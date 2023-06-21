Обновлённый Range Rover Evoque: упрощённый салон и более лаконичная «оптика»

Ровно неделю назад компания JLR обновила младший кроссовер Discovery Sport , вслед за ним рестайлинг пережил родственный, но более статусный Range Rover Evoque. Объём изменений у двух моделей практически идентичный и бо́льшая его часть посвящена дизайну интерьера.

Актуальный Range Rover Evoque второго поколения выпускается с 2018 года, через пару лет ожидается «третий», уже полностью электрический Evoque, а нынешний предлагается только с «углеводородными» силовыми установками — правда, почти все они в той или иной степени гибридизированы.

Топовой считается plug-in гибридная версия P300e, у которой появилась новая, более энергоэффективная батарея ёмкостью 14,9 кВт·ч, она позволяет проехать исключительно на электротяге 62 км по циклу WLTP или, как утверждает JLR, 48 км в реальной эксплуатации. Максимальная мощность зарядки батареи — 50 кВт, на ней зарядить батарею с 0 до 80% можно за полчаса.



В электрическом режиме Evoque P300e приводится в движение установленным на задней оси электромотором мощностью 80 кВт (109 л.с.). В гибридном режиме в работу включается расположенный спереди 1,5-литровый бензиновый турбомотор (200 л.с.) в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Максимальная совокупная отдача гибридной силовой установки — 309 л.с. и 540 Нм.

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Любопытно, что у Range Rover Evoque в отличие от Discovery Sport после рестайлинга осталась переднеприводная дизельная версия D165 (2,0 л, 163 л.с.) на «механике» (6 ступеней), она единственная в гамме не имеет гибридного довеска и доступна только в сочетании с самой простой комплектацией S. На версии D165 с полным приводом и 9-ступенчатым «автоматом» дизель оснащён мягкогибридным 48-вольтовым довеском, его же имеют все остальные версии, а именно дизельная D200 (2,0 л, 204 л.с.) и бензиновые P200 (2,0 л, 200 л.с.), P250 (2,0 л, 249 л.с.).



Снаружи обновлённый Range Rover Evoque легко идентифицировано по новой радиаторной решётке с узкими прямоугольниками вместо прежних широких шестиугольников и новым фарам, у которых маленькие светодиодные прямоугольнички, некогда считавшиеся визитной карточной линейки Range Rover, сплюснуты в полоски. Фонари на корме тоже стали более лаконичными: контурная красная обводка теперь как бы общая на весь фонарь, а не разделённая. С багажной двери исчезла эмблема Land Rover, потому что, напомним, Range Rover недавно стал самостоятельным брендом. Вдобавок изменился дизайн колёсных дисков и расширена цветовая палитра кузова.



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В салоне Range Rover Evoque полностью перекроена центральная консоль: отдельного блока микроклимата больше нет, его место занял запираемый крышкой отсек с беспроводной зарядкой для смартфона. «Погодой» теперь нужно управлять через новый изогнутый сенсорный 11,4-дюймовый экран с операционной системой Pivi Pro, её боковые панели дают быстрый доступ к большинству настроек. В оснащение добавлен фильтр тонкой очистки салонного воздуха. Селектор АКП стал ниже и шире, обновлены материалы отделки, вместо кожи можно заказать обивку шерстяной тканью Kvadrat.



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Обновлённый Range Rover Evoque уже доступен для заказа в Великобритании, цены начинаются от 40 080 фунтов стерлингов. Удлинённый китайский Evoque рестайлинг пока не затронул.

