Обновлённый минивэн Mitsubishi Delica D:5 предложен с прежним дизелем

Компания Mitsubishi опубликовала полный прайс-лист на рестайлинговый полноприводный вэн Delica. Модели подправили внешность, кое-какие обновки есть и в салоне. Старт «живых» продаж намечен на начало следующего года.

В актуальном поколении с индексом D:5 минивэн Mitsubishi Delica пребывает аж с 2007 года. Масштабный рестайлинг провели в 2018-м, затем было еще несколько доработок, модели также добавляли различные спецверсии. Давно пора бы выпустить следующую генерацию, но вместо этого компания Mitsubishi решила вновь модернизировать Delica D:5. Обновленный минивэн представили в конце октября, тогда же в Японии открыли прием «слепых» заказов, то есть без всех характеристик и цен. Теперь же появился прайс-лист, вдобавок озвучена дата старта «живых» продаж – 9 января.

Минивэн обрел новую радиаторную решетку: если на решетке дореформенной модели красуется несколько блестящих плашек, то у рестайлинговой Делики лишь одна хромированная вставка, да и та потемнела. Другими стали и бамперы, а на колесных арках появились массивные накладки, которые могут быть как черными, так и в цвет кузова. С кормы убрали «стеклянную» перемычку, вместо нее – черная широкая вставка с крупной надписью Delica. Еще появились 18-дюймовые колеса нового дизайна.

В ширину Mitsubishi Delica D:5 прибавила 20 мм – теперь 1815 мм. Остальные габариты прежние. Длина составляет 4800 мм, высота – 1875 мм, колесная база – 2850 мм. Паспортный дорожный просвет – 185 мм.

В салоне установили 8-дюймовую виртуальную приборку, она идет уже в базе. На передней панели и дверях появились темно-серые вставки вместо «деревянных». Кресла могут быть обиты похожим на замшу водоотталкивающим материалом, при этом предусмотрена и обивка из натуральной кожи. В нижней части центральной консоли появились USB-разъемы Type-C. За мультимедиа традиционно для Японии нужно доплачивать. Как и раньше, Mitsubishi Delica D:5 бывает в семи- или восьмиместном исполнениях.

Всего у рестайлингового минивэна три комплектации – G, G-Power Package и P. В списке оборудования самой дешевой Делики значатся: светодиодная оптика (включая противотуманки), электропривод сдвижной боковой двери с пассажирской стороны, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и улучшенная система автоторможения (распознает не только пешеходов, но и велосипедистов). Начиная с версии G-Power Package появляются выдвижная боковая подножка, электропривод багажной двери, подогрев руля и передних сидений. Топовый минивэн – это расширенный комплекс систем безопасности.

Главная техническая обновка – стандартная для всех версий полноприводная трансмиссия S-AWC, как у Outlander. Минивэн также имеет систему выбора режима движения (Normal, Eco, Gravel и Snow). Двигатель и коробку реформы не затронули. Mitsubishi Delica D:5 предложена с турбодизелем 2.3 мощностью 145 л.с. (380 Нм) и классическим восьмиступенчатым автоматом.

Обновленную модель оценили в 4 510 000 – 4 944 500 йен, что эквивалентно примерно 2,3 млн – 2,5 млн рублей по текущему курсу.