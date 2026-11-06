Магический кристалл, секретная ниша и будильник для водителя: первый обзор Changan Uni-Z

Changan продолжает расширять свою линейку Uni, и новым бойцом в ней стал купеобразный переднеприводный кроссовер Changan Uni-Z. Правда, в России будет продаваться не самая новая версия модели, появившаяся в Китае в первой половине текущего года, а ее предшественница. Подробности с только что прошедшей статичной презентации модели – в нашей публикации.

Представитель своего круга

Changan Uni-Z – это в недалеком прошлом Oshan Z6. Кроссовер появился в 2022 году и до 2024 года выпускался под этим названием. Но потом грянула реструктуризация модельной линейки производителя, и вместе с обновлением автомобиль получил другое имя, под которым существует до сих пор – Changan Uni-Z.

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Этот автомобиль образца 2024 года у нас теперь и будут официально продавать. От модификации рестайлинга 2026 года, которая в Китае появилась несколько месяцев назад, отличий очень мало. В экстерьере это, пожалуй, только немного другие воздухозаборники – боковые секции в переднем бампере. В салоне отличия тоже можно пересчитать по пальцам, но нам до них дела все равно нет – пока они сюда не доехали. Поэтому лучше сфокусируемся на том, что имеем. Тем более, что имеем мы весьма любопытный автомобиль.

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Changan Uni-Z – это полноправный представитель класса компактных кроссоверов с габаритами 4718×1880×1663 мм и с весьма приличной колесной базой в 2780 мм. Под капотом у него стоит бензиновый рядный 4-цилиндровый турбодвигатель JL473ZQ7 объемом 1,5 литра из семейства Blue Core. Это именно он стал рекордсменом Книги рекордов Гиннеса, непрерывно в прямом эфире проработав 259 часов 46 минут на 5500 об/мин, что эквивалентно пробегу около 52 000 км.

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Мотор имеет непосредственный впрыск топлива, цепной привод ГРМ, гидрокомпенсаторы, алюминиевые блок цилиндров и головку блока, фазорегулятор DVVT. На поставляемых в Россию Changan Uni-Z он развивает 147 л.с. при 5500 оборотах в минуту и 280 Нм крутящего момента в диапазоне от 1500 до 3700 об/мин.

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Работает агрегат в паре с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT, которая, по всей видимости, представляет собой DF727 от Tsingshan, входящей в корпорацию China South Industries Group. Продукция этой компании, включающая целый ряд автомобильных узлов и компонентов, имеет широкое распространение в китайском автопроме и поставляется, например, Changan, FAW, Chery, Great Wall, Huawei, Bosch и Honda.

В общем, это довольно стандартная для современных китайских автомобилей силовая линия, установленная на весьма типичном кроссовере, который вряд ли был бы заметнее сотен своих собратьев самых разных брендов, если бы не целый ряд интересных нюансов. И начинаются эти нюансы прямо, как говорится, с порога почти в буквальном смысле слова.

Неожиданный простор и тайная ниша

Те, кто в курсе, чем обычно грозит кузов купе рослым людям, готовясь сесть в Changan Uni-Z, сразу как-то сгибаются больше обычного и немного напрягаются. Высота, знаете ли – можно понять. Купе-кроссовер в представлении большинства здоровяков (да и не только) – это почти седан, только без отдельного багажного отделения. Однако в Changan Uni-Z можно садиться, не напрягаясь, и великанам. Довольно удачная компоновка кресел позволяет в нем с удобством, не сгибаясь в три погибели, разместиться даже очень высоким людям.

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Более того, и на втором ряду пассажиры не упираются макушками в резко идущий на купешный скос потолок, причем и места для ног у них остается вдоволь. Одной только длинной колесной базой этого не объяснить: инженеры явно сумели как-то наколдовать наиболее оптимальное положение кресел.

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Еще одно открытие, а если точнее, то два ожидают в багажном отделении. Здесь под фальшполом располагается классический органайзер, под которым в свою очередь находится докатка. Но она лежит не на металле, как обычно, а на плотном войлочном материале, которым устлана вся нижняя поверхность. По словам представителей Changan, это сделано для улучшения шумоизоляции. К сожалению, в ходе статичной презентации ее эффективность определить невозможно, но что идея рабочая – однозначно.

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А второе открытие здесь – это замаскированная ниша справа от органайзера. Она прикрыта крышкой, и сходу ее обнаружить почти невозможно. Подняв эту крышку, вы получите дополнительное пространство достаточной глубины, чтобы разместить, например, пятилитровую бутыль с омывайкой или канистру с маслом.

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Как три пальца…

А теперь переместимся в салон и сядем за руль. Тут все опять же весьма типично для современных кроссоверов. В распоряжении водителя есть два больших экрана, но кнопок управления только две: «аварийка» и «Р». Рулевое колесо кажется немного необычным – оно представляет собой стандартный «бублик», немного скошенный снизу для удобства посадки, но ступица выглядит будто перевернутой, и спицы от нее расходятся вверх, повторяя V-образный логотип марки.

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В числе стандартных клавиш на правой спице обнаруживается нечто новое – Drive, кнопка переключения режимов движения. Их у Uni-Z четыре: «Эко», «Комфорт», «Спорт» и «Снег», что нетипично для переднеприводных автомобилей, у которых режимов чаще всего три.

В кроссовере наряду со стандартными опциями быстрого прогрева и быстрого охлаждения есть такая незаурядная функция, как «Режим бодрости». Ее можно активировать в подменю «Быстрые команды», и она призвана «встряхнуть» и немного освежить уставшего водителя – своего рода «будильник» для человека за рулем. С этой целью климатическая система резко опускает температуру подаваемого в салон воздуха до 18 градусов, а интенсивность этой подачи увеличивается до максимума. В то же время стекло на двери водителя автоматически опускается примерно на сантиметр.

Действует функция пять минут. Но если вы окоченели и пришли в себя раньше этого срока, можете принудительно ее отключить.

Другая интересная возможность, также связанная с климатической системой, – трехпальцевое управление ею. Для повышения или понижения температуры достаточно тремя пальцами провести по экрану соответственно вверх или вниз. Аналогичное движение в горизонтальной плоскости приведет к изменению интенсивности потока: от себя – увеличение, к себе – уменьшение. Правда, когда экран работает в режиме синхронизации со смартфоном, управление жестами недоступно.

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Кстати, о синхронизации по протоколам Apple CarPlay или Android Auto. Она беспроводная, причем кабель не нужен и для первичного соединения. А чтобы коммуникацию и переходы осуществлять быстрее, на домашнем экране в правом нижнем углу предусмотрена соответствующая кнопочка.

На все случаи жизни

Еще из интересных и даже уникальных функций стоит назвать автоматическую вентиляцию закрытого автомобиля. Она особенно актуальна в жаркие летние месяцы и позволяет автономно проветривать внутреннее пространство кроссовера, чтобы не садиться в душный салон. Для этого достаточно просто задать в соответствующем пункте меню требуемое время включения вентиляции.

Кроме того, для того чтобы не травиться лишний раз большим количеством угарного газа, можно активировать автоматическую рециркуляцию воздуха. Она будет сама включаться при движении задним ходом или въезде в туннель.

А чтобы сильно шумящий в наиболее интенсивных циклах «климат» не мешал телефонному разговору по Bluetooth, можно включить функцию принудительного уменьшения скорости обдува. При звонке она тоже будет активироваться автоматически.

Нельзя не сказать несколько слов и об экстравагантном модуле, венчающем переднюю панель. Кому-то может показаться, что это динамик, но нет, это не динамик. Это такой плафон для интегрированного в индикатор-подсветку прозрачного элемента-кристалла. В обычной жизни он работает вместе с атмосферной подсветкой, но при этом отображает цветом работу голосового ассистента (мигает голубым), изменение температуры (при активации в настройках краснеет при повышении и синеет при понижении) и переключение режима движения.

О комплектациях и ценах Changan Uni-Z мы уже рассказывали, с ними можно ознакомиться здесь.

Ну а подробнее мы расскажем об этом кроссовере после того, как проведем его полноценный тест-драйв. Как говорится, оставайтесь на связи!