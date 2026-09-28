На днях состоялся запуск производства самой яркой российской новинки этого года — кроссовера Azimut. Мы же решили представить, как могла бы выглядеть легковая модель в этом стиле.

Летом прошлого года состоялась премьера нового кроссовера Lad﻿a, который получил имя Azimut: его имя было выбрано в ходе конкурса, который проводился среди почти 50-тысячной команды сотрудников АВТОВАЗа. На прошлой же неделе завод объявил о старте серийного выпуска модели, ставшей флагманом российского автопроизводителя. Паркетник получил достаточно оригинальную внешность, существенно отличающуюся от остальной модельной гаммы, при этом здесь можно увидеть определённые отсылки к старым моделям компании.

ВАЗ-2105 1 / 2 ВАЗ-2105 2 / 2

Прежде всего, имеется в виду передняя часть новинки: его прямоугольная и строго вертикальная решётка радиатора вызывает ассоциации с классическими Жигулями, а именно с ВАЗ-2105. Фары здесь также горизонтальные, при этом они дополнены размашистыми Х-образными светодиодными ходовыми огнями, что должно ассоциироваться с использовавшимся прежде так называемым «икс-стилем». В остальном стилистика кузова изображённого на рендерах седана Жигули сделана несколько проще, как и полагается более бюджетной модели. У оригинального седана родом из 70-х годов прошлого века очень тонкие передние стойки, что позволяет обыграть их на современной модели стойками чёрного цвета. Задние же стойки – наоборот, сделаны широкими, а в их нижней части расположены дефлекторы, выполнявшие функцию вытяжной вентиляции салона (этот элемент нашёл своё отражение в рендерах в качестве декоративной детали). Что же касается задней части, то она также сделана в стиле Azimut и в целом перекликается с классическими моделями за счёт горизонтальных фонарей, при этом седан лишился светодиодной полоски между блоками.

Рендер нового седана Жигули

Новый кроссовер Azimut построен на модернизированной платформе Lada Vesta, которую мог бы использовать и новый седан Жигули. Под капотом паркетника – доработанные моторы 1.6 (120 л.с.) и 1.8 (132 л.с.), работающие в тандеме с шестиступенчатой механикой или вариатором. В будущем модель может получить новый турбомотор мощностью 150 л.с. в сочетании с классическим автоматом, а также полноприводную гибридную версию.

Рендер нового седана Жигули

Между тем, ранее в этом месяце мы впервые протестировали обновлённую Lada Niva Legend 1.8.