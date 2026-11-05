Бизнес ×
  • Range Rover Evoque и Range Rover Velar уйдут в 2027 году и не получат наследников

Range Rover Evoque и Range Rover Velar уйдут в 2027 году и не получат наследников

05.11.2026 311 0 0
Range Rover Evoque и Range Rover Velar уйдут в 2027 году и не получат наследников

Компания JLR решила, что бренду Range Rover больше не нужны относительно компактные и доступные модели, поэтому у топливных кроссоверов Evoque и Velar не будет преемников. Новой младшей моделью Range Rover будет электрический кросс-лифтбек Range Rover GT, производство и продажи которого должны начаться в следующем году.

Актуальный компактный кроссовер Range Rover Evoque второго поколения выпускается с 2018 года, последний рестайлинг он пережил в 2023 году. В основе Evoque лежит платформа D8/PTA с поперечно расположенным ДВС, на ней же построен кроссовер Land Rover Discovery Sport. Производятся Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport на заводе JLR в Хейлвуде (Англия, графство Мерсисайд).

Range Rover Evoque второго поколения
Range Rover Evoque второго поколения
1 / 3
Range Rover Evoque второго поколения
Range Rover Evoque второго поколения
2 / 3
Range Rover Evoque второго поколения
Range Rover Evoque второго поколения
3 / 3

В ноябре 2025 года британский журнал Autocar со ссылкой на инсайдеров писал, что в конце 2027 года должен появиться Range Rover Evoque третьего поколения на платформе EMA (Electrified Modular Architecture), разработанной для электромобилей и гибридов. На этой неделе Autocar сообщил, что компания JLR передумала и что «третий» Evoque не появится. У Land Rover Discovery Sport тоже не будет нового поколения — об этом стало известно ещё минувшим летом.

Range Rover Velar
Range Rover Velar
1 / 3
Range Rover Velar
Range Rover Velar
2 / 3
Range Rover Velar
Range Rover Velar
3 / 3

Среднеразмерный кроссовер Range Rover Velar в строю с 2017 года, последний рестайлинг он пережил также в 2023 году. В основе Velar лежит платформа D7a с продольным расположением ДВС, место производства — завод JLR в Солихалле (Англия, графство Уэст-Мидлендс). Помнится, на момент премьеры в 2017 году Range Rover Velar был остромодной новинкой, за которой выстроилась большая очередь, но сегодня Velar — самая плохо продающаяся модель Range Rover.

Range Rover GT

Второго поколения у Range Rover Velar не будет, фактическим сменщиком этой модели станет кросс-лифтбек Range Rover GT на платформе EMA. Range Rover GT будет ниже и длиннее, чем Range Rover Velar. Первыми на рынок в 2027 году выйдут электрические версии Range Rover GT, позже ожидаются гибридные версии. Производиться Range Rover GT будет на заводе JLR в Хейлвуде. Здесь же пропишется соплатформенный Land Rover Defender Sport.

По данным Autocar, производство Range Rover Evoque и Range Rover Velar должно полностью прекратиться до конца 2027 года, после этого Range Rover GT станет начальной моделью бренда Range Rover. Сколько он будет стоить, пока неизвестно, но ожидается, что в «базе» Range Rover GT будет значительно дороже, чем Range Rover Velar.

Добавим, что оптимизация модельного ряда Range Rover происходит на фоне ухудшения финансовых показателей JLR, сокращения сотрудников и очень сомнительного во всех отношениях перезапуска марки Jaguar. Грядущее сотрудничество JLR с корпорацией Stellantis представляется куда более перспективным. Это сотрудничество должно привести к появлению новых моделей под брендом Defender, разработанных с прицелом на американский рынок. Первой такой моделью, скорее всего, станет пикап Defender на платформе Stellantis.

кроссовер авторынок бизнес Land Rover Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Velar
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

Новые статьи

Статьи / Заводы А теперь – бензиновый: как работает завод двигателей Sollers и чего ждать от него в будущем Расположенный в Елабуге завод двигателей компания Sollers перезапустила в 2023 году. Сейчас здесь производят дизельные моторы объемом 2,0 и 2,7 литра, но скоро появятся новинка, на этот раз... 4572 2 1 04.11.2026
Статьи / Мнение без фильтров Прорвало и порвало: самые забавные отечественные идеи прошлой недели в автомобильной сфере Мне иногда кажется, что некоторые наши сильные мира сего упорно пытаются опровергнуть старую доктрину о том, что любая власть – от бога. Временами появляется подозрение, что она от марсиан.... 1157 5 1 02.11.2026
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Multivan/ Caravelle T5 Даже удивительно, насколько диаметрально разными оказываются оценки этих автомобилей. Одни называют их «однозначно лучшими в своем классе» и пишут в отзывах, что «это был лучший автомобиль в... 5058 1 2 01.11.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Безмятежность и одна плохая новость: тест-драйв Li L6 Есть автомобили, которые пытаются понравиться водителю. Есть те, которые делают ставку на пассажиров. А есть Li L6, который, похоже, вообще решил никого не напрягать. Его философия значитель... 12821 6 3 25.08.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Не только муфта: первый тест-драйв полноприводного Jeland J6 AWD У автомобиля бывает второй шанс. Иногда его дают после рестайлинга, а порой – без громких заявлений, как это случилось с Jeland J6. Не так давно начался его выпуск у нас в России, и вот тепе... 11012 1 4 14.09.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Подъем на холостых: первый тест-драйв Niva Legend 1.8 Рассказывать об этом автомобиле и легко, и очень сложно. Легко – потому что за свою почти полувековую конвейерную жизнь эта машина стала практически неотъемлемой частью российского пейзажа,... 10647 14 3 11.09.2026
Обсуждаемое
6 Самая не американская из всех американских: опыт владения Chevrolet Im...
5 Ничего лучше «шеснаря»: двигатели Калины, Приоры и Нивы
5 Прорвало и порвало: самые забавные отечественные идеи прошлой недели в...
Новые комментарии
Change privacy settings