Volkswagen представил несколько новых моторов

Международный моторный симпозиум в Вене стал местом для премьеры трех новых силовых установок Volkswagen: 48-вольтовой гибридной системы, турбированного двигателя, работающего на природном газе и еще одной гибридной системы на основе дизеля. Концерн заявляет, что представленные разработки позволят снизить уровень выбросов вредных веществ у его автомобилей.

Ключевой новинкой стала «мягкая» гибридная система со стартер-генератором и питанием от 48-вольтовой батареи. Она предоставляет автомобилю дополнительную мощность во время ускорения, умеет отключать мотор при движении накатом, обеспечивая снижение расхода топлива на 0,3 литра на 100 км пробега. Система дебютирует на Volkswagen Golf восьмого поколения.

Работающий на природном газе, или синтетическом аналоге e-gas мотор 1.5 TGI Evo получил систему прямого впрыска и турбокомпрессор с изменяемой геометрией крыльчатки. Отдача полуторалитрового движка составляет 130 л.с. и 200 Нм крутящего момента. Актуальный Golf с таким мотором «кушает» 3,5 кг газа на 100 км пробега и способен пройти 490 км на одном баке.

Новая дизель-электрическая гибридная система EA288 Evo включает ДВС объемом 2,0 литра, 12-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом и литий-ионный аккумуляторный блок. Система выдает от 136 до 204 л.с. На начальном этапе она будет входить в оснащение исключительно моделей Audi.

Кстати, недавно портал «Колеса.ру» сообщал, что Volkswagen Golf нового поколения уже тестируют на Нюрбургринге. Правда, пока производитель использует кузов модели текущего поколения в качестве «мула».