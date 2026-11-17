Американская компания Reo Industries намерена в 2028 году начать продажи семейства рамных автомобилей Reo Runabout, главными достоинствами которых будут простая и очень консервативная конструкция, высокая надёжность, ремонтопригодность в полевых условиях и доступная цена. На старте продаж все версии будут оснащаться бензиновым атмосферным четырёхцилиндровым двигателем, позже ожидаются дизельная и электрическая версии.

Оригинальная марка Reo была основана Рэнсомом Эли Олдсом в 1905 году в рамках его новой компании Reo Motor Car Company. Рэнсом Эли Олдс к тому моменту покинул свою первую компанию Olds Motor Works, ставшую впоследствии известной как Oldsmobile. Reo Motor Car Company выпускала легковые и грузовые автомобили до 1967 года, затем марка Reo была объединена с маркой Diamond T и превратилась в Diamond Reo, в таком виде она просуществовала до 1995 года. Собственный завод Reo в Лансинге (штат Мичиган) был закрыт ещё в 1975 году. В этой короткой исторической справке мы намеренно не упомянули всех промежуточных собственников марки Reo, так как это большая тема, достойная отдельной статьи.

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Современная Reo Industries — это детище предпринимателя из Далласа Зака Де Бернарди, который просто заново зарегистрировал никому ненужную марку Reo, чтобы выпускать под ней неприхотливые рамные пикапы и внедорожники на собственном заводе в штате Техас. Бизнес-идея Зака Де Бернарди состоит в том, что пикапы и внедорожники в процессе эволюции стали очень сложными и дорогими, а спрос на простые и доступные аналоги между тем никуда не исчез, но удовлетворить его пока некому.

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Примерно в ту же рыночную нишу метит молодая компания Slate Auto, но она предлагает исключительно электрический недорогой пикап и делает ставку на его модульную конструкцию с большим списком опций, из-за которых цена значительно вырастает. Reo Industries хочет выпустить на рынок в первую очередь бензиновые пикапы и внедорожники с фиксированным оснащением и небольшим количеством опций, при этом она готова дать возможность всем желающим выпускать аксессуары для своих машин.

Reo Runabout T4X

Свежепредставленное семейство Reo Runabout имеет рамную конструкцию с общей колёсной базой 3038 мм. Пикап с однорядной кабиной называется Runabout T4X (габаритная длина — 4991 мм, ширина — 1940 мм, высота — 1814 мм), пикап с двухрядной четырёхдверной кабиной — Runabout T4C (габаритная длина — 4969 мм, ширина — 1922 мм, высота — 1812 мм), пятидверный внедорожник — Runabout S4C (габаритная длина — 4640 мм, ширина — 1922 мм, высота — 1813 мм). У пикапа с однорядной кабиной откидывается не только задний борт кузова, но и боковые борта, а длина грузовой площадки достигает 2009 мм. У внедорожника багажная дверь открывается вбок и оснащена полностью опускающимся стеклом.

Reo Runabout T4C

Угловатый неоклассический дизайн всего семейства Reo Runabout разработала студия Frankstephenson Design известного американского дизайнера Фрэнка Стивенсона. Плоские стёкла удешевляют конструкцию. Вертикальные дверные ручки размещены выше подоконной линии, из-за чего у боковин получился очень чистый дизайн. Бамперы сделаны нарочито узкими и с большими скосами, чтобы обеспечить наилучшую геометрическую проходимость. В передний бампер встроены буксирные проушины, в задний — ступеньки для ног по бокам. Под задним бампером находится гнездо для фаркопа.

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Бамперы, расширители колёсных арок, дверные карты, обшивка потолка и другие декоративные элементы сделаны легкосъёмными, чтобы их можно было демонтировать за пять минут с помощью обычного инструмента. Разработчики Reo Runabout хотят, чтобы их машины можно было без труда отремонтировать в полевых условиях без специального оборудования. Обещан простой и понятный каталог запчастей с 20-летней поддержкой.

Reo Runabout T4C

Дизайн интерьера Reo Runabout будет рассекречен в 2027 году, в нём обещаны крупные физические кнопки и рукоятки, которыми можно пользоваться в перчатках. Щиток приборов будет электронным, потому что так теперь дешевле. Будет много места для мелочей, бытовые розетки на 120 В, электрические стеклоподъёмники и удобные передние кресла с ручной регулировкой, рассчитанные на людей ростом до 196 см.

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Кузов и рама Reo Runabout выполнены из стали — алюминия и композитов в конструкции не будет ради максимальной ремонтопригодности. Подвеска — только зависимая, с неразрезными мостами спереди и сзади. Спереди в качестве упругих элементов используются пружины, сзади — листовые рессоры. Передние тормоза — дисковые, задние — барабанные. Усилитель руля — гидравлический. Колёса в «базе» стальные с шинами размерностью 245/70 R 17, за доплату будут предложены легкосплавные колёса.

Reo Runabout S4C

Двигатель у Reo Runabout на старте продаж будет бензиновый атмосферный 4-цилиндровый с распределённым впрыском топлива. Характеристики двигателя пока не раскрыты. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо гидромеханический «автомат». В стандартном оснащении будет полный привод типа парт-тайм с понижающей передачей в раздаточной коробке. Для заднего межколёсного дифференциала предусмотрена принудительная блокировка. В виде опции заявлен оффроудный пакет Ransom, в который входят более энергоёмкие амортизаторы, другие рессоры, увеличенный на 2,5 дюйма (63,5 мм) дорожный просвет и «зубастые» шины размерности 265/70 R 17. Заявленный ресурс силового агрегата — 500 000 миль (804 672 км).

Reo Runabout S4C

Первым на рынок в конце 2028 года должен выйти пикап с однорядной кабиной Runabout T4X, а Runabout T4C и Runabout S4C выйдут на рынок чуть позже. В планах Reo Industries также значатся дизельная и электрическая версии Runabout.

Reo Runabout T4C

Предварительные заявки на семейство Reo Runabout уже принимаются. Для оформления заявки компания просит депозит в размере 25 долларов. Предварительные цены такие: пикап с однорядной кабиной Runabout T4X будет стоить от 21 500 долларов, пикап с двухрядной кабиной Runabout T4C — от 25 000 долларов, внедорожник Runabout S4C — от 28 500 долларов.

Reo Runabout S4C

Reo Industries рассчитывает на прямые продажи своих машин без дилерской сети, чтобы не было накруток и прочего организационного «головняка». Обслуживание будет либо самостоятельным, либо у компаний-партнёров — Reo Industries предоставит всю необходимую документацию.