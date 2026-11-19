В линейке корейской марки модель под названием Hyundai Elantra появилась в 1990 году, за прошедшее время седан успел семь раз сменить генерацию. «Домашняя» премьера четырёхдверки актуального восьмого поколения (где она представлена под именем Avante) прошла в конце июня 2026-го, в продажу этот автомобиль поступил в начале августа. Теперь производитель полностью рассекретил глобальную версию Hyundai Elantra новой генерации.

На фото: глобальная версия Hyundai Elantra нового поколения

Живая презентация модели прошла в рамках автосалона в Лос-Анджелесе (США). Глобальная версия Hyundai Elantra получила такую же внешность, как и показанный летом вариант Avante. По сравнению с предшественником, новинка имеет более «оквадраченный» силуэт, двухэтажную головную оптику с ходовыми огнями «T-образной» формы, узкую радиаторную решётку, а также довольно большой воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера.

В списке особенностей внешности новой Hyundai Elantra числятся также расширенные колёсные арки, оригинальные колёсные диски диагональю от 16 дюймов (у базовой версии) до 18 дюймов (у топового варианта), полускрытые дверные ручки, «Т-образные» фонари, ниже располагается название модели, а в нижнюю часть заднего бампера интегрирован диффузор.

В салоне Hyundai Elantra новой генерации перед водителем располагается трёхспицевое рулевое колесо со «сплюснутым» с двух сторон ободом и физическими кнопками. Под лобовым стеклом установлен узкий, горизонтально вытянутый дисплей диагональю 9,9 дюйма, исполняющий роль виртуальной приборки. По центру передней панели располагается тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 12,9 дюйма. Ещё модели положена акустика Bang & Olufsen с 12 динамиками.

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Габаритная длина новинки равна 4795 мм (на 85 мм больше по сравнению с предшественником), ширина составляет 1855 мм (на 30 мм больше), высота – 1425 мм (на 10 мм больше) / 1430 мм (у HEV-версии). Расстояние между осями составляет 2750 мм (на 30 мм больше). Дорожный просвет у версии с ДВС равен 140 мм, у гибрида – 145 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0.26. Объём багажника седана составляет 479 / 467 литров соответственно.

На фото: салон глобальной версии Hyundai Elantra нового поколения 1 / 4 На фото: салон глобальной версии Hyundai Elantra нового поколения 2 / 4 На фото: салон глобальной версии Hyundai Elantra нового поколения 3 / 4 На фото: салон глобальной версии Hyundai Elantra нового поколения 4 / 4

Как и ранее, Hyundai Elantra нового поколения доступна с двумя вариантами начинки. Базовой версии положен бензиновый 2,0-литровый атмосферник, мощность которого равна 149 л.с., а максимальный крутящий момент – 179 Нм. Он работает в паре с бесступенчатым автоматом COGF1 IVT. Альтернативой является гибридная силовая установка (без возможности зарядки от электросети). В её основе лежит четырёхцилиндровый двигатель объёмом 1,6 литра, работающий в тандеме с 60-сильным электромотором и батареей ёмкостью 1,49 кВт*ч. Совокупная отдача системы равна 157 л.с.

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Цены новой четырёхдверки на различных рынках присутствия бренда станут известны позже. Отметим, на сегодняшний день на домашнем рынке, в Южной Корее, стартовый ценник бензинового Hyundai Elantra нового поколения равен 23 980 000 вон (эквивалентно примерно 1,48 млн рублей по текущему курсу), а за гибрид просят не менее 29 420 000 вон (около 1,81 млн рублей).