Жить и побеждать: Mansory представила два суперкара на базе Bugatti — Vincero и Vivere

«Тюнинговать Bugatti — только портить», — скажет иной автолюбитель, и команда специалистов Куроша Мансори с ним согласится, но только в части инженерного тюнинга — трогать техническую начинку Bugatti ателье Mansory пока не решается. Зато с дизайном упражняется на все деньги, и даже кое в чём делает исходный суперкар лучше.
Mansory Vincero (Vincero переводится с итальянского на русский как «побеждать») сделан на базе недавно снятого с производства родстера Bugatti W16 Mistral — тираж этой модели, напомним, составил всего 99 экземпляров. С завода у Bugatti W16 Mistral нет полноценной крыши, с которой можно было бы ездить под дождём, — есть только тканевая накидка, чтобы укрыть салон на парковке или «доковылять» до гаража на небольшой скорости. Mansory исправила этот недостаток и снабдила свой Vincero полноценным съёмным углепластиковым верхом и даже подрезала для его аккуратной установки два верхних воздухозаборника двигателя.
Разумеется, крышей апгрейд не ограничился: Mansory одарила Vincero более агрессивным передним бампером с боковыми канардами, «тёрками» воздуховодов на передних крыльях, расширенными порогами, новым задним бампером с развитым диффузором и шестью выхлопными патрубками, широким фиксированным антикрылом на корме, новыми колёсными дисками FS.5C с углепластиковыми аэродинамическими щитками и новой двухцветной раскраской. Основной цвет кузова — тёмно-зелёный, а контуры подчёркнуты оранжевым.
В салоне Mansory Vincero, наоборот, основной цвет — оранжевый, а тёмно-зелёным выделены мелкие элементы (кнопки, рукоятки, дверные ручки, селектор режимов коробки передач, окантовка ковриков). Кожаная обивка — полностью новая. В креслах, дверных картах и на центральном тоннеле есть чёрные замшевые вставки. Декоративные карбоновые элементы тонированы в тёмно-зелёный цвет.
Техническая начинка у Mansory Vincero, как мы сказали выше, стандартная: 8,0-литровый бензиновый двигатель W16 с четырьмя турбокомпрессорами выдаёт 1600 л.с. и 1600 Нм, коробка передач — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, привод — полный, разгон до 100 км/ч занимает 2,4 с, максимальная скорость — 420 км/ч.
Если с Bugatti W16 Mistral ателье Mansory прежде не работало, то Bugatti Chiron в её руки уже попадал — на его базе ещё в 2019 году был сделан суперкар Mansory Centuria (Centuria переводится как «век» или «сотня»). Mansory Vivere (Vivere переводится как «жить») — это другой проект на базе Bugatti Chiron, с Centuria его связывает только одна общая деталь — центральный воздухозаборник на крыше, а все остальные детали внешнего обвеса полностью новые. Для справки скажем, что прежде Mansory использовала имя Vivere для суперкара на базе Bugatti Veyron.
Новый Mansory Vivere оснащён таким же развитым антикрылом на корме, как у Mansory Vincero, но на других стойках. В аэродинамический обвес Vivere помимо этого антикрыла входят новый передний бампер, «дырявые» передние крылья, расширители порогов и монструозный задний бампер с «лезвиями» диффузора и шестистволкой выхлопа. В крышу врезаны два смотровых окна. Основной цвет кузова — шоколадный коричневый, а контуры подчёркнуты золотым цветом.
Салон Mansory Vivere оформлен в белом и светло-коричневом тонах и щедро сдобрен авторской светодиодной подсветкой от Mansory — она есть даже на потолке.
Какая версия Bugatti Chiron легла в основу Mansory Vivere, тюнер не указывает, но, очевидно, что перед нами «коротыш», а это значит, что у него 1500-сильная версия двигателя W16, при этом разгон до 100 км/ч занимает те же 2,4 с, что у Mansory Vincero, максимальная скорость — 420 км/ч.
Стоимость Vincero и Vivere ателье Mansory не разглашает.
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