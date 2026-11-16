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Subaru готовится к старту продаж спортседана WRX STI Sport R с механикой

16.11.2026 190 0 0
Subaru готовится к старту продаж спортседана WRX STI Sport R с механикой

Новая версия четырёхдверки предназначена для домашнего рынка, на этот раз ограничений по тиражу нет. Дилеры начнут принимать заказы 19 ноября 2026 года.

Актуальный спортседан, получивший название Subaru WRX, был представлен в США в начале осени 2021-го, тогда как вариант, предназначенный для домашнего рынка, дебютировал в конце ноября того же года. Напомним, в апреле 2026-го в Японии появилась особенная версия WRX STI Sport# с механической коробкой передач, однако, такая четырёхдверка была выпущена лимитированным тиражом – всего 600 экземпляров.

На фото: Subaru WRX STI Sport R

Теперь пресс-служба бренда анонсировала новый серийный вариант модели – Subaru WRX STI Sport R, который компания планирует выпустить без ограничений по количеству экземпляров. Этот спортседан оснащается тем же мотором, что и у стандартной версии: речь идёт о четырёхцилиндровом оппозитном двигателе с турбонаддувом объёмом 2,4 литра. Его максимальная мощность равна 275 л.с., крутящий момент – 375 Нм.

Спортивному седану досталась переработанная система управления давлением наддува турбокомпрессора, также модели положена функция, которая автоматически подстраивает обороты двигателя при переключении на пониженную передачу. В компании отметили, что это обеспечивает плавное переключение передач и высокую степень отзывчивости автомобиля.

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Главное отличие версии Subaru WRX STI Sport R в том, что в пару выше обозначенному двигателю положена шестиступенчатая механическая коробка передач TY85. Для сравнения, спецверсии WRX STI Sport# полагалась коробка TY75, а у стандартной четырёхдверки он комплектуется только вариатором. WRX STI Sport R имеет фирменную симметричную систему полного привода с самоблокирующимся дифференциалом.

Ещё такому спортивному седану положены перенастроенные электронно-управляемые амортизаторы ZF, а также тормозные суппорты и диски Brembo. А комплекс водительских помощников EyeSight был модернизирован для работы с механической коробкой передач. У модели независимая подвески: спереди – типа МакФерсон, сзади – на двойных поперечных рычагах. WRX STI Sport R снабдили 19-дюймовыми колёсными дисками, которые обуты в шины размерностью 245/35R19.

Масса Subaru WRX STI Sport R равна 1560 кг (столько же, сколько и у STI Sport#), но на 50 кг легче, по сравнению с исполнением STI Sport с вариатором. В качестве опции этой версии модели доступны спортивные передние кресла Recaro с эмблемами STI, а также аудиосистема Harman Kardon. В списке стандартного оснащения числятся подогрев сидений, виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма и мультимедийный тачскрин на 11,6 дюйма.

Дилеры в Японии начнут принимать заказы на Subaru WRX STI Sport R в ближайший четверг, 19 ноября. Компания планирует продавать в среднем по 330 единиц в месяц. Стоимость такого спортседана уже известна, за него на домашнем рынке просят 5 480 000 иен, что эквивалентно примерно 2,83 млн рублей по текущему курсу.

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