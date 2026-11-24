Итак, первенец возрождённой марки – среднеразмерный кроссовер K50. У него 238-сильный турбомотор, 8-ступенчатый автомат и полный привод. Заявка серьёзная: с таким набором можно не только чинно подъехать к ресторану, но и довольно стремительно покинуть парковку. Посмотрим, насколько хороша эта новая Волга.
Знакомый силуэт и новая эмблема
Первое, что замечаешь у K50 – крупная решётка радиатора. Словно выпирающие из окантовки вертикальные хромированные ламели отсылают к классическим советским Волгам, а большая надпись Volga поперёк фасада – что табличка на кабинете начальника: теперь фамилию знают все. Даже те, кто не спрашивал.
Светодиодные фары с пунктирными полосками ходовых огней, высокий капот и массивный бампер поддерживают парадный настрой. Но в профиль K50 спокойнее – длинная база, ровная крыша, большие окна. И никаких купеобразных жертвоприношений – пассажирам оставили много места над головой.
Сзади – обязательный для современных кроссоверов монофонарь и ещё одна крупная надпись Volga – для тех, кто не успел прочитать первую. По бокам – изящные 20-дюймовые колёса, хромированные накладки дверей и окантовки окон. Передний и задний бамперы декорированы серебристым пластиком, похожим на матовый хром. В общем, украшений для Волги не пожалели.
Три экрана и европейские кресла
Внутри – широкая передняя панель, мягкие поверхности, декоративные вставки из пластика, который пытается выглядеть как дерево, немного хрома и контурная подсветка. Тестовая машина нам досталась в «средней» версии Премиум – её салон отделан экокожей и алькантарой, а креслами из натуральной кожи и замши может похвастать только исполнение «Эксклюзив».
Тем не менее кресла у К50 очень хороши – не считая коротковатой подушки, у них отменный профиль, по-европейски развитая боковая поддержка и оптимальная жёсткость набивки. Оба передних сиденья подогреваются и вентилируются, а водитель вдобавок может побаловать себя массажем. Отсутствие экстендера подушки в некотором роде компенсирует наличие регулировки угла её наклона, так что устроиться за рулём можно весьма удобно. Есть и память настроек. Руль удобен – почти круглый, удачной толщины, с аналоговыми кнопками.
Перед глазами водителя – цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма. Экран яркий и контрастный, с привычными данными – маленькими цифрами скорости, крошечными показания бортового компьютера и бесполезной анимацией окружающих машин, мотоциклов, велосипедов и пешеходов. Целый мультфильм о дорожном движении – только попкорн лучше не доставать.
По центру передней панели – второй экран на 12,3 дюйма, уже сенсорный, а перед пассажиром – третий, совершенно аналогичный. Центральный тачскрин управляет мультимедийной системой и настройками автомобиля. Интерфейс в целом логичный, но некоторые функции прячутся, как носки после стирки. Физических клавиш на тоннеле немного – многофункциональная шайба, «аварийка» и три кнопки управления климатом.
Селектор коробки передач – миниатюрный джойстик на фоне монументальной консоли, будто взятый у радиоуправляемой машинки. Пассажирский тачскрин тоже может управлять климатом, креслами и развлечениями. Аудиосистема Infinity с дюжиной динамиков играет энергично, есть беспроводная зарядка, пара разъёмов USB и панорамная крыша. Если третий дисплей выключить, в глаза будет бить отражение контурной подсветки пассажирской двери.
С Apple CarPlay и Android Auto ситуация вышла интересная: изначально в автомобиле их нет, но беспроводные протоколы реализованы с помощью отдельного адаптера. Он быстро находит смартфон и подключает его к мультимедийке, но для вывода звука в динамики нужно спаривать девайс с машиной повторно – уже через обычный Bluetooth. Иначе звук навигатора и аудиостриминга будет транслироваться… в телефон. Эта двойная работа, признаться, быстро надоедает, так что производителю явно стоит об этом задуматься.
Сзади – весьма просторно: база длиной 2845 мм работает на пассажиров. Места для коленей много, угол наклона спинок дивана регулируется электроприводом, есть подогрев и собственная зона климата. Багажник объёмный – 562 литра, есть шторка, небольшая ниша слева и отсек в подполье.
Родословная без лишней ретуши
С точки зрения техники K50 – всем известный Geely Monjaro с надписями Volga и изменённой решёткой радиатора. Платформа CMA создана Geely совместно с Volvo, а 2,0-литровый китайский турбомотор JLH-4G20TDB конструктивно близок к шведскому B4204T23. Скандинавские корни у Волги есть, но считать K50 самостоятельной отечественной разработкой – всё равно что записать пельмени в итальянскую кухню за наличие теста.
Мотор развивает 238 л.с. и 350 Н·м, коробка передач – 8-ступенчатый автомат Aisin, привод – полный, с муфтой на задней оси. Спереди – Макферсон, сзади многорычажка, а у нашей версии Премиум – адаптивные амортизаторы.
Турбомотор хорошо тянет с самых низов – кроссовер не собирается изображать дальнобойщика, который несколько километров намеревается пойти на обгон. Педаль газа лёгкая: чуть шевельнул ногой, и K50 уже набирает скорость, словно после двойного эспрессо. Автомат переключается плавно, без пауз на философские размышления, буквально «нажал – поехал». В городе тяги хватает с лихвой, но и на магистрали обгон не превращается в лотерею.
Автомобиль предлагает семь режимов движения. В «Эко» чуть притупляется отклик на педаль газа, а коробка раньше переключается вверх – без резких движений. «Комфорт» универсален: подвеска мягче, реакции спокойнее – именно этот режим каждый раз включается по умолчанию после запуска мотора. «Смарт» интереснее – он подстраивается под манеру езды. Катишься спокойно – машина не суетится, активнее жмёшь газ – реакции оживают.
В «Спорте» амортизаторы зажимаются, коробка дольше держит передачу, педаль газа становится острее. В этом режиме K50 меньше кренится и охотнее ныряет в повороты. Руль точный, реакции предсказуемые: большой кузов не приходится уговаривать сменить направление. Спорткаром Волга не стала, но для крупного SUV управляется достойно.
Три режима – для съезда с асфальта. «Снег» смягчает реакции и использует вторую передачу при старте против лишней пробуксовки. «Песок» настраивает тягу для рыхлого покрытия, в «Офф-роуде» муфта блокируется, а электроника неплохо имитирует межколёсные блокировки. Клиренс – 210 мм, так что грунтовка и дачная дорога будут кроссоверу вполне по силам.
Вообще, шасси – определённо сильная сторона К50: подвеска сглаживает неровности, кузов не распускается в поворотах, на прямой машина стоит уверенно. Но адаптивные амортизаторы отнюдь не превращают асфальт в гладкий ковёр: мелочь ощущается острее, чем ожидаешь, а на продольных волнах то и дело возникает раскачка. Сложная техника не всегда побеждает простую.
К тому же на ходу появляется один довольно раздражающий нюанс – ограничитель скорости путает заботу с надзором. Информацию о скоростном режиме он, очевидно, берёт не только с камер распознавания знаков, но и с навигационных карт, потому что стоит только отъехать от дома, как на приборной панели появляется и начинает мигать знак «20», после чего раздаётся громкий нервирующий писк. При том что никаких знаков во дворе нет и в помине.
На дорогах это становится ещё веселее. Система считывает знак и донимает водителя, даже когда ограничение уже не действует – например, после перекрёстка или развязки. Один раз на МКАД она приняла за ограничение скорости знак на задней части кузова поливомоечной машины – и немедленно подняла панику. Отключить это бесполезное предупреждение можно, хотя соответствующий пункт спрятан достаточно глубоко в меню. Однако настройка сохраняется лишь до следующего запуска двигателя, отключить её навсегда нельзя.
Новая фамилия и старые повадки
С одной стороны, Volga K50 – большой, солидный и довольно бодрый кроссовер, который умеет ездить отнюдь не только по прямой. С другой – электронные помощники так усердно заботятся о безопасности, будто водитель только вчера получил права и путает педали. А при цене в 4 649 000 рублей за версию Премиум хочется, чтобы автомобиль не только хорошо ездил, но и не требовал от хозяина терпения буддийского монаха. Базовая комплектация Комфорт обойдётся в 4 349 000 рублей, топовая Эксклюзив – в 4 799 000 рублей.
Впрочем, даже базовая версия хорошо укомплектована: 19-дюймовые колёса, панорамная крыша, трёхзонный климат, аудиосистема с восемью динамиками, вентиляция и массаж водительского кресла. У Премиума колёса увеличиваются до 20 дюймов, появляются адаптивные амортизаторы, проекционный дисплей, двойные стёкла, аудиосистема Infinity с 12 динамиками, вентиляция пассажирского кресла, электропривод регулировки спинки дивана и расширенный набор электронных ассистентов, включая контроль слепых зон.
Наконец, Эксклюзив отличается прежде всего интерьером: вместо кожзама – отделка чёрной натуральной кожей и тёмно-серой замшей с ромбовидной прострочкой, а для кузова предлагаются два новых цвета – зелёный и серый матовый. У K50 получилось главное: он хорош на ходу, просторен и приятно оснащён. Пусть историческая фамилия досталась машине вместе с международным багажом, носить её Volga умеет с достоинством.
Осталось научить её слушаться хозяина, а не воспитывать его. Всё-таки Волга должна возить человека с комфортом, а не превращать каждую поездку в испытание на прочность нервов и занятия по правилам дорожного движения.
|Технические характеристики Volga K50
|Кузов
|Тип кузова
|универсал
|Число дверей/мест
|5/5
|Длина/ширина/высота, мм
|4770/1895/1689
|Колесная база, мм
|2845
|Колея передняя/задняя, мм
|1610/1610
|Дорожный просвет, мм
|210
|Масса снаряжённая/полная, кг
|1845/2265
|Объём багажника, л
|562
|Двигатель
|Тип
|бензиновый, турбированный
|Компоновка и расположение
|рядный, спереди поперечно
|Число цилиндров/клапанов
|4/16
|Рабочий объём, см³
|1969
|Мощность, л.с./кВт/об/мин
|238/175/5500
|Крутящий момент, Н·м/об/мин
|350/1800-4500
|Трансмиссия
|Коробка передач
|автоматическая, гидромеханическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный, с муфтой в приводе задних колёс
|Ходовая часть
|Подвеска передняя
|независимая, пружинная, Макферсон
|Подвеска задняя
|независимая, пружинная, многорычажная
|Тормоза передние
|дисковые, вентилируемые
|Тормоза задние
|дисковые, невентилируемые
|Рулевое управление
|реечное, с электроусилителем
|Размерность шин
|245/45 R20
|Эксплуатационные характеристики
|Максимальная скорость, км/ч
|215
|Время разгона 0–100 км/ч, с
|7,7
|Расход топлива, город/трасса/смешанный, л/100 км
|11,9/7,3/8,8
|Ёмкость топливного бака, л
|65
|Топливо
|АИ-95 и выше
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Пока писалась статья, китайцы успели провести рестайлинг и переписать прайс-лист.