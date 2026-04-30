Колёсная база ×
  • Нужно ли менять масло после зимы: что важно знать перед летом

Нужно ли менять масло после зимы: что важно знать перед летом

30.04.2026 37 0 0
Нужно ли менять масло после зимы: что важно знать перед летом

Зима нагружает двигатель сильнее, чем кажется: холодные пуски, густое масло, короткие поездки. Именно поэтому весной нужно задавать вопрос не «менять или нет», а «когда и что заливать». Разберёмся, какое летнее моторное масло выбрать и как не ошибиться.

Сезонность замены масла

После зимы смазка теряет свойства: накапливаются продукты износа, влага и топливо.

Когда менять:

  • После холодного сезона
  • При пробеге 7-10 тысяч км
  • Если поездки были короткими и частыми

Даже если интервал ещё не вышел, весенняя замена – разумная профилактика.

Вязкость: что выбрать на лето

Вязкость определяет, как масло ведёт себя при разных температурах.

Популярные варианты:

  • 5W-30 – универсальный баланс
  • 5W-40 – лучше для нагрузок и жары
  • 0W-20 – для современных двигателей

Летом важна стабильность при высоких температурах, поэтому слишком жидкие составы подходят не всем.

Синтетика или полусинтетика

Выбор зависит от двигателя и условий эксплуатации.

Синтетика:

  • Стабильные свойства
  • Лучшее поведение при нагрузке
  • Дольше сохраняет характеристики

Полусинтетика:

  • Доступнее
  • Подходит для спокойной езды
  • Быстрее теряет свойства

Если двигатель современный, экономить на составе обычно – не лучшая идея.

Допуски OEM в 2026 году

Главное правило – ориентироваться не на бренд, а на допуск производителя.

Что важно:

  • Соответствие требованиям двигателя
  • Актуальные спецификации
  • Совместимость с системой очистки выхлопа

Неправильный допуск – быстрый износ и лишние расходы.

Как не попасть на контрафакт

Рынок смазочных материалов всё ещё страдает от подделок.

Признаки оригинала:

  • Чёткая упаковка и маркировка
  • Защитные элементы
  • Покупка у проверенных продавцов

Слишком низкая цена – повод насторожиться.

Калькулятор замены: пробег или время

Ориентироваться только на километры – ошибка.

Оптимальный подход:

  • 7-10 тысяч км или раз в год
  • Чаще при городской эксплуатации
  • С учетом стиля вождения

Если машина ездит редко, масло всё равно стареет.

Вывод: летнее моторное масло – не просто расходник, а ключ к ресурсу двигателя. Правильная вязкость, допуск и своевременная замена после зимы позволяют избежать износа и лишних затрат.

практика ремонт и обслуживание Колёсная база
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

