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  • JLR опять лихорадит: Land Rover разделят на три бренда, Jaguar сильно подорожает

JLR опять лихорадит: Land Rover разделят на три бренда, Jaguar сильно подорожает

20.04.2023 195 0 0

Вчера британская компания Jaguar Land Rover, принадлежащая индийской Tata Motors, объявила об очередных масштабных изменениях: теперь она называется просто JLR, без расшифровки, поскольку марка Land Rover, по сути, уходит с рынка, её место займут три отдельных бренда — Range Rover, Discovery и Defender. Марка Jaguar продолжит курс на лакшери-сегмент, анонсирована первая модель из новой линейки.

Большую перестройку в компании Jaguar Land Rover затеял два года назад её тогдашний генеральный директор Тьерри Боллоре, прежде работавший в Renault: именно он запустил план долгосрочной трансформации Reimagine, в рамках которого остановил все текущие проекты Jaguar и нацелил марку на лакшери-сегмент, поскольку борьбу с большой немецкой тройкой (Audi, BMW, Mercedes-Benz) в премиум-сегменте она проиграла. Новые назначенные конкуренты Jaguar — это Aston Martin, Bentley и Porsche, причём переформатированный Jaguar будет производить только электромобили.

В ноябре прошлого года Тьерри Боллоре внезапно ушёл в отставку, сейчас его место занимает Адриан Марделл, опытный финансист и член правления компании, но он до сих пор обозначен на корпоративном сайте JLR как «временный гендиректор», то есть постоянного пока не нашли. Вчера руководство JLR во главе с Марделлом объявило, что продолжит реализовывать план Reimagine, но в него внесены коррективы, касающиеся по большей части Land Rover.

Марка Jaguar продолжит идти заданным Боллоре курсом в сторону лакшери-сегмента, то есть будет производить меньше машин и продавать их по более высоким ценам. В прошлом году инсайдеры сообщали, что для роскошных электрических Ягуаров будет разработана собственная алюминиевая платформа Panthera и что новый модельный ряд будет состоять из трёх кроссоверов. Изложенные вчера официальные вводные рисуют несколько иную картину: новая платформа называется не Panthera, а JEA (Jaguar Electrified Architecture), а первая из трёх новинок обозначена как 4-дверный GT стоимостью от 100 000 фунтов стерлингов, её представят в 2024 году, на рынок она выйдет в 2025-м. Запас хода на одной зарядке составит порядка 700 км.

Тизер первой лакшери-модели Jaguar

Формулировка «4-дверный GT» достаточно расплывчатая, это может быть что угодно — например, купеобразный кроссовер, кросс-купе, седан, лифтбек или даже шутинг-брейк. Опубликованный вчера единственный тизер первой лакшери-модели Jaguar не позволяет определить тип кузова. О дизайне тоже судить пока рано, компания обещает лишь, что по части внешнего вида это будет прорыв уровня легендарного Jaguar E-Type. Официальной информации о двух других новых моделях Jaguar пока нет.

С маркой Land Rover в свою очередь случилась прямо-таки драма, вызвавшая шок в рядах её поклонников. Руководство JLR решило расщепить Land Rover на три отдельных бренда — Range Rover, Discovery и Defender, объясняя это тем, что клиенты уже де-факто употребляют названия этих моделей в отрыве от марки. Судя по комментариям в Сети, далеко не все клиенты Land Rover рады новой стратегии, многие глубоко возмущены намерением сдать марку в архив.

Между тем с точки зрения бизнеса три отдельных «внедорожных» бренда — вполне ожидаемое решение, так сегодня делают многие (например, General Motors и почти все крупные китайские автоконцерны). Range Rover теперь сможет смело уйти в лакшери-сегмент, не слишком успешный на данным момент Discovery сконцентрируется на «семейных ценностях», ну а Defender будет наиболее экстремальным по части стиля и проходимости. Как это всё будет работать на практике, покажет время.

В этом году Range Rover представит свой флагманский электрический SUV на универсальной модульной платформе MLA (Modular Longitudinal Architecture), рассчитанной как на «углеводородные», так и на полностью электрические модели. На рынок первый электрический Range Rover выйдет лишь в коне 2024 года.

Наследники младших кроссоверов Range Rover Evoque, Range Rover Velar и Land Rover Discovery Sport будут полностью электрическими, в их основу ляжет платформа EMA (Electrified Modular Architecture), разрабатывавшаяся изначально для новых Ягуаров, но ушедшая с подачи Тьерри Боллоре в Land Rover.

Завод JLR в Хейлвуде (графство Мерсисайд) полностью переключится на выпуск электромобилей марок Range Rover, Discovery и Defender. Электрические Ягуары будут собирать в Солихалле (графство Уэст-Мидлендс). Моторный завод в Вулвергемптоне (Уэст-Мидлендс), который сейчас выпускает рядные ДВС из семейства Ingenium и 5,0-литровые компрессорные V8 cерии AJ для уходящих Ягуаров и топового Дефендера (Рейнж Роверы уже перешли на V8 от BMW) будет переоборудован под производство электромоторов, силовых модулей и батарей. Собственные ячейки для батарей JLR выпускать не планирует — этим займётся материнская компания Tata.

Всего в электрификацию модельного ряда JLR инвестирует 15 млрд фунтов стерлингов в течение ближайших пяти лет. Полный отказ от ДВС, по данным британского журнала Autocar, компания запланировала на 2036 год.

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