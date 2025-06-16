«Заряженный» седан готовится к дебюту: Hyundai Ioniq 6 N показался на новых тизерах

Принадлежащий компании Hyundai бренд Ioniq стал отдельной «зелёной» маркой в 2020 году. Напомним, роль его первенца исполнил кросс-хэтч Ioniq 5, который дебютировал в начале 2021-го, его «горячая» версия с прибавкой в виде литеры N была представлена в середине лета 2023-го. Второй моделью этого бренда стал седан Ioniq 6, премьера прошла летом 2022 года, а рестайлинг четырёхдверка пережила минувшей весной. Тогда же была официально анонсирована «горячая» версия модели.

Тизер Hyundai Ioniq 6 N 1 / 2 Тизер Hyundai Ioniq 6 N 2 / 2

Известно, что премьера «заряженного» седана пройдёт 10 июля 2025 года в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде (Великобритания). Ранее замаскированный прототип будущей новинки неоднократно попадался в объективы фотошпионов, при этом компания пока что держит внешность Ioniq 6 N в секрете. Корейский производитель решил поддержать интерес к анонсированному спортседану с помощью нескольких новых тизеров.

Судя по изображениям, у «заряженного» седана Hyundai Ioniq 6 N такая же двухэтажная головная оптика, как и у недавно обновлённой версии модели, а также аналогичные «пиксельные» фонари. Спортивная четырёхдверка, вероятно, получила спортивные бамперы, расширенные колёсные арки, а ещё большое антикрыло, расположенное над спойлером на корме.



«Горячий» седан на тизерах окрашен в фирменный синий цвет Hyundai N Performance, который дополнительно «оттенён» красными вставками и соответствующим декором. Ожидается, что эта модификация получит перенастроенную адаптивную подвеску и более мощную тормозную систему.



Официальная информация о «начинке» появится позже. По предварительным данным, Ioniq 6 N может разделить технику с серийным «горячим» кросс-хэтчбеком Ioniq 5 N. В этом случае у спортседана будет полный привод и двухмоторная силовая установка (по одному электродвигателю на каждой оси). Совокупная отдача этой системы у пятидверки равна 609 л.с., а при включённом режиме N Grin Boost (активируется красной кнопкой на руле на десять секунд) – 650 л.с.

Ближайший родственник, вероятно, поделится с новинкой и тяговой батареей. Её ёмкость равна 84 кВт*ч. Стоит ожидать, что максимальная скорость у Ioniq 6 N будет ограничена электроникой на той же отметке, что и у хот-хэтча – 260 км/ч. На разгон с места до «сотни» Ioniq 5 N требуется 3,4 секунды, а у «горячей» четырёхдверки этот показатель может оказаться меньше.



На фото: обновлённый Hyundai Ioniq 6

Не исключено, что Ioniq 6 N получит «фишки» от «заряженного» кросс-хэтча: речь идёт о системе N e-shift, которая имитирует работу восьмиступенчатой коробки передач с двумя сцеплениями: она ограничивает крутящий момент двигателей на каждой квазипередаче и создаёт толчки при переключениях – для этого предусмотрены подрулевые лепестки. В список, вероятно, войдёт и система N Active Sound +, которая способна генерировать звук работающего турбомотора с помощью десяти громкоговорителей, из них восемь находятся внутри кузова, ещё два – снаружи.