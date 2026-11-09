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  • В сервис – по пропускам: как нас хотят лишить права на ремонт

В сервис – по пропускам: как нас хотят лишить права на ремонт

09.11.2026 250 0 2
В сервис – по пропускам: как нас хотят лишить права на ремонт

У автомобиля, похоже, скоро будет два владельца: тот, кто за него заплатил, и тот, кто решает, где его ремонтировать. Первый – вы. Второй – производитель. По крайней мере именно так выглядит история с доступом независимых сервисов к заводской документации.

Как известно, 1 марта 2027 года вступит в силу закон, обязывающий автопроизводителей предоставлять сервисам официальную техническую информацию – от инструкций и каталогов запчастей до диагностического программного обеспечения. Казалось бы, если машину продали, её обслуживание не должно быть закрытым клубом для избранных.

Но общественники из организации под названием «Опора России» предложили добавить своего рода квалификационный фильтр. Для работ, способных повлиять на гарантию автомобиля, доступ к документации предлагают оставить только официальным дилерам и организациям, уполномоченным непосредственно изготовителем. 

Остальным сервисам придётся доказывать свою компетентность по критериям Минпромторга. Не докажут – производитель откажет им в предоставлении технической информации. Разумеется, пока это лишь предложение, а не утверждённое требование.

Аргумент в целом понятен: современный автомобиль – не Жигули, где для ремонта хватало молотка, отвёртки и крепкого слова. Ошибка при работе с высоковольтной системой или электронными помощниками действительно опасна. Никому не хочется, чтобы калибровку систем безопасности делал мастер, освоивший этот навык по видеоролику из интернета.

Но кто будет решать, какой сервис компетентен? По каким критериям и за какие деньги? И главное – получит ли производитель право решать, кому разрешено работать с его автомобилями? Формально никто не запрещает ехать к независимому механику. Но если у него не будет схем, процедур и диагностического софта, как он сможет выполнять ремонт?

Конечно, квалификацию проверять нужно. Но разумнее проверять конкретных специалистов и опасные виды работ, а не возводить вокруг заводской документации высокий забор. Иначе под вывеской заботы о безопасности получится удобная защита дилерского бизнеса от конкуренции.

Иначе получается, что машину вы покупаете за собственные деньги, обслуживаете тоже из своего кармана, но возможности выбирать мастерскую вас почему-то предлагают лишить. Осталось дождаться, когда автопроизводитель начнёт утверждать официальный список авторизованных шиномонтажей и автомоек. Безопасность – дело серьёзное. Особенно если за неё можно выставить отдельный счёт.

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