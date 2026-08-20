Жить и побеждать: Mansory представила два суперкара на базе Bugatti — Vincero и Vivere

Германское тюнинг-ателье Mansory, как известно, не знает этических и эстетических границ, а потому готово перекроить любой автомобильный шедевр, каким бы редким и идеальным он ни был. Если есть спрос — будет и предложение. Свежеиспечённый Mansory Vincero сделан на базе Bugatti W16 Mistral, а Mansory Vivere — на базе Bugatti Chiron.

«Тюнинговать Bugatti — только портить», — скажет иной автолюбитель, и команда специалистов Куроша Мансори с ним согласится, но только в части инженерного тюнинга — трогать техническую начинку Bugatti ателье Mansory пока не решается. Зато с дизайном упражняется на все деньги, и даже кое в чём делает исходный суперкар лучше.

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Mansory Vincero (Vincero переводится с итальянского на русский как «побеждать») сделан на базе недавно снятого с производства родстера Bugatti W16 Mistral — тираж этой модели, напомним, составил всего 99 экземпляров. С завода у Bugatti W16 Mistral нет полноценной крыши, с которой можно было бы ездить под дождём, — есть только тканевая накидка, чтобы укрыть салон на парковке или «доковылять» до гаража на небольшой скорости. Mansory исправила этот недостаток и снабдила свой Vincero полноценным съёмным углепластиковым верхом и даже подрезала для его аккуратной установки два верхних воздухозаборника двигателя.

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Разумеется, крышей апгрейд не ограничился: Mansory одарила Vincero более агрессивным передним бампером с боковыми канардами, «тёрками» воздуховодов на передних крыльях, расширенными порогами, новым задним бампером с развитым диффузором и шестью выхлопными патрубками, широким фиксированным антикрылом на корме, новыми колёсными дисками FS.5C с углепластиковыми аэродинамическими щитками и новой двухцветной раскраской. Основной цвет кузова — тёмно-зелёный, а контуры подчёркнуты оранжевым.

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В салоне Mansory Vincero, наоборот, основной цвет — оранжевый, а тёмно-зелёным выделены мелкие элементы (кнопки, рукоятки, дверные ручки, селектор режимов коробки передач, окантовка ковриков). Кожаная обивка — полностью новая. В креслах, дверных картах и на центральном тоннеле есть чёрные замшевые вставки. Декоративные карбоновые элементы тонированы в тёмно-зелёный цвет.

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Техническая начинка у Mansory Vincero, как мы сказали выше, стандартная: 8,0-литровый бензиновый двигатель W16 с четырьмя турбокомпрессорами выдаёт 1600 л.с. и 1600 Нм, коробка передач — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, привод — полный, разгон до 100 км/ч занимает 2,4 с, максимальная скорость — 420 км/ч.

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Если с Bugatti W16 Mistral ателье Mansory прежде не работало, то Bugatti Chiron в её руки уже попадал — на его базе ещё в 2019 году был сделан суперкар Mansory Centuria (Centuria переводится как «век» или «сотня»). Mansory Vivere (Vivere переводится как «жить») — это другой проект на базе Bugatti Chiron, с Centuria его связывает только одна общая деталь — центральный воздухозаборник на крыше, а все остальные детали внешнего обвеса полностью новые. Для справки скажем, что прежде Mansory использовала имя Vivere для суперкара на базе Bugatti Veyron.

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Новый Mansory Vivere оснащён таким же развитым антикрылом на корме, как у Mansory Vincero, но на других стойках. В аэродинамический обвес Vivere помимо этого антикрыла входят новый передний бампер, «дырявые» передние крылья, расширители порогов и монструозный задний бампер с «лезвиями» диффузора и шестистволкой выхлопа. В крышу врезаны два смотровых окна. Основной цвет кузова — шоколадный коричневый, а контуры подчёркнуты золотым цветом.

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Салон Mansory Vivere оформлен в белом и светло-коричневом тонах и щедро сдобрен авторской светодиодной подсветкой от Mansory — она есть даже на потолке.

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Какая версия Bugatti Chiron легла в основу Mansory Vivere, тюнер не указывает, но, очевидно, что перед нами «коротыш», а это значит, что у него 1500-сильная версия двигателя W16, при этом разгон до 100 км/ч занимает те же 2,4 с, что у Mansory Vincero, максимальная скорость — 420 км/ч.

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Стоимость Vincero и Vivere ателье Mansory не разглашает.