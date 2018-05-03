03 Май «Заряженный» Audi RS 4 Avant с мотором от Панамеры: названа цена для РФ

Новый Audi RS 4 Avant дебютировал в сентябре прошлого года в рамках Франкфуртского автосалона. В Европе заявки на модель начали принимать в ноябре 2017-го, а теперь «заряженный» универсал доступен и российским клиентам. У нас цена «пятидверки» стартует с отметки в 5 375 000 рублей.

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Универсал оснащен 450-сильным битурбомотором V6 2.9 от Porsche Panamera, который сочетается с восьмиступенчатым «автоматом». У «сарая» — постоянный полный привод quattro. Первую «сотню» Audi RS 4 Avant наберет за 4,1 секунды, у базовой версии максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч, с пакетом RS dynamic «максималка» составит 280 км/ч.

В список стандартного оборудования универсала входят: спортивная подвеска RS, электропривод и обогрев передних кресел, мультимедийный комплекс MMI, отделка сидений кожей и алькантарой, аудиосистема с десятью динамиками и сабвуфером. За доплату предлагаются матричные светодиодные фары, цифровая «приборка», проекционный дисплей, активный задний дифференциал.

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Соперников с аналогичным кузовом у RS 4 Avant в России нет. Ближайшим конкурентом модели Ауди можно считать седан Mercedes-AMG C 63 с 476-сильным мотором V8 4.0. Причем у «четырехдверки» — задний привод. Цена Мерседеса – от 4,77 миллиона рублей.

Ранее Audi представила универсал A6 Avant нового поколения. Сроки появления этой модели в РФ пока не объявлены.