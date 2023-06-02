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  • Компания JLR показала новый логотип. Эмблема Land Rover останется, но есть нюанс

Компания JLR показала новый логотип. Эмблема Land Rover останется, но есть нюанс

02.06.2023 134 0 0

Британская компания JLR, ранее известная как Jaguar Land Rover, представила собственный логотип и уточнила позицию по марке Land Rover, которую, напомним решено разделить на три отдельных бренда — Range Rover, Defender и Discovery.

Об ребрендинге Jaguar Land Rover мы подробно рассказывали в апреле, а здесь вкратце напомним, что вместо Jaguar Land Rover теперь используется аббревиатура JLR без расшифровки, поскольку вместо двух брендов, Jaguar и Land Rover, у компании теперь четыре — Jaguar, Range Rover, Defender и Discovery. JLR отныне позиционирует себя как «дом брендов» (House of Brands) — мол, это наиболее адекватная формула в современном мире роскоши.

Апрельский тезис о расщеплении Land Rover на три бренда вызвал шквал возмущений со стороны поклонников этой марки, в результате чего JLR смягчила своё решение и теперь заявляет, что историческая овальная эмблема Land Rover не исчезнет, она по-прежнему будет присутствовать на автомобилях, интернет-сайтах JLR и её страничках в социальных сетях как часть ДНК компании, но марки Land Rover как самостоятельной торговой единицы больше не будет, и, например, от длинного названия Land Rover Range Rover SV Autobiography останется только Range Rover SV Autobiography. Собственно, словосочетание Land Rover Range Rover давно уже никто не использует — все говорят просто Range Rover, и JLR просто хочет формально закрепить эту практику.

«Дому брендов» нужен собственный логотип, потом что раньше у Jaguar Land Rover отдельной эмблемы не было, на корпоративном сайте использовались просто стоящие рядом эмблемы Jaguar и Land Rover. Теперь у JLR есть собственная лаконичная эмблема из трёх букв, но на машинах мы её не увидим, как не видим эмблему корпорации Stellantis на машинах её брендов.

Jaguar в 2025 году станет лакшери-маркой (сейчас Jaguar позиционируется в премиум-сегменте) и полностью переключится на электромобили и новую платформу JEA (Jaguar Electrified Architecture), её первенцем будет некий 4-дверный GT с запасом хода в 700 км на одной зарядке и ценой от 100 000 фунтов стерлингов, премьера состоится в 2024 году, на рынок электрический Jaguar новой эпохи выйдет в 2025-м.

Добавим, что в первом квартале этого года глобальные продажи JLR составили 102 889 автомобилей, что на 30,2% больше, чем в январе-марте 2022-го.

новинки бизнес Jaguar Land Rover

 

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