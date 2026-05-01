Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальность, но и повысить популярность. Хотя странное дело: внешне кроссовер не изменился вообще никак. Однако новшества в автомобиле все-таки появились, и сейчас мы вам о них расскажем.

Смешались в кучу дети, внуки…

Haval Jolion с момента старта продаж в 2021 году стал своего рода входной моделью бренда. Сдержанный по цене и идеологически выверенный, в 2023 году он впервые занял ту самую позицию самой продаваемой иномарки нашей страны и с тех пор еще ни разу не уступил этот пост ни одному из конкурентов. Хотя различные попытки, в том числе довольно решительные, предпринимались неоднократно.

Но Haval Jolion на своем пьедестале пока непоколебим. Ведь у него есть очень сильный козырь: он задуман и спроектирован как кроссовер «для всех». Да, это непростое позиционирование, и подогнать один автомобиль под конкретные требования, хотелки и желания настолько широкой группы автомобилистов довольно сложно. Но Джолиону, по-видимому, это удается.

С габаритными размерами 4472×1874×1581 мм, колесной базой 2700 мм и объемом багажного отделения от 337 л до 1133 л он достаточно просторен для перевозки этажерок с рассадой и ящиков с урожаем, любимой хозяйской собачонки и оравы внуков. Либо малолетних энергичных чад, норовящих ободрать всю обивку, лишь только они оказались в салоне.

Такая разносторонность во многом и обуславливает довольно консервативный образ автомобиля. Он не позволяет себе излишней щеголеватости, но в тоже время ничто модное ему не чуждо. Например, один из вариантов расцветки салона – красно-черный – весьма изящное решение, свойственное куда более концептуальным моделям. Но оно нашло применение на Джолионе как раз потому, что он, по задумке, должен нравиться всем.

Тут стоит сказать, что в Haval Jolion 2026 модельного года, в отличие от рестайлинга 2024-го, именно салон принял на себя основную долю обновления. Понимая, что стилистические воззрения с момента появления первой версии кроссовера в 2021 году претерпели ощутимые изменения, дизайнеры постарались серьезно освежить его наполнение. А экстерьер они оставили прежним, здраво рассудив, что улучшать и без того хорошее – только портить.

Возврат к традициям

Спорить здесь особо не о чем. Действительно, обновленная два года назад внешность Haval Jolion нисколько не устарела, а черные накладки на бампере, порогах и колесных нишах до сих пор смотрятся живо и интересно. Так же, впрочем, как и органичные пропорции выштамповок по всему кузову.

Но вот с салоном что-то сделать время явно пришло, хотя многие элементы остались прежними. В частности, в обновленном Джолионе стоит тот же 12-дюймовый дисплей головного устройства. Однако используемая мультимедийной системой операционка новая. За счет этого полностью изменился интерфейс, меню, появились яркие виджеты. А главное – устранен сильно допекавший многих владельцев автомобиля переизбыток умопомрачительных и не всегда легко угадываемых сокращений. Поэтому взаимодействовать с системой стало значительно проще.

Из других приобретений можно отметить Android Auto и Apple CarPlay, работающие в беспроводном режиме, а также доступ к голосовому управлению в офлайне. Оно понимает до 300 команд и умеет управлять климатом, подогревом, стеклами, музыкой и некоторыми другими востребованными системами.

Под монитором – сместившаяся ниже панель с физическими кнопками. Ее ключевая обновка помимо более удачного места расположения – традиционная и буквально с детства любимая «крутилка» регулировки громкости.

Еще ниже – беспроводная зарядка увеличенной до 50 Вт мощности. Рядом – вроде очевидное, но почему-то очень редко встречающееся сквозное отверстие, позволяющее выводить наверх провода от спрятавшегося внизу гнезда зарядки. Благодаря такому отверстию в панели они аккуратно протягиваются в нужном направлении и не болтаются по салону, грозя попаданием под различные части тела пассажира или водителя.

На центральной консоли тоже все разительно преобразилось. Не выдержавшая проверку временем шайба селектора коробки передач уступила место классике жанра – опять же традиционному, привычному джойстику рычажного типа. С эргономической точки зрения, как утверждают британские врачи, для правой руки он куда полезнее.

По соседству – хитрая ниша. Она может быть просто боксом, а может превратится и в два подстаканника. Для этого, как у нас водится с незапамятных времен, «легким движением руки» из ее закромов нужно извлечь специальный разделитель соответствующей формы.

Не избежали обновления и кресла. Они обзавелись ярко выраженной поясничной поддержкой, но подушка так и не получила регулировки по углу наклона. Поэтому многие длинноногие водители могут быть разочарованы: поиск наиболее комфортного положения для себя у них по-прежнему будет сопряжен с определенными вызовами.

Из эстетических новаций – атмосферная подсветка (до 64 цветов), также сместившаяся ниже и увеличившаяся в масштабе. Поэтому в ночное время она теперь смотрится более выигрышно.

Экономичнее и экологичнее

В силовой установке главное изменение – использование нового двигателя GW4B15L на полноприводных версиях кроссовера. Он уже известен по применению в модели Haval H3 и в паре с роботизированной коробкой создает довольно сбалансированное единство мощности, динамики и топливной экономичности. Как видно по индексу, его объем точно такой же, как и у предшественника GW4B15D – 1,5 литра. Сохранилась и мощность в 150 л. с. Но крутящий момент возрос до 270 Нм, а экологический класс поднялся до Евро-6. А вот степень сжатия, наоборот, сократилась до 11:1.

Переход на новый мотор позволил улучшить динамические характеристики автомобиля. Разгон до 100 км/ч сократился до 9,1 с, а максимальная скорость увеличилась до 190 км/ч. При этом расход топлива и содержание в отработавших газах СО2 снизились до 7,6 л/100 км и 173 г/км соответственно (в смешанном цикле).

В моторе используется непосредственный впрыск топлива с давлением до 350 бар и несколько современных технологий, значительно усложняющих общую конструкцию, но, как считается в инженерных кругах, повышающих эффективность агрегата. Это турбина с изменяемой геометрией, интеркулер с водяным охлаждением, двухступенчатый масляный насос с изменяемым рабочим объемом, поршни с низким коэффициентом трения и система двойного изменения фаз газораспределения. Хотя рекомендованным топливом при этом все равно остается бензин АИ-92.

Двигатель для модификаций 2WD сохранили прежний – 143-сильный GW4G15K. Так же, как и трансмиссию для модели в целом – на минимальном уровне комплектации доступна механическая «шестиступка» 6MF22B, далее – 7-ступенчатый робот HYT7DCT2. Привод на все четыре колеса версии 4WD обеспечивается фрикционной муфтой Haldex пятого поколения.

Все это уже хорошо известные, подробно изученные агрегаты, сюрпризов от которых ждать не приходится. Да и новый для Джолиона двигатель тоже вполне прогнозируем и предсказуем. Он действительно наделяет машину динамичным характером, хотя понятно, что 1,5-литровый движок, даже усиленный наддувом, вряд ли удивит опытных драйверов.

Короткоходная подвеска и звучное рычание

Можно вполне уверенно сказать, что на низах машина схватывает очень бодро. По меркам класса этого кроссовера, он ведет себя достаточно решительно. И даже пытается пульнуть, хотя стать звездой формульных заездов у него вряд ли получится. Однако в маневрировании толк знает и позволяет своевременно занимать освободившиеся места в потоке.

Лишь только ближе к самому концу первой сотни километров в час Haval Jolion начинает явно подсдавать и после 100 км/ч набирает скорость уже совсем вяло. Но в этом нет ничего плохого – это абсолютно адекватное и полностью ожидаемое от автомобиля подобного рода и с таким двигателем поведение.

Реакции подвески тоже ожидаемы. Не исключено, что кому-то она покажется слишком короткоходной, но по этому поводу хочется сказать следующее. Во время теста автомобиль заехал на участок, где асфальт был проложен, как это у нас принято, местами и неровно, с ямами-колдобинами и выбоинами-провалами. На этом участке короткий ход, конечно же, давал о себе знать всеми характерными звуками. Однако, с другой стороны, он не позволял автомобилю развивать паразитную раскачку, которая в подобных условиях могла бы обернуться весьма неприятными последствиями.

Соответственно, и в движении по магистралям на высокой скорости, маневрировании, в поворотах, крены возникали минимальные. Так что грубость ударов при проезде некоторых неровностей и общее ощущение жесткости с лихвой компенсировалось дополнительной безопасностью при динамичном драйве.

А динамика Джолиона, повторимся, вполне достойная для своего класса. Потенциала для достижения заявленного максимума на 190 км/ч машине точно хватает. Эмоций добавляет и изменение характера автомобиля при переключении режимов движения: в момент перехода из «Эко» или «Стандарта» в «Спорт» возникает весьма ощутимый импульс, сопровождаемый звучным рыком двигателя. Автомобиль сразу весь как-то поджимается, напрягается, концентрируется и, перестроившись на новую регулировку, бодрее прыгает вперед.

Что происходит, когда включается «Снег», выяснить не удалось, поскольку тест происходил уже весной и активировать эту настройку не было никакой необходимости. Но в ходе более продолжительного знакомства с моделью, которое мы совершим в недалеком будущем, этот вопрос обязательно постараемся прояснить.

От «Комфорта» до «Техно+»

Стоимость обновленного Джолиона стартует с отметки 2 049 000 рублей. Это переднеприводная версия «Комфорт» – единственная во всей линейке модификаций, оснащенная механической коробкой передач. Производитель не хочет от нее отказываться и считает важным преимуществом модели: ни у кого из конкурентов в классе «механики» не предусмотрено.

Наполнение «Комфорта» минимально, но в него уже входят такие полезные функции, как система контроля давления в шинах, бесключевой доступ и запуск двигателя, круиз-контроль и многие другие опции.

Далее идут «Оптимум» и «Премиум», которые могут быть как моно-, так и полноприводными. Доплата за передачу момента на все четыре колеса и чуть более мощный двигатель составляет 150 тысяч рублей. Из важного в «Оптимуме» появляются боковые подушки и шторки безопасности, LED-фары и камера заднего вида, а также телематические сервисы и система выбора режимов движения. В «Премиуме» машины идут уже с 18-дюймовыми колесами, отделкой сидений экокожей с перфорацией, атмосферной подсветкой и прочими расширенными опциями комфорта.

На вершине линейки комплектаций находится «Техно+». За нее просят 2 899 000 рублей. Ее ключевые преимущества – панорамная крыша с люком, полный комплекс электронных ассистентов вождения ADAS и проекционный дисплей.

