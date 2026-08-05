Заводской тюнинг для Ram 1500 Rumble Bee: большие «мясорубки», подвеска, выхлоп, декор

Североамериканское подразделение Stellantis анонсировало тюнинг-киты Mopar Direct Connection для семейства дорожных масл-траков Ram 1500 Rumble Bee с двигателями V8 HEMI. С этими тюнинг-китами и без того мощные пикапы становятся ещё мощнее и злее.

То, что сейчас делает Stellantis North America под руководством легендарного менеджера Тима Кунискиса, — сущий кошмар для экоактивистов. Это пиршество петролхедов было бы невозможно, если бы в феврале 2026 года Дональд Трамп не снёс фундамент экоповестки и не снял почти все экологические ограничения для продающихся в США новых автомобилей. После этих законодательных нововведений автопроизводители могут делать практически всё что хотят, не думая о расходе топлива и углеродном следе — можно топить на все деньги! Возрождённое в прошлом году спортивное подразделения SRT Performance именно этим и занимается, а на подхвате у него — заводские аксессуары от подразделения Mopar и его линейка деталей для тюнинга Direct Connection.

В мае этого года марка Ram представила семейство дорожных масл-траков Ram 1500 Rumble Bee, все они оснащены бензиновыми двигателями V8 HEMI. У младшего пикапа Rumble Bee под капотом установлен 5,7-литровый атмосферный V8 мощностью 400 л.с., у Rumble Bee 392 — 6,4-литровый атмосферный V8 мощностью 477 л.с., у Rumble Bee SRT — 6,2-литровый компрессорный V8 мощностью 788 л.с.

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Скоро любой из этих пикапов сможет стать ещё мощнее благодаря заводскому компрессорному апгрейду Direct Connection, причём при его установке сертифицированным специалистом Mopar сохраняется заводская гарантия на двигатель — пять лет или 60 000 миль (96 561 км) пробега. Апгрейд стоит 10 995 долларов США, в него входят 3,0-литровый приводной нагнетатель, интеркулер с высокопроизводительным насосом охлаждающей жидкости, все необходимые соединительные элементы и программное обновление.

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В результате апгрейда мощность двигателя Ram 1500 Rumble Bee увеличивается до 608 л.с., Rumble Bee 392 — до 710 л.с., Rumble Bee SRT — до 913 л.с. Топовый пикап Ram 1500 Rumble Bee SRT — компрессорный уже в «базе», но замена 2,4-литрового нагнетателя на 3,0-литровый в сочетании с усиленными компонентами позволяют снять с 6,2-литрового двигателя гораздо больше мощности, чем с 6,4-литрового.

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Компрессорный апгрейд для каждого пикапа имеет свою цветовую маркировку и соответствующий комплект декоративных наклеек. У базового Rumble Bee — это серый цвет, у Rumble Bee 392 — красный, у Rumble Bee SRT — жёлтый.

В дополнение к компрессорному апгрейду можно приобрести особо ярко звучащую спортивную выхлопную систему Direct Connection Performance от Magnaflow, она выполнена из нержавеющей стали и увенчана 5-дюймовыми патрубками с логотипами Mopar Direct Connection. Стоит такая выхлопная система 1599 долларов для Ram 1500 Rumble Bee, 2299 долларов для Rumble Bee 392 и 2399 долларов для Rumble Bee SRT.

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Для пикапов Rumble Bee и Rumble Bee 392 также доступна заниженная подвеска (минус 25 мм спереди, минус 76 мм сзади) от Ridetech с регулируемыми однотрубными амортизационными стойками. Стоит такая подвеска 4590 долларов. Rumble Bee SRT уже в «базе» имеет спортивную регулируемую пневмоподвеску, ему этот апргрейд не нужен.

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Компрессорный апгрейд для Ram 1500 Rumble Bee поступит в продажу в четвёртом квартале 2026 года, для Rumble Bee 392 и Rumble Bee SRT — в первой половине 2027 года. Для наглядности пресс-служба Stellantis North America сделала вот такую инфографику с ценами.

Обратите внимание, что в табличке заявлен также компрессорный апгрейд для внедорожного масл-трака Ram 1500 SRT TRX (можно получить те же 913 л.с., что и у Rumble Bee SRT) и некий апгрейд для Ram 1500 RHO, который в «базе» оснащён 3,0-литровой рядной «битурбошестёркой» Hurricane мощностью 548 л.с. Подробности, видимо, будут обнародованы позже.

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И ещё пара новшеств для Ram 1500: для стандартного пикапа с 5,7-литровым V8 HEMI более недоступна гибридная надстройка eTorque — она теперь просто никому не нужна. Вдобавок демонтирована раздражавшая всех система stop/start, глушившая двигатель на светофорах, — в ней теперь тоже нет никакой надобности.