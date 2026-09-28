Летом прошлого года состоялась премьера нового кроссовера Lada, который получил имя Azimut: его имя было выбрано в ходе конкурса, который проводился среди почти 50-тысячной команды сотрудников АВТОВАЗа. На прошлой же неделе завод объявил о старте серийного выпуска модели, ставшей флагманом российского автопроизводителя. Паркетник получил достаточно оригинальную внешность, существенно отличающуюся от остальной модельной гаммы, при этом здесь можно увидеть определённые отсылки к старым моделям компании.
Прежде всего, имеется в виду передняя часть новинки: его прямоугольная и строго вертикальная решётка радиатора вызывает ассоциации с классическими Жигулями, а именно с ВАЗ-2105. Фары здесь также горизонтальные, при этом они дополнены размашистыми Х-образными светодиодными ходовыми огнями, что должно ассоциироваться с использовавшимся прежде так называемым «икс-стилем». В остальном стилистика кузова изображённого на рендерах седана Жигули сделана несколько проще, как и полагается более бюджетной модели. У оригинального седана родом из 70-х годов прошлого века очень тонкие передние стойки, что позволяет обыграть их на современной модели стойками чёрного цвета. Задние же стойки – наоборот, сделаны широкими, а в их нижней части расположены дефлекторы, выполнявшие функцию вытяжной вентиляции салона (этот элемент нашёл своё отражение в рендерах в качестве декоративной детали). Что же касается задней части, то она также сделана в стиле Azimut и в целом перекликается с классическими моделями за счёт горизонтальных фонарей, при этом седан лишился светодиодной полоски между блоками.
Новый кроссовер Azimut построен на модернизированной платформе Lada Vesta, которую мог бы использовать и новый седан Жигули. Под капотом паркетника – доработанные моторы 1.6 (120 л.с.) и 1.8 (132 л.с.), работающие в тандеме с шестиступенчатой механикой или вариатором. В будущем модель может получить новый турбомотор мощностью 150 л.с. в сочетании с классическим автоматом, а также полноприводную гибридную версию.
Между тем, ранее в этом месяце мы впервые протестировали обновлённую Lada Niva Legend 1.8.
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У вас неоправданно оптимистичное представление об АвтоВАЗе. Если бы они решили делать "новые" Жигули, то эта была бы та же самая ВАЗ-2105 в том же древнем дореволюционном кузове, с тем лишь отличием, что дюралевые бампера заменили бы на пластиковые (как на Урбане), под капот засунули бы "новый" восьмиклоп 1,8, а в салон внедрили бы руль от Гранты с одним единственным эйрбегом (причем ставили бы его исключительно в топовой комплектации Luxury 😆).
Если б что-то такое запустили, с ценником 400-500 тыс. руб., думаю, народ бы сметал, быстрее, чем гречку с туалетной бумагой, во времена COVID. 😂
За 400к рублей я бы и сам такую купил чисто для фана, чего уж греха таить. Только все мы знаем, что такой цены и близко не было бы, учитывая ценник 3-дверной Нивы.
И стоимость "буханки" 1965 выпуска.
так можно посчитать цену, за отсчет взять цену за килограмм гранты и посчитать по весу классики, она явно не вдвое легче, считай дешевле.
Увольте уже Никиту, не мучайте его.
Предлагаю начать с себя
Дебилы Тысяча девятьсот семидисятых.
Тазимут очень безликий, ничем по внешности от горы китайцев последних лет не отличается.
пропорции в стиле 300С
Предполагаю, что если от наработок рено-ниссан больше ничего не осталось, то ближайшие 10-15 лет новых моделей не предвидится. Будут делать фейслифт того, что есть. Может быть, поставят Niva Vision на конвейер, хотя с ним как-то не продвигается.
очень здорово !
Я понимаю, художника обидеть может каждый, но почему каждый раз ваши рендеры выглядят лучше серийных моделей? Если бы ВАЗ сделал бы что-то подобное да по вменяемой цене - это был бы хит! Но этого не будет...
Стиль нынешних Лад выдержан великолепно, хоть сейчас в серию, но я бы переднюю часть переделал (ну не в восторге я от Х-морды).