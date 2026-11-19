В актуальном поколении с индексом D:5 минивэн Mitsubishi Delica пребывает аж с 2007 года. Первый полноценный рестайлинг провели в 2018-м, потом было еще несколько скромных доработок, а под конец прошлого года вэн пережил вторую масштабную модернизацию. На японский рынок обновленная Delica D:5 вышла в январе года нынешнего в трех комплектациях. К слову, такой минивэн японцам приглянулся. Как сообщили в Mitsubishi, за десять месяцев Делика разошлась тиражом 28 245 экземпляров, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Так вот теперь компания объявила о расширении гаммы – Mitsubishi Delica D:5 вновь доступна в особой версии Chamonix. Французский город Шамони у подножия горы Монблан славится как горнолыжный курорт. А исполнение с аналогичным названием у вэна Mitsubishi впервые появилось еще в 1985 году.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

У Mitsubishi Delica D:5 Chamonix нового модельного года радиаторная решетка и бамперы выполнены полностью в черном цвете, тогда как у прочих комплектаций решетка и вставки на бамперах – темно-серые. Особое исполнение также «стоит» на черных 18-дюймовых дисках. А спереди красуется надпись с названием модели, выполненная из крупных хромированных букв. На передних крыльях расположены обновленные эмблемы спецверсии, табличка Chamonix есть и на корме.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В салоне – декоративные вставки типа «кованый карбон» на передней панели и дверях, плюс серебристая прострочка (там же и на сиденьях). Кресла обиты искусственной кожей и похожим на замшу водоотталкивающим материалом. В новой комплектации минивэн доступен в семи- или восьмиместном исполнениях.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Версия Chamonix сделана на базе топовой комплектации P, так что у нее полный «фарш». В списке оборудования значатся: электропривод багажной двери, выдвижные подножки, подогрев руля и передних сидений, алюминиевые накладки на педалях, 8-дюймовый экран в приборке, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о другом транспорте при движении задним ходом. Как это часто бывает в Японии, за мультимедийную систему все равно придется доплачивать отдельно. Опционально для Mitsubishi Delica D:5 Chamonix также предусмотрены фирменные брызговики (красные или черные) с названием комплектации, всепогодные коврики и специальное «ограждение» для багажника.

Техника такая же, как у остальных версий. Минивэн Mitsubishi Delica D:5 представлен с турбодизелем 2.3 (145 л.с., 380 Нм), классическим восьмиступенчатым автоматом и полным приводом S-AWC.

Mitsubishi Delica D:5 Chamonix обойдется минимум в 5 010 500 йен, что эквивалентно примерно 2,6 млн рублей по текущему курсу.