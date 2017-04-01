Предвижу улыбки, наполненные сарказмом больше, чем каталитический нейтрализатор керамическими компонентами и драгоценными металлами. Ах, первое апреля, никому не верю! Ну уж нет. Всё, о чём пойдёт речь ниже – серьёзно, как лицо Стивена Сигала. Поэтому давайте разбираться, как правильно заправлять автомобиль, с какой стороны вставать к колонке АЗС, как вставлять заправочный пистолет и как строить отношения с заправщиками.

Зачем ехать на АЗС?

Машина, как известно, не роскошь, а средство передвижения. Роскошь – это полный бак бензина. Глядя в грустные глаза кредитных Солярисов и Каптюров, я понимаю, что им ощущение полного бака практически неизвестно. И всё же даже их владельцы иногда (в день зарплаты) заезжают на заправку. Итак, как понять, что пора на заправку?

Признак первый: показания уровня топлива. Если его стрелка (или количество палочек-делений) стремится к нулю, бензин заканчивается. Далеко не каждый автолюбитель может точно понять, сколько бензина в литрах осталось в баке (особенно если речь заходит как раз таки о «палочках»). Но во многих современных автомобилях есть замечательный девайс – бортовой компьютер. Он может показать не остаток топлива в литрах, а то расстояние в километрах, на сколько его хватит. И если там написано «50 км», то это не значит, что путём чтения мантр этот бензин можно растянуть на 150. Да, резерв, конечно, есть. Но на нём лучше не ездить.

Признак второй: загорелась сигнальная лампа уровня топлива. Это уже плохой признак. Может хватить километров на 50 по трассе, может – на пять по городу в пробках. И если рядом нет заправки, то всё плохо.

Признак третий: машина заглохла. Если при этом горит лампочка, то бензин точно кончился. Совсем. И это уже очень плохо: во-первых, сейчас придётся где-то этот бензин искать, а во-вторых, это вредит бензонасосу инжекторных автомобилей. И всё из-за того, что бензонасос стоит прямо внутри бака, он погружён в бензин и им же охлаждается. Если бензина нет, то насос греется больше, чем нужно, что снижает его ресурс. Кстати, по этой же причине не стоит ездить «на лампочке», литров десять в баке должно быть всегда.

Что лить будем?

Прежде чем заезжать на заправку, послушайте звук двигателя автомобиля. Если мотор ощутимо и настойчиво тарахтит, то он, скорее всего, дизельный. В этом случае заправлять его нужно только дизтопливом (соляркой, то есть). Про солярку мы поговорим отдельно — сегодня речь пойдёт в основном о бензине.

Многие задаются вопросом, какой лить бензин: Нормаль-80, Регуляр-92, Премиум-95 или Супер-98. Те, кто помнит 80-й (и даже 76-й) бензин, в наших советах не нуждается: эти люди ещё знают, для чего на бензонасосе Москвича лежала мокрая тряпка и как из одноразовой зажигалки сделать клапан иголки поплавковой камеры карбюратора.

С остальными бензинами всё сложнее. Можно, конечно, переписать пару статей из Википедии о бензине, но мы этого делать не будем. Сегодня – время лайфхаков, поэтому вот вам лайфхак номер один: марка рекомендуемого бензина указана в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля! Да-да, всё так и есть, можете проверить.

Если эта книжечка уже утеряна в первозданном запечатанном виде, то вот лайфхак номер два: откройте лючок бензобака и посмотрите на его внутреннюю сторону — там обычно тоже указывают применяемый бензин. Итак, допустим, вы выяснили, что в бензобак вашей машины нужно лить АИ-95. И тут встаёт самый важный вопрос: как это сделать правильно?

Когда проехать на АЗС?

Не все знают, что на АЗС нужно заезжать правильно. Дело в том, что у подавляющего большинства современных автомобилей бак один и заливная горловина тоже одна (да-да, владельцы УАЗиков, улыбайтесь). Соответственно, к колонке нужно подъехать правильным боком — тем, где есть лючок бензобака. И тут тоже многие не могут (а ещё чаще не хотят) сделать это как положено. Хорошо, вот лайфхак номер три: на указателе уровня топлива есть пиктограмма в виде колонки АЗС. Вот с какой стороны у неё нарисован шланг, с той стороны у вас и лючок бензобака.

Всё гораздо хуже, когда к заправке подъезжает профессиональный баран. Тот, кто отлично знает, где у него бензобак, но не хочет стоять в очереди и нагло ломится навстречу схеме движения по территории АЗС. Он, видите ли, торопится. Таких автовладельцев не любит никто, в аду они будут вечно менять свечи на оппозитных Субару вместе с «обочечниками» и «второрядниками». К сожалению, встав против потока и помешав остальным, они обычно портят себе только карму, а не лицо.

Ну да ладно. Допустим, у вас в машине рожает жена, вам надо заправиться как можно быстрее, а свободна только противоположная сторона колонки. Что делать? В большинстве случаев длины шланга вполне достаточно, чтобы протянуть его позади автомобиля и заправиться без особых проблем. Делать так тоже нежелательно, да и не на всех АЗС такое позволяют, но если очень нужно, то можно.

Итак, мы уже выяснили, как определить необходимость заправки и как подъехать к колонке. Теперь будем учиться открывать лючок бензобака.

О чём говорит лючок

Есть два традиционных способа открытия лючка: кнопкой из салона и просто нажатием на лючок. Если вы машину только что угнали и не знаете, как открыть лючок именно на этом автомобиле, то это сущая беда. Попробуйте сначала надавить на него рукой — если не открывается, то придётся искать кнопку.

Теперь рассмотрим ситуацию чуть сложнее: зима, мороз, и лючок примёрз. Что делать? Вариантов два. Первый – отковыривать. Второй – искать альтернативный способ. На некоторых автомобилях есть возможность открытия бензобака из багажника. Для этого там со стороны лючка предусмотрена рукоятка, связанная с замком толстой леской или чем-то вроде неё. Если потянуть за ручку и одновременно попытаться расшатать лючок, то он откроется. Кстати, этот же способ используется и в случае отсутствия реакции на нажатие кнопки (например, в случае неисправности проводки, актуатора или самой кнопки).

Как ни странно, лючок нужен не только для того, чтобы закрыть пробку с горловиной. У него есть ещё несколько функций: на лючок можно повесить открученную пробку горловины и даже определить, перекрашивали ли автомобиль (иногда такое возможно). Как лючок позволяет это сделать? Всё очень просто: часто по нему подбирают краску для восстановления ЛКП, а для этого его снимают и отдают специалистам по подбору краски. Чем это знание полезно?

Предположим, вы собрались покупать бэушный автомобиль. Посмотрите на болты лючка (если они есть): если на них видны следы контакта с отвёрткой, то его точно снимали. А делают это лишь для подбора краски, что должно насторожить. Это, кстати, уже четвёртый лайфхак.

Что делать с пробкой бензобака?

Пробку бензобака, ясное дело, нужно открутить. Как я уже говорил, лучше всего её вставить в специальное место, часто предусмотренное на обратной стороне лючка. И ни в коем случае её не следует класть на крышку багажника автомобиля. Во-первых, её можно там забыть, а во-вторых, с неё обязательно натечёт бензин на металл вашего автомобиля. Поэтому если я вижу, что заправщик выкручивает крышку и пытается положить мне её на багажник, я начинаю на него орать. Сначала – вежливо.

Кстати, крышка должна предотвращать кражу бензина из вашего автомобиля. Не секрет, что бензин у нас всё-таки иногда сливают. Я, например, как-то лет десять назад попробовал использовать крышку с кодовым замком. И её спёрли вместе с бензином. Обидно до сих пор. Если её у вас ещё не спёрли, то настоятельно рекомендую её иногда просушивать, а в мороз обрабатывать какой-нибудь размораживающей жидкостью: ворам, если они захотят, она не помешает, а вот вам в случае замерзания с ней придётся потанцевать.

Как залить бензин?

Казалось бы: вставляй пистолет и лей! А вот и нет.

Во-первых, берём нужный пистолет (то есть, с нужным бензином). Теперь да, вставляем его в горловину и льём. Сколько – вопрос слишком интимный. Но общие рекомендации всё же есть. И их две: не лить слишком мало и не лить слишком много.

Первый совет относится к более-менее свежим машинам: электроника не всегда правильно оценивает маленькие объёмы топлива, и датчик уровня начинает сходить с ума. Такое вполне может быть знакомо, например, владельцам новых Дастеров. Ну а второй совет – для тех, кто льёт под горловину: зачем? Очень редко, но всё же бывает, что такое не по нраву тому же датчику уровня, да и бензином проще капнуть на краску около лючка, что пользу ЛКП не приносит.

Итак, льём бензин и смотрим на счётчик литров/рублей. Иногда возникают споры: мерить литрами или рублями? Заправиться на тысячу или 30 литров? Если честно, не понимаю смысл споров. Может, у вас есть какие-то мысли на этот счёт?

Самое главное – правильно вытащить пистолет из бака. Сколько им ни тряси, несколько капель с него всё равно стекут на машину. Тут главное – не торопиться и аккуратно слить все остатки из шланга в бак. Позволю себе вставить фразу моего друга, в которую он вложил, видимо, результаты многолетних наблюдений: «Правильно встряхнутый шланг дает экономию в 7 г топлива на каждые 8 769 кг заправки». Не ручаюсь за достоверность расчетов, но тут главное, чтобы эти семь граммов попали в бак, а не на ЛКП.

Заправщик: друг или враг?

В последнее время у нас семимильными шагами начал расти культ заправщиков. Понятно, что любой сети АЗС хочется привлечь клиентов, а сервис для многих оказывается хорошей приманкой. Чем хороши и чем плохи заправщики? Ну, во-первых, часто возникают споры: давать ли им на чай. Тут я ничего советовать не могу – всё зависит от вашей щедрости, заинтересованности в их услугах, настроения и наличия мелочи.

А вот второй вопрос куда более существенный. Как-то так исторически сложилось, что все мы не всегда уверены в качестве российского бензина. Одно дело, когда заправляешься долгое время на проверенной АЗС крупной сети. А если она ещё и не франшизовая (что, вообще-то, редкость), то вообще красота. Но если вам пришлось заливать бензин где-нибудь на трассе на очень мутной заправке, то опасения по поводу качества топлива вполне обоснованы. И в этом случае я всё же иногда пользуюсь собственной рукой: если на неё хотя бы чуть-чуть капнуть бензином, то можно обратить внимание на следующее.

Бензин, если он хороший, испаряется полностью, после него не должно остаться никаких жирных следов. Если есть хоть малейший намёк на след жира после испарения, то заправку лучше отложить до следующей АЗС: на этой, возможно, не сильно заморачиваются с хранением топлива, и ёмкости из-под солярки используют для хранения бензина. Ну или наоборот. Одним словом, риск есть. Но вот определить его часто невозможно, если все манипуляции проводит заправщик. Так что вполне вероятно, что иногда есть смысл запачкать руки самому. Разумеется, к проверенным АЗС рядом с домом это не относится.

Что ещё нужно помнить при заправке?

Тут всё просто: не светим в бак зажигалкой, не оставляем в горловине заправочный пистолет и не пытаемся с ним уехать, не забываем расплатиться за бензин. На кассе улыбаемся (желательно, но не обязательно), а тому, кто лезет без очереди, не улыбаемся, а смотрим на него хмуро и осуждающе (тоже не обязательно), помогаем дамам за рулём, внимательно считаем литры и рубли и не даём себя обсчитать. Даже сегодня – первого апреля, в День дурака.

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