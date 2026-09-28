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Новый седан Жигули: каким он может быть

28.09.2026 44754 13 5
Новый седан Жигули: каким он может быть

На днях состоялся запуск производства самой яркой российской новинки этого года — кроссовера Azimut. Мы же решили представить, как могла бы выглядеть легковая модель в этом стиле.

Летом прошлого года состоялась премьера нового кроссовера Lad﻿a, который получил имя Azimut: его имя было выбрано в ходе конкурса, который проводился среди почти 50-тысячной команды сотрудников АВТОВАЗа. На прошлой же неделе завод объявил о старте серийного выпуска модели, ставшей флагманом российского автопроизводителя. Паркетник получил достаточно оригинальную внешность, существенно отличающуюся от остальной модельной гаммы, при этом здесь можно увидеть определённые отсылки к старым моделям компании.

ВАЗ-2105
ВАЗ-2105
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ВАЗ-2105
ВАЗ-2105
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Прежде всего, имеется в виду передняя часть новинки: его прямоугольная и строго вертикальная решётка радиатора вызывает ассоциации с классическими Жигулями, а именно с ВАЗ-2105. Фары здесь также горизонтальные, при этом они дополнены размашистыми Х-образными светодиодными ходовыми огнями, что должно ассоциироваться с использовавшимся прежде так называемым «икс-стилем». В остальном стилистика кузова изображённого на рендерах седана Жигули сделана несколько проще, как и полагается более бюджетной модели. У оригинального седана родом из 70-х годов прошлого века очень тонкие передние стойки, что позволяет обыграть их на современной модели стойками чёрного цвета. Задние же стойки – наоборот, сделаны широкими, а в их нижней части расположены дефлекторы, выполнявшие функцию вытяжной вентиляции салона (этот элемент нашёл своё отражение в рендерах в качестве декоративной детали). Что же касается задней части, то она также сделана в стиле Azimut и в целом перекликается с классическими моделями за счёт горизонтальных фонарей, при этом седан лишился светодиодной полоски между блоками.

Рендер нового седана Жигули

Новый кроссовер Azimut построен на модернизированной платформе Lada Vesta, которую мог бы использовать и новый седан Жигули. Под капотом паркетника доработанные моторы 1.6 (120 л.с.) и 1.8 (132 л.с.), работающие в тандеме с шестиступенчатой механикой или вариатором. В будущем модель может получить новый турбомотор мощностью 150 л.с. в сочетании с классическим автоматом, а также полноприводную гибридную версию.

Рендер нового седана Жигули

Между тем, ранее в этом месяце мы впервые протестировали обновлённую Lada Niva Legend 1.8.

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13 комментариев
28.09.2026 15:06
Иван Сергеев

У вас неоправданно оптимистичное представление об АвтоВАЗе. Если бы они решили делать "новые" Жигули, то эта была бы та же самая ВАЗ-2105 в том же древнем дореволюционном кузове, с тем лишь отличием, что дюралевые бампера заменили бы на пластиковые (как на Урбане), под капот засунули бы "новый" восьмиклоп 1,8, а в салон внедрили бы руль от Гранты с одним единственным эйрбегом (причем ставили бы его исключительно в топовой комплектации Luxury 😆).

1
28.09.2026 15:54
seriberiezhka

Жигули, то эта была бы та же самая ВАЗ-2105 в том же древнем дореволюционном кузове, с тем лишь отличием, что дюралевые бампера заменили бы на пластиковые (как на Урбане), под капот засунули бы "новый" восьмиклоп 1,8, а в салон внедрили бы руль от Гранты с одним единственным эйрбегом

Если б что-то такое запустили, с ценником 400-500 тыс. руб., думаю, народ бы сметал, быстрее, чем гречку с туалетной бумагой, во времена COVID. 😂

1
28.09.2026 16:10
Иван Сергеев

За 400к рублей я бы и сам такую купил чисто для фана, чего уж греха таить. Только все мы знаем, что такой цены и близко не было бы, учитывая ценник 3-дверной Нивы.

2
28.09.2026 17:05
Valentino G

И стоимость "буханки" 1965 выпуска.

28.09.2026 23:13
onetwo

так можно посчитать цену, за отсчет взять цену за килограмм гранты и посчитать по весу классики, она явно не вдвое легче, считай дешевле.

28.09.2026 15:15
Ярослав

Увольте уже Никиту, не мучайте его.

28.09.2026 20:18
Mirason Largo

Предлагаю начать с себя

28.09.2026 15:24
Роман Колотинский

Дебилы Тысяча девятьсот семидисятых.

28.09.2026 16:13
E!

Тазимут очень безликий, ничем по внешности от горы китайцев последних лет не отличается.

28.09.2026 16:41
Severo

пропорции в стиле 300С

28.09.2026 16:57
Valentino G

Предполагаю, что если от наработок рено-ниссан больше ничего не осталось, то ближайшие 10-15 лет новых моделей не предвидится. Будут делать фейслифт того, что есть. Может быть, поставят Niva Vision на конвейер, хотя с ним как-то не продвигается.

28.09.2026 18:40
onetwo

очень здорово !

28.09.2026 20:27
Vasissualy Pupkinzon

Я понимаю, художника обидеть может каждый, но почему каждый раз ваши рендеры выглядят лучше серийных моделей? Если бы ВАЗ сделал бы что-то подобное да по вменяемой цене - это был бы хит! Но этого не будет...
Стиль нынешних Лад выдержан великолепно, хоть сейчас в серию, но я бы переднюю часть переделал (ну не в восторге я от Х-морды).

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