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Городской леопард на коротком поводке: тест-драйв Tenet Plus L4

29.10.2026 915 0 1
Городской леопард на коротком поводке: тест-драйв Tenet Plus L4

Российский автомобильный рынок продолжает размножаться делением. Tenet Plus L4 – младший кроссовер новой отечественной марки, который за пределами России известен как Lepas L4 и приходится родственником многочисленным моделям концерна Chery. Прописка у него российская, но главное здесь не генеалогия – автомобиль обещает стиль и комфорт без спортивных замашек. Проверим, насколько убедительно у него получается изображать светского леопарда.

Хищник для парковки

Как мы помним, Lepas называет свою дизайнерскую концепцию леопардовой эстетикой. В случае L4 хищник получился скорее декоративным: в саванне с ним было бы скучно, зато на парковке у ресторана он явно не затеряется. Узкие дневные ходовые огни с кошачьим прищуром, огромная решётка с ромбовидным узором, хромированная окантовка и рельефный капот делают фронтальную часть достаточно выразительной, чтобы не перепутать L4 с очередным безымянным кроссовером из китайского автомобильного инкубатора.

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Сзади дизайн спокойнее, чем у старшего L6 – без эффектного монофонаря во всю ширину кузова. Но в этом есть своя логика: младший не пытается надеть папин пиджак и утонуть в нём по самые зеркала. При длине 4505 мм, ширине 1820 мм и колёсной базе 2700 мм L4 остаётся достаточно крупным автомобилем, хотя визуально кажется легче и компактнее старшего брата. Внешность получилась яркой – разве что с передним бампером явно перемудрили, ну и 17-дюймовые колёса этому кузову маловаты.

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Два экрана и здравый смысл

В салоне L4 соблюдает главный завет современного китайского автопрома: экранов много не бывает. Перед водителем – затейливая цифровая приборка, посередине – вертикальный дисплей мультимедийной системы диагональю 13,2 дюйма. Тачскрин выглядит внушительно, но инженерам всё чаще хочется напомнить, что автомобиль – всё-таки не филиал магазина электроники. К счастью, хотя бы основные функции кондиционера – увы, климат-контроля здесь нет даже в топовой версии – управляются физическими клавишами. Не всякий технологический прогресс обязан начинаться с удаления кнопок.

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Интерьер выглядит современно, отделка с декоративными узорами оживляет довольно минималистичную архитектуру передней панели. Но премиум здесь скорее визуальный: жёсткий пластик никуда не исчез, а глянцевые поверхности собирают отпечатки с энтузиазмом криминалиста. В богатой комплектации «Элегант» появляются люк, электропривод водительского кресла, подогрев заднего дивана, беспроводная зарядка и камеры кругового обзора. Базовая версия «Стайл» тоже не выглядит наказанием за экономию: экраны, круиз-контроль и подогревы передних кресел, руля и ветрового стекла уже на месте. А вот контурной подсветки у L4, как ни странно, нет – хотя штука, в общем-то, копеечная.

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На втором ряду можно нормально разместиться, хотя простор здесь не безграничен. Колёсная база точно такая же, как у L6 – 2700 мм, но чудес превращения компактного кроссовера в лимузин никто не обещал. Багажник, как заявлено, вмещает 458 литров – достаточно для повседневных покупок, чемоданов и внезапной поездки на выходные. Если сложить спинки дивана, L4 становится заметно практичнее и может вывезти из магазина что-нибудь покрупнее недельного запаса продуктов.

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Комфорт важнее инстинктов

Под капотом Tenet Plus L4 нет ничего нового. Здесь тот же силовой агрегат, который мы уже видели на модели L6 – бензиновый турбомотор G4T15 объёмом 1,5 литра, развивающий 147 л.с. и 225 Н·м, а также 6-ступенчатый робот Getrag 6DCT260. Привод – передний. Никаких электромоторов, батарей, полного привода и других фокусов здесь не будет.

L4 не стремится изображать спорткар и, пожалуй, правильно делает. Мощности хватает для городских поездок и нормального движения по трассе, но разгон не заставляет пассажиров биться затылком о подголовник и хвататься за ручки дверей. Силовая установка работает в целом гармонично – робот переключает передачи плавно, хотя при старте с места порой допускает небольшую паузу, а при активном ускорении может задержаться на передаче дольше ожидаемого. Спортивный режим делает реакцию на газ живее, но превратить L4 в гоночный болид одной кнопкой не получится – да и не нужно.

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Рулевое управление лёгкое и скорее ориентировано на повседневное удобство, чем на диалог о тонкостях распределения массы в повороте. На парковке это достоинство, на извилистой дороге – повод не ждать откровений. Подвеска настроена скорее комфортно, поведение машины предсказуемое и нейтральное. L4 не провоцирует атаковать каждый поворот, зато не требует от водителя постоянно доказывать, кто здесь главный.

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Есть и техническая оговорка: спереди установлены стойки Макферсона, сзади – полузависимая балка. Такая схема проще независимой многорычажной подвески, как у старшего L6, но для городского кроссовера вполне обычна. Плавность хода в итоге вполне неплоха, а повадки надёжны и безопасны. При этом обратной связи на руле куда меньше, чем хотелось бы. Клиренс L4 достигает 166 мм – этого хватит для большинства бытовых дорожных неприятностей, но передний привод и геометрия кузова быстро объяснят, почему на рекламных фотографиях такие машины обычно ставят на фоне живописных холмов, а не в колее от трактора.

Итоги и цены

На российском рынке Tenet Plus L4 предлагается в двух комплектациях. За «Стайл» просят 2 540 000 рублей, за «Элегант» – 2 690 000 рублей. Разница составляет 150 тысяч, и старшая версия выглядит интереснее для тех, кому нужны дополнительные удобства и электронные помощники. Но у L4 есть проблема, которую не решить ни сверкающей решёткой, ни большим экраном: покупателю нужно привыкнуть к новому имени. За эти деньги на рынке достаточно машин, чьи эмблемы уже примелькались на дорогах. Tenet Plus придётся доказывать, что петербургская прописка и современная внешность – не единственные аргументы в резюме.

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L4 – симпатичный кроссовер с хорошим оснащением, комфортной настройкой шасси и вполне традиционной техникой. Он предлагает то, что важно в повседневной жизни: выразительную внешность, удобный салон и спокойные дорожные повадки. Да, робот порой задумывается, пластик не притворяется дорогим, а про бездорожье лучше забыть ещё на этапе выбора маршрута. Зато в городе L4 чувствует себя на своём месте – и не требует от владельца лишнего. 

Осталось выяснить, сможет ли новый бренд так же уверенно завоевать доверие покупателей, как его младшая модель в цвете «Красный гранат» умеет привлекать взгляды.

Технические характеристики Tenet Plus L4
Кузов
Тип кузовахэтчбек
Число дверей/мест5/5
Длина/ширина/высота, мм4554/1852/1681
Колесная база, мм2700
Колея передняя/задняя, мм1550/1550
Масса снаряженная/полная, кг1400/1844
Дорожный просвет, мм166
Объём багажника, л458
Двигатель
Типбензиновый, турбированный
Компоновка и расположениерядный, спереди поперечно
Число цилиндров/клапанов4/16
Рабочий объём, см³1499
Мощность, л.с./кВт/об/мин147/108/5500
Крутящий момент, Н·м/об/мин225/1750-4000
Трансмиссия
Коробка передачавтоматическая, роботизированная, 6-ступенчатая
Приводпередний
Ходовая часть
Подвеска передняянезависимая, пружинная, Макферсон
Подвеска задняяполузависимая, пружинная, торсионная балка
Тормоза передниедисковые, вентилируемые
Тормоза задниедисковые, невентилируемые
Рулевое управлениереечное, с электроусилителем
Размерность шин215/60 R17
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч175
Время разгона 0-100 км/ч, с10,3
Расход топлива, город/трасса/смешанный, л/100 км9,2/5,8/7,0
Ёмкость топливного бака, л51
ТопливоАИ-92 и выше
кроссовер авторынок тест-драйв новинки Tenet Plus Tenet Plus L4
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