У кроссовера Dacia Duster появится полностью электрическая версия

По предварительным данным, в основу будущего «зелёного» SUV румынской марки ляжет платформа CMF-BEV. Срок появления этой новинки будет раскрыт позже.

Румынский бренд Dacia, входящий в состав французской группы Renault, представил актуальный кроссовер Duster третьего поколения в конце осени 2023 года. На сегодняшний день эта модель остаётся весьма востребована в Европе: согласно статистике Jato Dynamics, за первые пять месяцев 2025-го старосветские дилеры реализовали 79 076 экземпляров, что на 15% больше, чем в январе-мае прошлого года.

На фото: Dacia Duster Extreme 4x4

В актуальной линейке марки есть только один электрокар – кросс-хэтчбек Dacia Spring. Его показатели скромнее: за первые пять месяцев текущего года эта «электричка» разошлась на старосветском рынке тиражом 15 473 шт. (на 63% больше, чем годом ранее). Для сравнения, выбор в пользу дебютировавшего в феврале 2024 года Renault 5 за тот же период сделали 27 016 европейцев.

В дальнейшем «зелёных» моделей в линейке Dacia станет больше, об этом британскому Autocar рассказал глава марки Dacia Дени Ле Вот. По его словам, официально о дальнейших планах по электрификации компания расскажет в ноябре текущего года. Известно, что в будущем модельный ряд пополнится за счёт полностью «зелёной» версии кроссовера Duster, правда, конкретных сроков появления такого SUV производитель обозначить пока не готов.

Официальные подробности о Dacia Duster EV появятся позже. По предварительным данным, в основу такого кроссовера может лечь модульная платформа CMF-BEV (другое название – AmpR Small), на которой базируются нынешние Renault 5 и Renault 4, а в дальнейшем появится на ней же новый Twingo .

Как стало известно ранее, на этой «тележке» можно выпустить в том числе полноприводные электромобили: так, двухмоторная установка (по одному электродвигателю на каждой оси) положена концепту Renault 4 Savane 4x4, который, судя по всему, является предвестником серийной полноприводной «четвёрки». Пока что в компании не рассекретили совокупную отдачу этой системы.

На фото: салон Dacia Duster Extreme 4x4

Можно предположить, что «зелёная» версия Dacia Duster тоже получит систему с двумя электромоторами (по одному на каждой оси) и соответственно сохранит свой «внедорожный потенциал». Эта новинка румынской марки, вероятно, сможет на европейском рынке побороться за клиентов с пока не представленным Fiat Grande Panda 4x4.

Нынешний Dacia Duster доступен европейцам с тремя вариантами техники. У версии Eco-G 100 под капотом располагается битопливная 1,0-литровая турботройка мощностью 100 л.с. (бензин и пропан), которая работает в паре с шестиступенчатой механикой. Исполнение Hybrid 140 оснащается той же установкой, что и у аналогичного универсала Dacia Jogger: с 94-сильным четырёхцилиндровым атмосферником объёмом 1,6 литра, 49-сильным электромотором, стартер-генератором и батареей ёмкостью 1,2 кВт*ч; её совокупная отдача равна 141 л.с. У этих двух версий привод может быть только передним.

Полный привод для Dacia Duster пока что доступен только в версии TCe 130 с мягкогибридной установкой: в её основе лежит бензиновая турботройка объёмом 1,2 литра (130 л.с.), работающая в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором и шестискоростной механической коробкой передач.