Range Rover Evoque и Range Rover Velar уйдут в 2027 году и не получат наследников

Компания JLR решила, что бренду Range Rover больше не нужны относительно компактные и доступные модели, поэтому у топливных кроссоверов Evoque и Velar не будет преемников. Новой младшей моделью Range Rover будет электрический кросс-лифтбек Range Rover GT, производство и продажи которого должны начаться в следующем году.

Актуальный компактный кроссовер Range Rover Evoque второго поколения выпускается с 2018 года, последний рестайлинг он пережил в 2023 году. В основе Evoque лежит платформа D8/PTA с поперечно расположенным ДВС, на ней же построен кроссовер Land Rover Discovery Sport. Производятся Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport на заводе JLR в Хейлвуде (Англия, графство Мерсисайд).

Range Rover Evoque второго поколения 1 / 3 Range Rover Evoque второго поколения 2 / 3 Range Rover Evoque второго поколения 3 / 3

В ноябре 2025 года британский журнал Autocar со ссылкой на инсайдеров писал, что в конце 2027 года должен появиться Range Rover Evoque третьего поколения на платформе EMA (Electrified Modular Architecture), разработанной для электромобилей и гибридов. На этой неделе Autocar сообщил, что компания JLR передумала и что «третий» Evoque не появится. У Land Rover Discovery Sport тоже не будет нового поколения — об этом стало известно ещё минувшим летом.

Range Rover Velar 1 / 3 Range Rover Velar 2 / 3 Range Rover Velar 3 / 3

Среднеразмерный кроссовер Range Rover Velar в строю с 2017 года, последний рестайлинг он пережил также в 2023 году. В основе Velar лежит платформа D7a с продольным расположением ДВС, место производства — завод JLR в Солихалле (Англия, графство Уэст-Мидлендс). Помнится, на момент премьеры в 2017 году Range Rover Velar был остромодной новинкой, за которой выстроилась большая очередь, но сегодня Velar — самая плохо продающаяся модель Range Rover.

Range Rover GT

Второго поколения у Range Rover Velar не будет, фактическим сменщиком этой модели станет кросс-лифтбек Range Rover GT на платформе EMA. Range Rover GT будет ниже и длиннее, чем Range Rover Velar. Первыми на рынок в 2027 году выйдут электрические версии Range Rover GT, позже ожидаются гибридные версии. Производиться Range Rover GT будет на заводе JLR в Хейлвуде. Здесь же пропишется соплатформенный Land Rover Defender Sport.

По данным Autocar, производство Range Rover Evoque и Range Rover Velar должно полностью прекратиться до конца 2027 года, после этого Range Rover GT станет начальной моделью бренда Range Rover. Сколько он будет стоить, пока неизвестно, но ожидается, что в «базе» Range Rover GT будет значительно дороже, чем Range Rover Velar.

Добавим, что оптимизация модельного ряда Range Rover происходит на фоне ухудшения финансовых показателей JLR, сокращения сотрудников и очень сомнительного во всех отношениях перезапуска марки Jaguar. Грядущее сотрудничество JLR с корпорацией Stellantis представляется куда более перспективным. Это сотрудничество должно привести к появлению новых моделей под брендом Defender, разработанных с прицелом на американский рынок. Первой такой моделью, скорее всего, станет пикап Defender на платформе Stellantis.

