Как выбрать пусковое устройство для своего автомобиля? Все они для бортовой сети 12 вольт, но мощность весьма различна… Недостаточно мощное – не справится, избыточно мощное – деньги на ветер. Да и вес существенный, если в поездках постоянно держать прибор при себе. Впрочем, в ряде случаев без мощного гаджета просто не обойтись!

Большинство производителей пишут на пусковых бустерах два типа характеристик мощности. В амперах выходного тока и в литрах объема двигателя. Причем от последней характеристики они и рады бы отказаться, но мешают устоявшиеся маркетинговые традиции – потребитель привык! Хотя оценивать стартерный ток по литражу мотора – это некорректно и ненаучно. Да, определенная взаимосвязь, безусловно, есть – с ростом литража мощность стартера и ток отдачи аккумуляторной батареи, конечно же, растут, но зависимость эта не прямая, как можно подумать. Правильный же подход – это выбирать пусковое устройство для своего автомобиля, опираясь на ток холодной прокрутки его штатной аккумуляторной батареи. Это цифра, указанная на корпусе аккумулятора с каким-нибудь буквенным индексом (чаще «EN», иногда «CCA» или «DIN»), означающим стандарт измерений в разных странах. Подробно об этом мы уже рассказывали, и разобраться с этим вопросом можно в статье «Выбираем аккумулятор: ток холодного пуска – что это за параметр и почему он так важен». Хотя, если нет желания вникать в детали, можно просто посмотреть токовые параметры штатного аккумулятора в руководстве по эксплуатации автомобиля и выбрать «пускач» в соответствии с ними.

Как это сделать? Достаточно просто!

На любом пусковом бустере хорошего (а не безымянного) производителя есть две цифры выходного тока – пиковый и номинальный. Пиковый ток – это кратковременный максимум для страгивания ротора стартера с места. Буквально на полсекунды, если не меньше. Как только щетки «поехали» по коллектору и маховик пришел в движение, энергопотребление стартера стремительно падает – в среднем вдвое. Поэтому при выборе бустера следует опираться на цифру пикового тока и сравнивать ее с током холодной прокрутки штатной свинцовой батареи (минимальной из рекомендованных производителем машины – например, если производитель рекомендует применять аккумуляторы от EN 480 до EN 520 ампер – то берем 480). Условная (но вполне работающая формула): «ток холодной прокрутки аккумулятора минус 100 ампер». То есть, для автомобиля с батареей с пусковым током 500 ампер вполне подойдет «пускач» с пиковым током 400 ампер и номинальным – 200 ампер.

Тем не менее существует еще некий весьма расплывчатый параметр «электрической энерговооруженности» автомобиля. К сожалению, он нигде не фигурирует, хотя при желании его можно измерить обычным амперметром в самых обычных амперах. Что имеется в виду? Мы упрощенно представляем себе ток, который нам дает пусковой бустер, как ток потребления стартера, считая все остальное пренебрежимо малым. Но чем более современна и продвинута модель автомобиля, тем больше в ней различной электроники, которая неизбежно включается до и после нажатия на кнопку запуска двигателя Start Engine или поворота ключа зажигания. Это десятки ампер потребления тока, которые неизбежно плюсуются к стартерному току ещё до включения самого стартера. И вот этот «неучтенный» расход может сделать бустер бесполезным – его заряда и отдачи просто не хватит… Поэтому для современных машин с крупными и мощными двигателями (в первую очередь флагманских внедорожников с V-образной конфигурацией) и развитой бортовой электроникой производители бустеров держат в своей линейке мощные модели «пускачей» с литий-ионной батареей нового поколения, состоящей из 4-х последовательно соединенных элементов 3,7V. Например, такие, как BERKUT JSL-15000 на 700 ампер или топовая модель BERKUT JSL-25000 с пиковым током 1300 ампер. Именно 4-х элементная архитектура новой Li-Po батареи увеличивает её энергоемкость. Ведь напряжение каждой ячейки в заряженном состоянии около 4V, поэтому общее рабочее напряжение такого пускача становится около 15-16 Вольт.



Если же «мерить в попугаях» – пардон, в литрах, то JSL-15000 предназначен для бензиновых до 5 литров и для дизельных до 3 литров. JSL-25000 – для бензиновых моторов до 8,5 литров и для дизелей до 7 литров.



ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО BERKUT JSL-15000



Напряжение на выходе: 14,8-16,2V.

Пусковой ток (номинальный/пиковый): 300/700 А.

Тип аккумуляторной батареи: Li-Po 3200mAh x 4, 48-56 Вт*час, 50-60С ток разряда.

Время полной зарядки от сетевого USB-адаптера: 4 часа.

Количество попыток запуска при полной зарядке: не менее 20 пусков.

Выходы устройства: USB – 5В (2.4A); USB Quick Charge – 5В (3.0 А); 9В (2.0A); 12В (1.5A); USB Type-C — 5В (3.0А); выход DC 15В (10A).

Вход для зарядки: Type-C 5В/3A.

Дополнительно: пыле- и влагозащита, работа в качестве пауэрбанка, встроенный фонарь, чехол в комплекте.

Габариты: 185x97x31 мм, 485 г.

ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО BERKUT JSL-25000



Напряжение на клеммах: 14,8-16,2V.

Пусковой ток (номинальный/пиковый): 600/1300 А.

Тип аккумуляторной батареи: Li-Po 5200mAh x 4, 77-84 Вт*час, 50-60С ток разряда.

Время полной зарядки от сетевого USB-адаптера: 5 часов.

Количество попыток запуска при полной зарядке: не менее 25 пусков.

Выходы устройства: USB – 5В (2.4A); USB Quick Charge – 5В (3.0 А); 9В (2.0A); 12В (1.5A); USB Type-C — 5В (3.0А); выход DC 15В (10A).

Вход для зарядки: Type-C 5В/3A.

Дополнительно: пыле- и влагозащита, работа в качестве пауэрбанка, встроенный фонарь, чехол в комплекте.

Габариты: 227x97x36 мм, 865 г.

В конструкцию любого «пускача» от BERKUT заложена защита от всех мыслимых ситуаций: от переполюсовки, перезаряда, переразряда, перегрева, перегрузки и короткого замыкания, от перенапряжения между ячейками, от обратного тока и саморазряда.



Чтобы как следует нагрузить эти гаджеты, мы взяли исключительно крупные внедорожники с моторами большого литража. Найти в большом количестве такие машины с севшими батареями, просто катаясь по улицам, не так просто, поэтому мы отправились к нашим друзьям в салон автомобилей с пробегом, где ими заставлено несколько этажей огромного здания. Из-за большого оборота трейд-ин-машин менеджеры чисто физически не всегда успевают вовремя подзаряжать батареи, которые электроника высасывает при их осмотре клиентами. Мы попросили найти нам несколько моделей с наиболее объемистыми «восьмерками», которые перестали заводиться, что и удалось без труда:



Cadillac Escalade 6,2 литра/409 л.с., бензиновый, V-образный, 8-цилиндровый



Infiniti QX80 5,6 литра/405 л.с., бензиновый, V-образный, 8-цилиндровый



Toyota Land Cruiser 200, 4,6 литра/309 л.с., бензиновый, V-образный, 8-цилиндровый



Range Rover Sport II, 3 литра/248 л.с., дизельный, V-образный, 6-цилиндровый



Все эти автомобили – как раз из разряда «электронно-продвинутых», которые тянут при запуске массу энергии многочисленными электронными модулями. И для старта их двигателей при разряде основной батареи требуются «бустеры» повышенной мощности.

BERKUT JSL-25000 мы испытали на Cadillac Escalade и Infiniti QX80.



BERKUT JSL-15000 достались Toyota Land Cruiser и Range Rover Sport.

Гаджеты отработали безупречно, пустив монструозные моторы, что называется, «с полрывка»!

Возвращаясь же к тому, с чего начали, следует отметить, что мощные модели «пускачей» куда более универсальны, будучи пригодными и для массовых бюджетных малолитражек, достаточно примитивных по электронной части, и для дорогих авто с могучими двигателями и развитой сетью бортовой электрики. Вдобавок бустеры с большим резервом по амперам гораздо дольше живут на моторах небольшой и средней мощности, поскольку работают без тепловой и токовой перегрузки. Можно было порекомендовать устройства типа JSL-15000 или JSL-25000 как универсальные для любой машины, однако рациональную экономию все же не стоит забывать. Бустеры для машин с двигателями 1,4-1,6 литра стоят все же раза в два-три дешевле наиболее мощных флагманских моделей, и этот фактор для многих – решающий.

PS:

Ну и в завершение развеем попутно популярный гаражный миф, что, дескать, пусковой бустер избыточной мощности может «сжечь стартер» маломощной машины. Этот миф опровергали уже бесконечное количество раз, но он живуч, как городской таракан...

Миф сей, к слову, чрезвычайно стар. Его породили даже не наши отцы, а деды и прадеды. Изначально он касался штатного стартерного аккумулятора автомобиля – те, кто прогуливал физику в школе, были убеждены, что аккумулятор с повышенной емкостью и пусковым током способен сжечь стартер двигателя. Собственно говоря, развенчивает эту легенду простой закон Ома, известный каждому восьмикласснику: любой источник тока, включая аккумулятор, не выдает энергию всегда и на весь максимум, на который способен, как некоторым кажется – он выдает его ровно в том количестве, которое способно принять сопротивление нагрузки. Если аккумулятор может выдать ток в 500 ампер, но стартер требует 300 – он и берет от батареи ровно эти 300!

И хотя «уж сколько раз твердили миру», тем не менее при появлении в продаже тех самых пусковых бустеров популярное заблуждение получило второе дыхание. Хотя теория и практика остались теми же самыми: какой бы не был потенциальный суммарный ток штатного АКБ и присоединенного к нему «пускача», стартер возьмет ровно столько, сколько ему требуется согласно закону Ома.

Так что если у вас Smart, а вам подарили BERKUT JSL-25000, пригодный даже для грузовиков, пользуйтесь им смело!

