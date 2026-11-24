Волга – это длинный капот, тонна хрома, олень и диван, на котором пассажиры чувствовали себя важнее водителя? Больше нет. Теперь ностальгия пересела на полный привод, обзавелась турбомотором и тремя экранами. Но отечественная сборка осталась.

Итак, первенец возрождённой марки – среднеразмерный кроссовер K50. У него 238-сильный турбомотор, 8-ступенчатый автомат и полный привод. Заявка серьёзная: с таким набором можно не только чинно подъехать к ресторану, но и довольно стремительно покинуть парковку. Посмотрим, насколько хороша эта новая Волга.

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Знакомый силуэт и новая эмблема

Первое, что замечаешь у K50 – крупная решётка радиатора. Словно выпирающие из окантовки вертикальные хромированные ламели отсылают к классическим советским Волгам, а большая надпись Volga поперёк фасада – что табличка на кабинете начальника: теперь фамилию знают все. Даже те, кто не спрашивал.

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Светодиодные фары с пунктирными полосками ходовых огней, высокий капот и массивный бампер поддерживают парадный настрой. Но в профиль K50 спокойнее – длинная база, ровная крыша, большие окна. И никаких купеобразных жертвоприношений – пассажирам оставили много места над головой.

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Сзади – обязательный для современных кроссоверов монофонарь и ещё одна крупная надпись Volga – для тех, кто не успел прочитать первую. По бокам – изящные 20-дюймовые колёса, хромированные накладки дверей и окантовки окон. Передний и задний бамперы декорированы серебристым пластиком, похожим на матовый хром. В общем, украшений для Волги не пожалели.

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Три экрана и европейские кресла

Внутри – широкая передняя панель, мягкие поверхности, декоративные вставки из пластика, который пытается выглядеть как дерево, немного хрома и контурная подсветка. Тестовая машина нам досталась в «средней» версии Премиум – её салон отделан экокожей и алькантарой, а креслами из натуральной кожи и замши может похвастать только исполнение «Эксклюзив».

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Тем не менее кресла у К50 очень хороши – не считая коротковатой подушки, у них отменный профиль, по-европейски развитая боковая поддержка и оптимальная жёсткость набивки. Оба передних сиденья подогреваются и вентилируются, а водитель вдобавок может побаловать себя массажем. Отсутствие экстендера подушки в некотором роде компенсирует наличие регулировки угла её наклона, так что устроиться за рулём можно весьма удобно. Есть и память настроек. Руль удобен – почти круглый, удачной толщины, с аналоговыми кнопками.

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Перед глазами водителя – цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма. Экран яркий и контрастный, с привычными данными – маленькими цифрами скорости, крошечными показания бортового компьютера и бесполезной анимацией окружающих машин, мотоциклов, велосипедов и пешеходов. Целый мультфильм о дорожном движении – только попкорн лучше не доставать.

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По центру передней панели – второй экран на 12,3 дюйма, уже сенсорный, а перед пассажиром – третий, совершенно аналогичный. Центральный тачскрин управляет мультимедийной системой и настройками автомобиля. Интерфейс в целом логичный, но некоторые функции прячутся, как носки после стирки. Физических клавиш на тоннеле немного – многофункциональная шайба, «аварийка» и три кнопки управления климатом.

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Селектор коробки передач – миниатюрный джойстик на фоне монументальной консоли, будто взятый у радиоуправляемой машинки. Пассажирский тачскрин тоже может управлять климатом, креслами и развлечениями. Аудиосистема Infinity с дюжиной динамиков играет энергично, есть беспроводная зарядка, пара разъёмов USB и панорамная крыша. Если третий дисплей выключить, в глаза будет бить отражение контурной подсветки пассажирской двери.

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С Apple CarPlay и Android Auto ситуация вышла интересная: изначально в автомобиле их нет, но беспроводные протоколы реализованы с помощью отдельного адаптера. Он быстро находит смартфон и подключает его к мультимедийке, но для вывода звука в динамики нужно спаривать девайс с машиной повторно – уже через обычный Bluetooth. Иначе звук навигатора и аудиостриминга будет транслироваться… в телефон. Эта двойная работа, признаться, быстро надоедает, так что производителю явно стоит об этом задуматься.

Сзади – весьма просторно: база длиной 2845 мм работает на пассажиров. Места для коленей много, угол наклона спинок дивана регулируется электроприводом, есть подогрев и собственная зона климата. Багажник объёмный – 562 литра, есть шторка, небольшая ниша слева и отсек в подполье.

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Родословная без лишней ретуши

С точки зрения техники K50 – всем известный Geely Monjaro с надписями Volga и изменённой решёткой радиатора. Платформа CMA создана Geely совместно с Volvo, а 2,0-литровый китайский турбомотор JLH-4G20TDB конструктивно близок к шведскому B4204T23. Скандинавские корни у Волги есть, но считать K50 самостоятельной отечественной разработкой – всё равно что записать пельмени в итальянскую кухню за наличие теста.

Мотор развивает 238 л.с. и 350 Н·м, коробка передач – 8-ступенчатый автомат Aisin, привод – полный, с муфтой на задней оси. Спереди – Макферсон, сзади многорычажка, а у нашей версии Премиум – адаптивные амортизаторы.

Турбомотор хорошо тянет с самых низов – кроссовер не собирается изображать дальнобойщика, который несколько километров намеревается пойти на обгон. Педаль газа лёгкая: чуть шевельнул ногой, и K50 уже набирает скорость, словно после двойного эспрессо. Автомат переключается плавно, без пауз на философские размышления, буквально «нажал – поехал». В городе тяги хватает с лихвой, но и на магистрали обгон не превращается в лотерею.

Автомобиль предлагает семь режимов движения. В «Эко» чуть притупляется отклик на педаль газа, а коробка раньше переключается вверх – без резких движений. «Комфорт» универсален: подвеска мягче, реакции спокойнее – именно этот режим каждый раз включается по умолчанию после запуска мотора. «Смарт» интереснее – он подстраивается под манеру езды. Катишься спокойно – машина не суетится, активнее жмёшь газ – реакции оживают.

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В «Спорте» амортизаторы зажимаются, коробка дольше держит передачу, педаль газа становится острее. В этом режиме K50 меньше кренится и охотнее ныряет в повороты. Руль точный, реакции предсказуемые: большой кузов не приходится уговаривать сменить направление. Спорткаром Волга не стала, но для крупного SUV управляется достойно.

Три режима – для съезда с асфальта. «Снег» смягчает реакции и использует вторую передачу при старте против лишней пробуксовки. «Песок» настраивает тягу для рыхлого покрытия, в «Офф-роуде» муфта блокируется, а электроника неплохо имитирует межколёсные блокировки. Клиренс – 210 мм, так что грунтовка и дачная дорога будут кроссоверу вполне по силам.

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Вообще, шасси – определённо сильная сторона К50: подвеска сглаживает неровности, кузов не распускается в поворотах, на прямой машина стоит уверенно. Но адаптивные амортизаторы отнюдь не превращают асфальт в гладкий ковёр: мелочь ощущается острее, чем ожидаешь, а на продольных волнах то и дело возникает раскачка. Сложная техника не всегда побеждает простую.

К тому же на ходу появляется один довольно раздражающий нюанс – ограничитель скорости путает заботу с надзором. Информацию о скоростном режиме он, очевидно, берёт не только с камер распознавания знаков, но и с навигационных карт, потому что стоит только отъехать от дома, как на приборной панели появляется и начинает мигать знак «20», после чего раздаётся громкий нервирующий писк. При том что никаких знаков во дворе нет и в помине.

На дорогах это становится ещё веселее. Система считывает знак и донимает водителя, даже когда ограничение уже не действует – например, после перекрёстка или развязки. Один раз на МКАД она приняла за ограничение скорости знак на задней части кузова поливомоечной машины – и немедленно подняла панику. Отключить это бесполезное предупреждение можно, хотя соответствующий пункт спрятан достаточно глубоко в меню. Однако настройка сохраняется лишь до следующего запуска двигателя, отключить её навсегда нельзя.

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Новая фамилия и старые повадки

С одной стороны, Volga K50 – большой, солидный и довольно бодрый кроссовер, который умеет ездить отнюдь не только по прямой. С другой – электронные помощники так усердно заботятся о безопасности, будто водитель только вчера получил права и путает педали. А при цене в 4 649 000 рублей за версию Премиум хочется, чтобы автомобиль не только хорошо ездил, но и не требовал от хозяина терпения буддийского монаха. Базовая комплектация Комфорт обойдётся в 4 349 000 рублей, топовая Эксклюзив – в 4 799 000 рублей.

Впрочем, даже базовая версия хорошо укомплектована: 19-дюймовые колёса, панорамная крыша, трёхзонный климат, аудиосистема с восемью динамиками, вентиляция и массаж водительского кресла. У Премиума колёса увеличиваются до 20 дюймов, появляются адаптивные амортизаторы, проекционный дисплей, двойные стёкла, аудиосистема Infinity с 12 динамиками, вентиляция пассажирского кресла, электропривод регулировки спинки дивана и расширенный набор электронных ассистентов, включая контроль слепых зон.

Наконец, Эксклюзив отличается прежде всего интерьером: вместо кожзама – отделка чёрной натуральной кожей и тёмно-серой замшей с ромбовидной прострочкой, а для кузова предлагаются два новых цвета – зелёный и серый матовый. У K50 получилось главное: он хорош на ходу, просторен и приятно оснащён. Пусть историческая фамилия досталась машине вместе с международным багажом, носить её Volga умеет с достоинством.

Осталось научить её слушаться хозяина, а не воспитывать его. Всё-таки Волга должна возить человека с комфортом, а не превращать каждую поездку в испытание на прочность нервов и занятия по правилам дорожного движения.