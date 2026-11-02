Прорвало и порвало: самые забавные отечественные идеи прошлой недели в автомобильной сфере

Мне иногда кажется, что некоторые наши сильные мира сего упорно пытаются опровергнуть старую доктрину о том, что любая власть – от бога. Временами появляется подозрение, что она от марсиан. Во всяком случае такая мысль возникает, когда начинаешь читать некоторые их предложения. И очень хорошо, что до реализации доходят далеко не все идеи: часть из предложений благоразумно отклоняется в ходе рассмотрения, а другую часть невозможно реализовать в принципе. Что, в общем-то, только укрепляет гипотезу о марсианском вмешательстве. Причём речь идёт не только о каких-то депутатах или прочих законотворцах, но и о некоторых других господах, имеющих возможность внести какое-нибудь очередное предложение.

Начнём с того, о чём мы уже писали: вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил разрешить в первые три года после получения водительского удостоверения ездить на машинах мощностью только до 150 лошадиных сил. Мол, такая забота о молодых водителях: чем мощнее автомобиль, тем проще на нём угробиться новичку. Начнём с того, что автомобиль и со 120-сильным, и 200-сильным двигателем одинаково спокойно наберёт скорость, достаточную для того, чтобы убиться об стену. Только у более слабой машины в силу её меньше стоимости, скорее всего, будет поменьше систем безопасности. А при попытке обгона на трассе риск новичка на маломощной машине попасть в ДТП выше, чем на мощной, потому что мощность – залог безопасного обгона. Кстати, а что у нас можно купить с мотором до 150 л.с.? Что-то не очень новое и немного ржавое – на вторичном рынке или новое, но из Тольятти. А ещё – многочисленные вариации на тему Chery с разными шильдиками. Честно говоря, не уверен, что все эти автомобили – самые безопасные в мире. А ещё будет очень обидно, что после получения водительского удостоверения не покатаешься на батином «бумере» – опасно. Придётся покупать безопасную Ниву Легенд. Что-то я слабо такое представляю. А что не представляю совершенно, это чтобы кто-то серьёзно задумался о том, как повысить качество обучения в автошколах. У нас после них экзамен-то не всегда могут сдать, так что там не важно уже, на чём погибнуть в будущем – на 1,4-литровом Солярисе или BMW Х6. Хотя именно погибнуть на Солярисе проще. Удивительно, да?

Вторая шикарная новость касается слежки вражеских автомобилей за нашими согражданами. Тут отличился депутат Александр Сидякин. И даже не просто депутат, а председатель комитета Госдумы по цифровому развитию. В интервью «Ведомостям» он не только предсказал войну ИИ, но и предложил распространить на иномарки «закон Яровой»: «"Закон Яровой" нужно применить к тем отраслям, о которых забыли. Например, к иностранным автомобилям, которые активно используются всеми – и госслужащими в том числе! Кто интересуется их начинкой? Что они передают? Геолокацию или ведут скрытую запись? С этим требуется разбираться, и это станет предметом регулирования». Враг подкрался, откуда не ждали! Не из китайских смартфонов, планшетов, ноутбуков, «умных» колонок и телевизоров, видеорегистраторов и прочих «смартов» с камерами, модулями GPS и микрофонами, среди которых отечественных – чуть менее, чем ни одного, а из автомобилей. Среди которых, кстати, отечественных настолько, чтобы они не смогли чего-то передавать, тоже нет ни одного. Хитрособранный китайский автомобиль-шпион, между прочим, ездит в стране с Интернетом, из которого достаточно сложно что-то передать в стан врагов. Ну а кроме того, «закон Яровой» предполагает обязанность операторов связи хранить данные пользователей. Где хранить всё то, что снимает китайская машина, имеющая камеры в даже таких интимных местах, которые называть неприлично, и имеющая умопомрачительный, хотя и противоречащий здравому смыслу и законам физики обзор «на 540 градусов»? Или господин Сидякин путает этот закон с законом «О персональных данных»? Это совсем разные вещи. Надеюсь, что председатель комитета Госдумы по цифровому развитию перепутать их не может и поэтому сказал то, что и хотел сказать на самом деле. Правда, от этого не легче.

Я от всей души приветствую почти всё новое, в том числе — и инициативы ответственных за них товарищей. Но немного иные. Впрочем, можно попытаться доработать и эти, но впахивать придётся серьёзно.