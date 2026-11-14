Остаться в живых: автомобили, которые помогли собственным маркам пережить трудные времена

Любая автомобильная марка – это не только инженерия и маркетинг, но и финансы. В условиях рыночной экономики быть талантливым конструктором или иметь в своём штате гениального дизайнера ещё недостаточно для того, чтобы компания оказалась успешной в коммерческом отношении, приносила прибыль своему владельцу и могла существовать более-менее продолжительное время. Вдобавок экономические и социальные тенденции, цены на энергоносители, конкуренция и даже войны за последние 130 лет привели к тому, что тысячи автомобильных брендов канули в Лету.

К примеру, в своё время британский автопром считался одним из самых в сильных в мире, а в наше время он если и существует в виде таких марок, как Rolls-Royce, Bentley, Jaguar и Range Rover, то сохранить независимость им не удалось. Сегодня мы будем вспоминать автомобили, которые смогли стать для собственных марок настоящей палочкой-выручалочкой и помогли пережить смутные времена, остаться на плаву и до сих пор пребывать в добром здравии.

Volkswagen Golf I

Шестидесятые годы были расцветом мирового автопрома, который начал приходить в себя от последствий Второй мировой войны. А вот для марки Volkswagen они были не лучшими, ведь в модельном ряду кроме старого доброго Жука были только довольно заурядная модель 1500, а также купе и кабриолет Karmann-Ghia, которые в конце десятилетия выглядели достаточно устаревшими.

Первый серийный Volkswagen с передними ведущими колёсами под обозначением K70, который являлся бывшим NSU K70, ситуацию радикально не исправил. Более того, проект Porsche 914 оказался для марки настолько убыточным, что в 1972 году Opel отобрал у Volkswagen статус многолетнего лидера в немецком автопроме.

Этот автомобиль принёс компании Volkswagen много неприятностей

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, было принято волевое решение строить новые модели на модульных платформах и выпускать их с приводом на передние колёса при переднем же расположении силового агрегата с жидкостным охлаждением.

Такая компоновка стала своеобразным золотым стандартом класса на десятилетия

И как раз в печально известном из-за топливного кризиса 1973 году Volkswagen выпустил новый автомобиль с собственным именем Passat, а годом позже – более компактный Golf, которому впоследствии суждено было стать основателем класса имени себя.

Volkswagen Golf Typ 17 (1974-1983) 1 / 2 Volkswagen Golf Typ 17 (1974-1983) 2 / 2

Небольшой и экономичный хэтчбек оказался настолько востребован на рынке, что с весны 1974 года до лета 1983-го было выпущено шесть миллионов Гольфов, из которых миллион пришелся на дизельные. Модель не только спасла марку, но и стала настоящим долгожителем: несмотря на то, что базовые хэтчбеки заменил Golf второго поколения еще в 1983 году, кабриолеты на заводе Karmann выпускались до лета 1993-го.

Кабриолет впоследствии воспринимался как отдельная модель от остальных Гольфов 1 / 4 Кабриолет впоследствии воспринимался как отдельная модель от остальных Гольфов 2 / 4 Кабриолет впоследствии воспринимался как отдельная модель от остальных Гольфов 3 / 4 Кабриолет впоследствии воспринимался как отдельная модель от остальных Гольфов 4 / 4

При этом пикапы на базе Гольфа первого поколения выпускались на автозаводе TAS в Сараево (Сербия) до 1993 года (в США – с 1979 до 1983-го), а в ЮАР их продолжали производить аж до 2007 года.

Коммерческая линейка на базе Гольфа получила название Caddy. Автомобиль грузоподъемностью полтонны продавался даже в США и предлагался в виде бортового грузовика, бортового грузовика с тентом, а также в вариантах с жёстким верхом 1 / 4 Коммерческая линейка на базе Гольфа получила название Caddy. Автомобиль грузоподъемностью полтонны продавался даже в США и предлагался в виде бортового грузовика, бортового грузовика с тентом, а также в вариантах с жёстким верхом 2 / 4 Коммерческая линейка на базе Гольфа получила название Caddy. Автомобиль грузоподъемностью полтонны продавался даже в США и предлагался в виде бортового грузовика, бортового грузовика с тентом, а также в вариантах с жёстким верхом 3 / 4 Коммерческая линейка на базе Гольфа получила название Caddy. Автомобиль грузоподъемностью полтонны продавался даже в США и предлагался в виде бортового грузовика, бортового грузовика с тентом, а также в вариантах с жёстким верхом 4 / 4

Модель сразу возглавила немецкую статистику регистрации новых автомобилей, кратковременно уступив это место Mercedes-Benz W123 в 1980 году. Golf не только стал настоящим спасителем марки Volkswagen, но и сыграл большую роль в истории автомобилестроения, став одним из самых успешных переднеприводных хетчбэков всех времён и народов.

Chrysler LeBaron и Voyager

Сегодня линейка Chrysler K-car может показаться чем-то вроде неудачной шутки, однако автомобили, созданные на этой переднеприводной платформе, в буквальном смысле спасли автопроизводителя от банкротства и забвения. Действительно, марку Chrysler в начале 1980-х годов «вытащили» не отдельные модели, а целое семейство автомобилей на новой платформе и последовавший за ним революционный тип кузова.

В конце 1970-х компания оказалась на грани краха из-за тяжёлых прожорливых машин с V8 и провальных моделей вроде Plymouth Volare. Под руководством Ли Якокки компания сделала ставку на компактные экономичные переднеприводные автомобили Chrysler LeBaron, а также их производные, такие как Dodge Aries и Plymouth Reliant. Платформа K стала основой для десятков модификаций (седаны, универсалы, купе и даже кабриолеты).

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Эти машины обеспечили до 50% операционной прибыли компании и позволили Chrysler выплатить государственные кредиты на семь лет раньше срока.

Построенные на базе всё той же гибкой архитектуры, минивэны создали совершенно новый класс семейного транспорта в США, объединив вместимость фургона с управляемостью легковушки.

Voyager не только спас Chrysler, но и стал родоначальником целого кластера американских семейных автомобилей 1 / 2 Voyager не только спас Chrysler, но и стал родоначальником целого кластера американских семейных автомобилей 2 / 2

Минивэны стали абсолютным хитом продаж и окончательно закрепили финансовое оздоровление корпорации.

Plymouth Horizon ML 44 (1978)

Также в тяжёлые годы на плаву компанию помогал удерживать доступный хэтчбек Plymouth Horizon (американская версия Simca), дававший компании живые деньги до выхода главных новинок.

Peugeot 205

В конце семидесятых годов положение французской компании Peugeot ухудшилось, хотя несколькими годами ранее она даже приобрела Citroёn, и затем присоединила к себе ещё и европейское отделение Chrysler, и бывшую Simca. Это отнюдь не улучшило финансовое состояние фирмы, на которое повлияла еще и вторая волна энергетического кризиса, накрывшего мировой автопром на стыке семидесятых и восьмидесятых. Вдобавок французам по большому счету было просто нечего предложить нового, современного и интересного, поскольку Peugeot 104 к тому времени явно устарел и потому потерял былую популярность.

Peugeot 104 1 / 2 Peugeot 104 2 / 2

Появившийся в 1983 году Peugeot 205 произвел настоящий фурор своей внешностью, поскольку машина отличалась простотой форм и чистотой линий, но при этом смотрелась ультрасовременно.

Маленькая машинка приятно удивляла полным набором кузовов – трёх- и пятидверные хэтчбеки, а также кабриолет 1 / 3 Маленькая машинка приятно удивляла полным набором кузовов – трёх- и пятидверные хэтчбеки, а также кабриолет 2 / 3 Маленькая машинка приятно удивляла полным набором кузовов – трёх- и пятидверные хэтчбеки, а также кабриолет 3 / 3

Икона стиля и поведения: хот-хэтч 205 GTI был тем, на кого равнялись

И именно этот дизайн стал основой корпоративного стиля будущих моделей Peugeot 309 (1985 год), 405 (1987) и 605 (1989). Поэтому нет ничего удивительного, что в 1984 году Peugeot 205 занял второе место в конкурсе «Европейский автомобиль года», заметно опередив со своими 325 баллами Volkswagen Golf (156 баллов) и лишь немного уступив Fiat Uno (346 баллов).

Машина стала абсолютным рекордсменом марки: было продано 5,27 миллиона экземпляров, и они идеально попали в европейскую аудиторию своего времени. Не последнюю очередь в этом сыграло разнообразие версий – от повседневных городских до спортивных. Выход «заряженных» модификаций (вроде легендарных Peugeot 205 GTi и раллийного Peugeot 205 Turbo 16) принёс бренду оглушительные победы в чемпионатах мира по ралли, создав мощный ореол спортивной славы и подняв продажи обычных модификаций.

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В итоге модель не просто вытащила концерн из финансовой ямы, но и превратила Peugeot в одного из ведущих и прибыльных автопроизводителей Европы.

Renault 19

В 1980-х годах компания Renault оказалась на грани катастрофы: неудачные инвестиции, провальная попытка закрепиться в США и слабый спрос на модель Renault 14 загнали марку в глубочайший финансовый кризис с дефицитом около 12 миллиардов франков. Выпущенный в 1988 году проект X53, известный как Renault 19, стал главным спасителем бренда, полностью изменив подход компании к качеству, автоматизации производства и продажам на экспорт. Именно этот автомобиль вернул Renault лидерство в Европе и принёс колоссальную прибыль.

На машину устанавливали восемь бензиновых и дизельных моторов, а общее число модификаций Renault 19 было больше ста.

Седан, хэтчбеки и кабриолет – Renault 19 мог быть каким угодно 1 / 4 Седан, хэтчбеки и кабриолет – Renault 19 мог быть каким угодно 2 / 4 Седан, хэтчбеки и кабриолет – Renault 19 мог быть каким угодно 3 / 4 Седан, хэтчбеки и кабриолет – Renault 19 мог быть каким угодно 4 / 4

У «француза» даже было чем ответить «заряженным» немцам VW Golf GTI и Opel Kadett GSi

Всего до 2000 года было выпущено 5,9 миллионов экземпляров, которые получили ряд международных наград. Так, Renault 19 стал Автомобилем года в Испании (1989), Ирландии (1990) и Аргентине (1993), а также оказался самым продаваемым импортным автомобилем в Германии в 1989 году.

Машина привлекала внимание стильной задней оптикой

Интересно, что в 1996 году на замену R19 появилась более современная модель Megane, которая сменила «девятнадцатую» в Европе, но платформа и ходовая часть R19 по-прежнему использовались в Renault Megane X64.

Saab 900

В конце 1970-х годов Saab находился в глубоком кризисе: устаревающий модельный ряд, ограниченные ресурсы и жёсткие экологические нормы США – ключевого для компании рынка – ставили под угрозу выживание автомобильного подразделения. Saab 900 спас компанию за счёт того, что вывел специфический авиационный бренд в прибыльный массовый премиум-сегмент и стал самой продаваемой моделью в истории марки: был выпущен почти миллион 900-х первого поколения. Вышедшая в 1978 году модель совершила настоящее чудо благодаря нескольким ключевым факторам.

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Во-первых, «девятисотый» совершил турбореволюцию для повседневной жизни. Saab не был первым, кто использовал турбину, но именно на модели 900 шведы первыми сделали турбонаддув надежным, эластичным и пригодным для ежедневных поездок, а не только для трека. Система APC (Automatic Performance Control), появившаяся в 1982 году, позволяла мотору безопасно работать на любом бензине, автоматически регулируя давление наддува.

Во-вторых, сыграла свою роль бескомпромиссная безопасность. Модель 900 создавалась с упором на авиационные стандарты прочности. Усиленные передние стойки, зоны программируемой деформации и уникальное расположение замка зажигания на туннеле пола (чтобы ключ не травмировал колено при аварии) сделали автомобиль культовым среди семейных покупателей и интеллигенции. Более того, в восьмидесятых годах Saab 900 Turbo неожиданно стал символом статуса для молодых и успешных профессионалов в США и Европе, успешно конкурируя с престижными европейскими компактами вроде BMW третьей серии и Mercedes-Benz 190. А появление версии Saab 900 Convertible (кабриолет) вызвало такой ажиотаж, что очереди на покупку растягивались на годы.

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А главное, несмотря на премиальный статус, Saab 900 оставался невероятно утилитарным хэтчбеком с огромным багажником с возможностью перевозки крупногабаритных грузов и эргономичной закругленной панелью приборов.

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Позже финансовое положение компании временно поддержал бизнес-седан Saab 9000 и новое поколение 900, но в конечном итоге глобальные кризисы и переход под полный контроль General Motors привели к завершению истории бренда.

Porsche Boxster

В первой половине девяностых годов компания Porsche оказалась на грани банкротства из-за падения продаж, связанных с устаревшим модельным рядом, а также высоких затрат на производство. Модели Porsche Boxster, концепт которой был представлен в 1993 году, а серийная версия вышла в 1996 году, удалось кардинально изменить ситуацию. Прежде всего этому способствовала относительно доступная цена, поскольку родстер специально создавался как более дешёвый и массовый спортивный автомобиль по сравнению с классическим 911-м.

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При разработке Boxster компания впервые применила унификацию узлов и деталей (например, передняя часть и салон имели много общего с Porsche 911 поколения 996), что существенно снизило себестоимость.

В отличие от 911-го, Boxter имел среднемоторную компоновку

Огромный спрос на Boxster вернул компании прибыльность и заложил финансовую основу для дальнейшего развития, включая выпуск кроссовера Cayenne. Немаловажно, что Porsche Boxster стал самым надёжным автомобилем среди легковых автомобилей в двух возрастных группах – 4-5 и 8-9 лет. Этот вывод сделал журнал Auto Bild в 2008 году, публикующий ежегодные рейтинги надёжности автомобилей в Германии.

Bentley Continental GT

Большое купе Bentley Continental GT действительно стало знаковым автомобилем, который вывел британскую марку из глубокого финансового кризиса на принципиально новый уровень продаж после того, как компания вошла в состав концерна Volkswagen Group в 1998 году. Когда Volkswagen приобрел Bentley, модельный ряд марки был сильно устаревшим, а объёмы производства – крайне низкими. Выход первого поколения Continental GT в 2003 году сделал роскошные автомобили бренда более доступными (относительно эксклюзивных мелкосерийных машин прошлого), но сохранил высочайшее качество ручной сборки и премиальный статус.

Continental GT выгодно отличал марку Bentley от Rolls-Royce 1 / 4 Continental GT выгодно отличал марку Bentley от Rolls-Royce 2 / 4 Continental GT выгодно отличал марку Bentley от Rolls-Royce 3 / 4 Continental GT выгодно отличал марку Bentley от Rolls-Royce 4 / 4

Если до выхода модели Bentley выпускала всего несколько сотен машин в год, то с появлением Continental GT годовые продажи взлетели в разы, позволив заводу в Крю выйти на прибыль.



Как и подобало Bentley, машина получила просто роскошный интерьер 1 / 3 Как и подобало Bentley, машина получила просто роскошный интерьер 2 / 3 Как и подобало Bentley, машина получила просто роскошный интерьер 3 / 3

Именно с Continental GT началась история знаменитого шестилитрового двигателя W12, который собирали вручную более 20 лет (производство моторов W12 завершилось в 2024 году в пользу новых гибридных силовых установок).

Jaguar XF

В середине 2000-х годов британский бренд находился в глубочайшем кризисе, выпуская морально устаревшие машины с ретродизайном, которые плохо продавались. Появление Jaguar XF полностью изменило правила игры.

До XF все Ягуары выглядели так, будто застряли в шестидесятых годах. Молодые и обеспеченные покупатели уходили к «Большой немецкой тройке» (BMW, Mercedes-Benz, Audi). Главный дизайнер Ян Каллум совершил революцию: он полностью отказался от ретромотивов, нарисовав стремительный, агрессивный и современный фастбэк-седан.

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Салон первого XF завораживал потенциальных покупателей яркими визуальными эффектами. Так, при нажатии кнопки запуска двигателя из центральной консоли плавно выезжала шайба переключения передач, а дефлекторы вентиляции автоматически переворачивались и открывались.

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Машина мгновенно стала бестселлером марки. Она не только приносила огромную прибыль, но и вернула бренду статус сильного игрока в бизнес-классе, готового на равных конкурировать с «пятёркой» BMW и Mercedes-Benz E-класса.

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Кроме того, в 2007–2008 годах концерн Ford избавлялся от своих люксовых активов и продавал Jaguar. Продемонстрированный потенциал модели XF и её мгновенный успех на автосалонах убедили индийский конгломерат Tata Group выкупить Jaguar Land Rover. Новые владельцы поверили в будущее бренда и вложили в него миллиарды. В итоге XF первого поколения действительно стал автомобилем, который спас компанию Jaguar от банкротства и закрытия.