery Fulwin T9 Long Range
Chery Fulwin T9 Long Range
2 / 3
Chery Fulwin T9 Long Range
Chery Fulwin T9 Long Range
3 / 3

Интерьер Fulwin T9 Long Range сама компания Chery еще не продемонстрировала. Но новая версия уже присутствует в некоторых дилерских центрах, так что местные СМИ смогли ее отщелкать. Единственная значимая обновка в салоне – двухспицевый руль вместо трехспицевого.

Chery Fulwin T9 Long Range

О технике новинки компания не рассказала. Зато в Chery официально объявили о том, что только на электротяге Fulwin T9 Long Range проедет 220 км (видимо, по циклу CLTC). Силовая установка нынешнего Fulwin T9 базируется на турбочетверке 1.5 (156 л.с.), привод только передний. Суммарная отдача системы – 360 или 381 л.с. Паркетник со старым дизайном предложен с батареей емкостью 18,67 или 34,46 кВт*ч, запас хода в электрорежиме – 120 или 210 км по циклу CLTC.

Прежний Chery Fulwin T9
Прежний Chery Fulwin T9
1 / 4
Прежний Chery Fulwin T9
Прежний Chery Fulwin T9
2 / 4
Прежний Chery Fulwin T9
Прежний Chery Fulwin T9
3 / 4
Прежний Chery Fulwin T9
Прежний Chery Fulwin T9
4 / 4

Полноценную премьеру Fulwin T9 Long Range должны провести в ближайшее время. Прежний кроссовер без учета акций сейчас стоит 132 900 – 183 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,4 млн – 2 млн рублей по текущему курсу.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто рестайлинг Chery Chery Tiggo 9 Fulwin

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор Китайский люкс съехал с дороги: первый обзор Hongqi Off-Road Китайская марка Hongqi представила на Пекинском автосалоне серийную версию гибридного рамного вездехода, который получил название… «Внедорожник». Имя получилось настолько прямолинейным, будт... 912 0 1 15.05.2026
Статьи / Гаджеты Хуже не будет: можно ли заряжать аккумулятор токами выше 10% от его ёмкости Давно существует и многим хорошо известна базовая теория оптимального зарядного режима для автомобильного аккумулятора. Звучит она просто: заряжать батарею нужно током, составляющим 10% от е... 863 1 1 14.05.2026
Статьи / Интервью Бывший советник Бу Андерссона о нашем автопроме: на стратега надейся, но и сам не плошай! В России разработана новая концепция развития автопрома, которая в настоящий момент находится на утверждении в правительстве РФ. Именно об этом, о проблемах автопрома и о поиске путей их реш... 1444 4 0 13.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 37524 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11480 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 8919 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
14 Уже не смешно: почему европейские автомобили превратились в китайские
4 Stellantis едет в будущее на «китайцах»: Maserati может породниться с...
4 Бывший советник Бу Андерссона о нашем автопроме: на стратега надейся,...
Новые комментарии
Change privacy settings