На этом противоречивом автомобиле Запорожский автозавод прекратил свою деятельность как предприятие с собственным конструкторским бюро и перешёл в категорию так называемых «сборочных площадок». Разберемся, чем стала Таврия, пройдя путь длиной в четверть века и исчезнув под именем «Славута».

Владелец: Вадим Никоненко, 34 года, житель Пушкино, занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей советского производства.

Автомобиль: ЗАЗ-1103 «Славута» 2011 года выпуска, купленный год назад и ставший для владельца первым собственным инжекторным автомобилем.

– Пару лет назад я купил отцу неплохую карбюраторную Таврию с 1,2-литровым мотором, буквально «капсулу времени», почти без пробега и после идеального сухого хранения. А себе не так давно взял Славуту, уже инжекторную – рассказывает Вадим.

– Нашел я машину на доске объявлений – ее продавали в небольшом поселке Рязанской области. Изначально машина была куплена новой в 2011 году в салоне в России и за все время имела всего двух хозяев. Я же ее приобрел с пробегом 79 тысяч километров за 60 тысяч рублей. Автомобиль не напрягает поломками, эксплуатируется почти каждый день. Купил я его для повседневной езды и периодического посещения ретромероприятий, поскольку машина массовому зрителю уже малоизвестна, а потому вызывает интерес.

Снаружи



Славута – это не просто Таврия с багажником, как некоторые думают. Кузов тут почти полностью оригинальный. Усиленное днище, другие капот и радиаторная решетка, ровная крыша без желобов-водостоков, как у ранних Таврий и ВАЗов до «десяточной» эпохи. Разумеется, задняя часть полностью новая, поскольку это лифтбек, а не хэтчбек, как Таврия. Фактически по кузову у Славуты с Таврией взаимозаменяемы только передние крылья, и с кузовщиной на эти автомобили сегодня уже туго. Как ни странно, на Таврию найти кузовные детали легче, чем на более позднюю Славуту, поскольку на хэтчбеки многое еще законсервировано в старых «дедовых» гаражах.

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ЗАЗ успел перед развалом СССР установить японское покрасочное оборудование, и с 1994-1995 годов, когда его наладили, машины красили весьма неплохо. Хотя, конечно, редкие образцы дошли до наших дней без начинающейся на порогах и низах дверей коррозии – все же машина была ультрабюджетной, мало кто ее жалел и берег.

Передняя и задняя оптика – оригинальная, ни от чего не подходящая. Впрочем, она еще пока не дефицит. Поворотники у Славуты чуть иные, не такие, как у Таврии, при внешнем сходстве на взгляд мельком.

Внутри

По простоте интерьера Таврия не сильно ушла от 968-го Запорожца, а Славута, соответственно, – от Таврии. Отсутствует отделка центрального тоннеля, освещение салона – единственная лампочка над дверью водителя. Фактически это почти тот же салон машины 1987 года, разве что с лампочкой Check Engine, требующейся для инжектора, и без ручки подсоса… Хотя в «люксовых» версиях встречалась такая «роскошь», как тахометр и корректор фар. Зато большой плюс конструкции торпедо в том, что оно, несмотря на значительный массив пластика, цельное: единая сплошная деталь. Соответственно, ничего не дребезжит, не резонирует, не поскрипывает, как на тех же «девятках».

Сиденья простейшие, но достаточно удобные. Можно даже ездить в достаточно дальние поездки, спина не устает. На диване, конечно, тесно – место для ног появляется, если только полностью задвинуть вперед седоков передних кресел.

Обновленные в 1998 году хэтчбеки Таврия, а позже и лифтбеки Славута получили 4-спицевые рули вместо 2-спицевых, которыми машину оснащали с самого начала, с 1987 года. Чуть позже появился и достаточно странный логотип завода, который украшает центр баранки. Логотип ЗАЗа в советское время менялся несколько раз, но всегда он включал в себя либо аббревиатуру «ЗАЗ», либо букву «З» в том или ином виде. А вот две изогнутые линии в овале никакого конкретного смысла не несут. То ли дорога, то ли «двойная сплошная»…

Приборка – как у мотоблока: три стрелочки и несколько лампочек. Тонкие веточки под рулем – поворотники и управление светом. Из фактурно-шагреневого пластика торчат вазовские кнопочки.

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Железо



Все Таврии до появления лифтбека Славута оснащались 4-цилиндровым рядным МеМЗ-245 объемом 1,1 литра и мощностью в 51 силу. Для Славуты его было объективно маловато, поэтому в 1998 году корейцы из Daewoo мотивировали Мелитопольский моторный завод «раздуть» двигатель хотя бы на 100 кубиков. Так появился МеМЗ-2457 на 58 сил. А в 2000 году завод выпустил третий мотор в этой линейке – 63-сильный МеМЗ-301 объемом 1,3 литра. Славуту комплектовали как двигателями 1,2 литра, так и 1,3 литра. А 1,3-литровый МеМЗ-301 вдобавок устанавливали и на собираемые на ЗАЗе Ланосы и Сенсы. И все моторы по-прежнему были карбюраторными. Ну а в 2002 году с мелитопольского конвейера начали сходить и инжекторные модификации – сперва 1,3-литровый МеМЗ-3071, выдающий 72 силы, а чуть позже впрыск получили и двигатели объемом 1,1 литра и 1,2 литра.

Собственно, МеМЗ-3071 и стоит на этом экземпляре – с типичной для переднеприводных машин поперечной компоновкой. Все семейство жидкостных моторов Мелитопольского завода, к слову, не вызывало нареканий по качеству и долговечности – нормальные полноценные движки, не хуже сопоставимых ВАЗовских. С капризными «воздушниками» старых Запорожцев у них никакой преемственности не было.

Кошмарное компоновочное решение, бич малообъемных кузовов некоторых машин – запаска под капотом.

ГРМ мотора – ременный. Регулировка клапанов – не подбором «таблеток», как на переднеприводных ВАЗах, а ключами через регулировочные винты, как на «классике». Корпус воздушного фильтра изящно интегрирован прямо в декоративный пластиковый кожух двигателя. Сложностей с покупкой деталей на двигатель до сих пор не возникает ввиду большого количества выпущенных за много лет агрегатов. Разве что бензонасосу аналогов нет, и народ ставит внешние насосы от Волги, ибо насос инжекторной Славуты – собственной оригинальной конструкции, внешний, а не погружной, расположенный сзади под днищем.

Передняя подвеска – стойки Макферсон, без стабилизатора поперечной устойчивости. Задняя – торсионная балка. Рулевое управление – рейка. Эти запчасти еще есть, хотя, конечно, их нельзя просто взять и купить – все приходится искать через доски объявлений с рук.

Вакуумный усилитель тормозов есть, а вот на Тавриях его не было. Но самая главная «жемчужина» конструкции – это совершенно оригинальные и с ни с чем не совместимые колеса и передние тормоза.

13-дюймовые колеса Таврии и Славуты – это не полноценные диски, а обода, что хорошо видно по фото под капотом. Такое же решение имело место у Запорожцев. Недостатки – крайняя хлипкость колес, легко мявшихся на неровных дорогах, полное отсутствие аналогов, кроме кременчугского оригинала, немыслимо сложная балансировка. Зато достоинства отсутствуют.

Тормоза сзади барабанные, и к ним особых вопросов нет. Разве что не самая удобная конструкция барабана, совмещенного со ступичными подшипниками. Спереди же тормоза – дисковые, и вот они-то способны шокировать непривычного к украинскому автопрому человека. К ступице шестью болтами прикручивалась так называемая «черепаха» – центральная часть колесного диска. К ней в свою очередь на трех шпильках крепился изнутри тормозной диск, а снаружи – обод колеса. Причем тормозной диск назывался диском условно – на деле это тормозное кольцо. А ступица вдобавок была еще и частью тормозного суппорта, который зажимал колодками тормозное кольцо по внутренней (!), а не внешней окружности кольца.

Впрочем, пояснять все это на словах – дело неблагодарное, практически как описывать слепому картины Босха. Любители истории советского автопрома и «тавроводы» и так все знают, а остальным полезно будет поискать в Интернете бортжурналы владельцев Таврий и отчеты по замене передних тормозов, чтобы ужаснуться инженерному бреду самостоятельно.

Недостатки подобной конструкции – редкость деталей с отсутствием выбора аналогов, сложности в ремонте, низкая надежность и эффективность. Достоинства опять-таки отсутствуют напрочь, от слова «совсем».

В движении



В движении себя Славута ведет в полном соответствии со своим позиционированием от производителя как ультрадешевый и очень экономичный автомобиль. Это машина из разряда «зато не на автобусе», поскольку тесно по ширине спереди, нет места для ног сзади, а багажник заметно скромнее, чем хотелось бы. Но и ругать автомобильчик с учетом цены – грех. Особенно если руки у владельца растут из нужного места, ибо в любом сервисе, даже гаражном, от вас с такой машиной будут отмахиваться, как от чумного.

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Славута очень легкая и «катучая». Ноги термина «катучая», кстати, растут из лексикона строителей самодельных хоббийных электромобилей, в кругу которых лет 15-20 назад кузов Таврии считался отличным выбором для постройки электрокара. За счет малого веса 72-сильный моторчик относительно бодро разгоняет компактный и узкий лифтбек, рулится машина (3,5 оборота баранки от упора до упора) легко и без лишней ватности. Рулевое управление Славуты не такое точное, как у ВАЗ-2108/09, но поострее, чем у Москвича 2141. Тормозов, пока они исправны, хватает для умеренных скоростей и легкой машины – более развернуто про них не скажешь. В общем, «не бойся, доедем», как (почти) гласит надпись на популярной автонаклейке.

История модели



Таврия ЗАЗ-1102 в виде переднеприводного трехдверного хэтчбека увидела свет в 1987 году – на три года позже первого советского переднеприводного автомобиля ВАЗ-2108 и на год позже Москвича 2141. Таврия – натурально двуликий Янус. С одной стороны, при Союзе ЗАЗ финансировался по остаточному принципу, как и ИЖмаш, и страдал от наследия семейства Запорожцев – специфических машин, чью аудиторию о качестве продукции и пожеланиях вообще не спрашивали. Иными словами, привычка годами работать на категорию «инвалидов и их родственников» сослужила ЗАЗу плохую службу – ранние Таврии были сырыми машинами со множеством недоработок, устраняли которые постепенно и не быстро, о чем бесконечно рыдали и в «За рулем», и в других крупных печатных СМИ. С другой стороны, автомобиль еще при СССР как-то умудрялись продавать за границу через советское объединение «Автоэкспорт», причем не только в соцстраны, но и во Францию, Великобританию, Бельгию, Грецию. И там эти машины пребывали вполне на уровне ультрабюджетных одноклассников типа Citroen AX или Fiat Uno. Вот такой вот феномен.

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После распада Союза Запорожский автозавод пришел в упадок из-за оборванных связей со смежниками. Комплектующих для сборки машин не хватало: многие партнерские заводы вообще исчезли, а Мелитопольский моторный не справлялся с поставкой двигателей. Универсал 1105 Дана и коммерческий «каблук» ЗАЗ-11055, появившиеся в 1994-1995 годах, ошибочно считают не прижившимися ввиду низкого спроса у народа из-за плохого качества, но причинами являлись именно трудности завода.

Украинский автопром спасли корейцы из Daewoo, придя в Запорожье в 1998 году с деньгами и технологиями (не столько инженерными, сколько организационно-хозяйственными, которых не хватало в первую очередь). Совместное предприятие открыло новую эпоху – появилось семейство Таврий, гамму моторов расширили. Трехдверный хэтчбек Таврия ЗАЗ-1102 стал называться Таврия-Нова, оставшись на конвейере с несущественными изменениями, а в 1999 году появился гораздо более практичный и удобный четырехдверный лифтбек ЗАЗ-1103 Славута. Для модели удалось организовать относительно стабильную сборку – машины продавали в том числе в России и других странах мира. Хотя трехдверка Таврия-Нова исчезла в 2007 году, лифтбек Славута как более востребованный производили вплоть до 2011 года, и с его снятием с конвейера история Запорожского автозавода как полноценного предприятия полного цикла (от разработки до сборки) завершилась. Собственных машин ЗАЗ больше не проектировал, полностью перейдя на сборку сторонних моделей под разными названиями как с «ЗАЗ» в индексе, так и без него: Daewoo Lanos (ZAZ Lanos/Sens, Chevrolet Lanos), Chevrolet Aveo (ЗАЗ Vida), Chery A13 (ЗАЗ Forza) и других.