Внедорожник Jeep Wrangler обзавёлся супергеройской спецверсией America250

Американский бренд Jeep, принадлежащий автогиганту Stellantis, в этом году отмечает 85-летие. Посвящённая важной дате программа включает в себя в том числе кампанию Twelve 4 Twelve, речь идёт о выпуске 12 особенных версий внедорожника Wrangler в течение 12 месяцев. Она стартовала в ноябре 2025 года и на сегодняшний день включает в себя уже семь особенных вариантов SUV.

На фото: спецверсия Jeep Wrangler America250

Напомним, первенцем серии Twelve 4 Twelve стал Jeep Wrangler Moab 392, затем её пополнил Wrangler Whitecap, в начале 2026-го появился Wrangler 85th Anniversary Edition, позже в линейку вошёл новый Wrangler Willys 392, затем был представлен Wrangler Rockslide, а в апреле 2026-го марка рассекретила Wrangler Rewind. Теперь пришло время производителю представить ещё одну спецверсию – Jeep Wrangler America250.

Как рассказали в компании, Jeep уже 25 лет подряд удерживает статус «самого патриотичного бренда Америки». А одним из самых «патриотичных супергероев» в США считается Капитан Америка – персонаж серии комиксов и, в дальнейшем, известной кинофраншизы. Проекты решили объединить в том числе и потому, что персонаж появился в комиксах в 1941 году, а значит, он тоже отмечает 85-летие.

Особенный вариант был создан при участии студии Marvel. При этом в названии – Jeep Wrangler America250 – обыграли в том числе и 250-летний юбилей, который в этом году отмечают Соединённые Штаты Америки. В основе спецверсии лежит комплектация Willy's, однако она имеет ряд отличий во внешности.

У внедорожника белый кузов, дополненный синими и красными наклейками. «Супергеройская» графика имеется на капоте и боковинах, где также можно увидеть табличку с названием спецверсии. Корме добавили изображение американского флага, а также чехол для запасного колеса, выполненный в стиле щита Стива Роджерса (он же Капитан Америка).

Ещё в списке особенностей Wrangler America250 числятся расширенные накладки на колёсные арки, окрашенные в цвет кузова, синие колёсные диски, обутые в 33-дюймовые внедорожные шины BFGoodrich. Ещё внедорожник получил мягкий верх из синей ткани, оформленной «под деним».

На фото: салон спецверсии Jeep Wrangler America250

В салоне установлены синие кресла с нашивками в виде названия спецверсии на спинках и бело-красной прострочкой. Аналогичным образом оформлена и передняя панель, по центру которой располагается отличающийся заставкой стандартный тачскрин информационно-развлекательной системы Uconnect 5, его диагональ составляет 12,3 дюйма. Рулевое колесо отделано кожей с красно-бело-синей прострочкой, на полу находятся «всепогодные» коврики, ремни безопасности выполнены в красном цвете.

Техника у Jeep Wrangler America250 стандартная. Известно, что спецверсию выпустят лимитированным тиражом, но сколько экземпляров он будет насчитывать пока не ясно. В продаже супергеройская спецверсия внедорожника появится летом 2026 года. Прибавка к цене, по сравнению с обычной версией, составит 2095 долларов.