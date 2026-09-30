Tenet Plus L6 – автомобиль с непростой биографией: он родился в Китае как Lepas , а затем проделал довольно долгий путь до Калуги, где получил новое имя и российскую прописку. Звучит почти как программа по защите свидетелей, но на самом деле всё гораздо прозаичнее: перед нами китайский кроссовер, которому слегка поменяли паспортные данные. Но вместе с пропиской ему досталась и другая начинка — вместо гибридной силовой установки российскому L6 оставили турбомотор с роботом. Возникает вопрос: это тот же леопард, но без электрического ошейника, или по дороге в Россию из него сделали совсем другого зверя?​

Леопардовая солянка

Внешность L6 будто собирали на глобальном совещании автомобильных дизайнеров: кто-то взял лучшее от Jaguar, кто-то вдохновлялся Porsche, кто-то, быть может, даже посмотрел на Infiniti, а потом все наброски аккуратно собрали в один автомобиль. При этом автомобиль не выглядит ни чьей копией – и не похож на типичный китайский кроссовер, что хорошо. В общем, затея удалась.

Спереди здесь – крупная решётка с ромбовидным рисунком, по бокам которой прячутся основные фары, а над ними расположены узкие ходовые огни с фирменными «кошачьими глазками». Сзади композиция спокойнее: монофонарь на всю ширину кузова и дополнительный стоп-сигнал в спойлере.

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В профиль L6 особенно хорош широкими бёдрами задних крыльев и рельефными боковинами. Кстати, окошки в задних стойках – это всего лишь декор, а не настоящие стёкла. Но в целом автомобиль явно рассчитывает, что на парковке его примут за модель классом выше. Особенно в этом фирменном цвете «Оранжевый рассвет».

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Кое-что оригинальное

Внутри L6 исповедует современную китайскую религию: чем меньше физических кнопок, тем больше экран. Перед водителем – компактная 8,8-дюймовая приборка, по центру – вертикальный 13,2-дюймовый сенсорный дисплей. Панель приборов, к сожалению, не настраивается, и по большому счёту бесполезна, поскольку рассмотреть крошечные цифры на ходу просто нереально.

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К тачскрину претензия, по сути, одна – в солнечную погоду он нещадно бликует. В остальном вопросов нет, поскольку он и картинку показывает красочную, и работает довольно-таки шустро. Кнопок всё же не хватает – в небольшой набор клавиш под экраном просятся как минимум регуляторы температуры и скорости вентилятора. Впрочем, регулировать температуру и скорость обдува можно свайпом по экрану сверху вниз и влево-вправо соответственно. В любом состоянии экрана, на любой вкладке, даже при отрытом CarPlay.

Псевдосенсорные кнопки на руле знакомы по множеству других моделей концерна Chery, а селектор трансмиссии вынесен на рулевую колонку.

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Внутренние дверные ручки по последней моде спрятаны в подлокотники и требуют движения кистью вверх – решение красивое ровно до того момента, пока не попробуешь объяснить его пассажиру. А вот что в L6 действительно здорово придумано, так это рифлёный серый пластик на передней панели и центральном тоннеле – он и смотрится куда интереснее рояльного лака, и царапин не боится.

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Верхняя часть передней панели и дверей сделана из приятного износостойкого полимера – это практичнее и оригинальнее, чем любая искусственная кожа. Похвалить можно и передние кресла: хотя регулировок у них минимум, подушка в кои-то веки получилась нормальной длины, а диапазоны настроек подойдут водителям любого роста. Хорошо подобрана мягкость наполнителя – после пары часов за рулём ничего не затекает.

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Понятно, что ниже пояса пластик жёсткий, но, как говорится, в рамках класса и своей ценовой категории материалы в L6 довольно приятны. Жаль, что для интерьера доступен только чёрный цвет – без вариантов. Зато и на втором ряду с пространством порядок – свободно и по ногам, и над головой. Багажник вмещает 506 литров, по бокам есть вместительные карманы.

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Без гибридной магии

Tenet Plus L6 построен на модульной архитектуре PMA (Plus Modular Architecture), которая, судя по технике, представляет собой дальнейшее развитие платформы Т1Х, причём с прицелом на гибриды и электрокары. Однако, в отличие от китайского Lepas, российский Tenet Plus – не гибрид. Под капотом здесь – 1,5-литровый турбомотор калужской сборки G4T15 мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 225 Н·м. Он работает в тандеме с 6-ступенчатым роботом Getrag 6DCT260.

Привод – пока только на передние колёса, но до конца года на рынке появится полноприводная версия L6, которая получит муфту подключения задней оси и увеличенный момент двигателя. Представители марки отмечают, что кроссовер адаптирован к российскому рынку – у него есть оцинковка кузовных панелей, обработка воском скрытых полостей и антигравийное покрытие на днище.

Мягко и неторопливо

Робот оказался одной из самых интересных деталей машины. L6 стартует почти без неприятной паузы, которая ещё недавно была фирменным приложением к китайским преселективам. При разгоне с ходу коробка охотно сбрасывает сразу несколько передач и позволяет мотору работать в том диапазоне, где у него ещё есть хоть какая-то жизнь, потому что 147 сил никакого спорта, конечно, не обещают.

На трассе Tenet Plus нормально ускоряется и может обгонять, но без особой охоты – даже в спортрежиме. Лишь на малых скоростях, в затяжных пробках и при нежном обращении с педалью газа коробка передач иногда задумывается, а затем отвечает резче, чем хотелось бы. Иными словами, робот уже не студент-первокурсник, но диплом с отличием ему пока рано вручать.

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Но главное достоинство шасси L6 – комфортная подвеска. Она уверенно справляется с рельсами, лежачими полицейскими и разбитым асфальтом, чем выгодно отличается от любого продукта на платформе Т1Х, известной своей тряской и постоянным фоновым зудом. Здесь – совершенно другое дело. Трамвайные рельсы, стыки эстакад и кромки срезанного асфальта Tenet Plus проходит мягко и упруго – куда спокойнее, чем ожидаешь.

На грунтовых дорожках автомобиль способен оставаться собранным и позволяет ехать довольно активно. Правда, руль здесь чересчур лёгкий и не слишком информативный – спортивный режим добавляет лишь усилие, но не обратную связь. Но для семейного кроссовера это скорее особенность, чем трагедия.

Шумоизоляцию тоже можно назвать одним из главных достоинств модели. Внутри на удивление тихо – даром что стёкла здесь обычные, а не двойные, в салоне слышен в основном только шорох шин. Что касается проходимости, то L6 – не автомобиль для поиска глубокой колеи и не кандидат на экспедицию в тундру. Его стихия – город, трасса, дачный маршрут и тот участок дороги, который обычно называется «вроде должны проехать».

Итоги и цены

Базовая версия «Элегант» обойдётся в 2 890 000 рублей, а топовая «Ультра» – в 3 040 000 рублей. Разница – в восьми динамиках аудиосистемы вместо шести, 19-дюймовых колёсах, панорамной крыше, системе кругового обзора, электроприводах зеркал и багажной двери, контурной подсветке, электрорегулировках пассажирского кресла и наборе водительских ассистентов.

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Tenet Plus L6 оказался автомобилем более интересным, чем можно подумать по одному только названию. Он выглядит дороже, чем стоит, внутри не старается изображать премиум, едет очень комфортно и получил неожиданно прилично настроенный робот.

Главное – L6 не пытается притвориться спорткаром или внедорожником. Это просто стильный, весьма просторный и хорошо оснащённый кроссовер на каждый день. Который не станет откровением, зато вряд ли кого-то разочарует. Для автомобиля, который пережил смену имени и гражданства, это уже неплохо.