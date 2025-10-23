Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как всё это выглядит в сравнении с другой «тройкой» – от Audi? Тем более когда-то Q3 была самой популярной в России моделью немецкой марки.





Шик и строгость

Китайская «тройка» длиннее немецкой на 181 миллиметр и, например, всего на 17 мм короче Audi Q5, а это уже другая лига. Но дело не только в габаритах – это принципиально разные автомобили с точки зрения дизайнерской школы. С Hongqi не соскучишься. Этот кроссовер не просто хочет быть замеченным – он требует салюта и красной дорожки. Монументальная решётка радиатора, красные акценты на капоте и передних крыльях, замысловатая графика фар – всё это работа Джайлса Тейлора, бывшего дизайнера Rolls-Royce.

Он знает толк в шике и роскоши, поэтому привил Хончи британскую чопорность, но с явным китайским размахом. Когда смотришь на HS3 в движении, машина не столько едет, сколько шествует. В этом есть своя харизма, пусть и весьма специфическая, на любителя. Выглядит автомобиль солидно, а такое у нас традиционно ценят. Недоумение вызывают лишь окрашенные в цвет кузова бамперы и пороги – красиво, но на кроссовере всё-таки хотелось бы видеть некрашеный пластик по низу.

Понятно, что вряд ли кто-то полезет на Hongqi в лютую грязь или будет гонять по просёлочным дорогам, раскидывая колёсами щебень, но парковка у высокого бордюра или в сугробе чревата царапинами на краске симпатичного цвета Bamboo blue. Тем более – учитывая длинные свесы и скромный дорожный просвет. У Audi Q3 двери и задний бампер прикрыты пластиком, окрашенным в чёрный глянец, так что вряд ли это можно тоже считать защитой.

В остальном же немецкий кроссовер – полная противоположность китайского. Разве что окрашен он тоже в синий цвет, только ещё более броского оттенка Turbo blue. Собственно, это единственное, что можно назвать ярким в Ауди. Автомобиль ничем не пытается удивить, оригинальным его внешность назвать тоже нельзя – Q3 похож на уменьшенный в масштабе Q8, только немного иных пропорций. Идеальное воплощение старой шутки про сосиски разной длины.

Кроссовер словно нарисован с помощью школьной линейки – острые углы, прямые линии, начерченные циркулем колёсные арки. С одной стороны, получилось стильно, этого не отнять, но с другой стороны – скучно до зевоты. Ничего нового, всё это мы уже так или иначе видели в других моделях Audi. Если бы не шильдик на багажной двери, даже модель опознать с первого взгляда под силу только самым заядлым фанатам марки. Впрочем, и такой подход тоже вполне имеет право на жизнь.

Театр и офис

Интерьер Хончи – словно театр, где ты и режиссёр, и зритель. Переписать сценарий можно для чего угодно – выбрать тёмную или светлую тему для центрального дисплея, сменить оформление панели приборов, настроить контурную подсветку, приветственный и провожающий свет… Открывает представление торжественный номер под названием «Церемониальность» – когда при запирании или отпирании кроссовера декоративные элементы на капоте, радиаторной решётке и передних крыльях светятся красным.

Кому-то это может показаться перебором, но впечатление от HS3 приятное. Двухцветный – в тон оттенку кузова! – салон отделан качественной натуральной кожей и мягким пластиком. Всё отлично собрано, ничего не скрипит и не люфтит. Хорош и запах – правильный, дорогой. Передние кресла сделаны в спортивном стиле, но на самом деле подголовники у них, к счастью, отдельные. Эффектно, но неудобно – спинки чересчур массивны и отнимают много лишнего пространства у задних пассажиров.

Было бы лучше уделить побольше внимания подушке водительского кресла – увы, она коротковата, отчего приходится долго подбирать удобную посадку и опускать сиденье ниже, чем хотелось бы, чтобы ноги не остались без опоры. Боковая поддержка имеется, но довольно ненавязчивая – в этом кресле едва ли кому-то будет тесно. Само собой, есть и подогрев, и вентиляция. Спинка заднего дивана регулируется по углу наклона – можно выбрать два положения, а можно сложить её вовсе, чтобы увеличить небольшой 352-литровый багажник.

Кстати, в подполье, кроме отсеков для инструментов, есть штатное место для шторки багажника – это удобно, когда нужно перевезти крупногабаритный груз. Обычно шторку приходится пристраивать в ногах пассажиров второго ряда, где она может испачкаться. Жаль, что на двери багажника нет кнопки – чтобы открыть её снаружи автомобиля, нужно либо забраться в салон и нажать кнопку на передней панели, либо махать ногой под бампером, словно исполняя ритуальный танец. Соответствующая кнопка на ключе зажигания при запущенном двигателе не работает.

Но вернёмся к пассажирам второго ряда. В целом здесь относительно просторно, особенно по высоте, несмотря на панорамную крышу. Ноги не упираются в спинки, в плечах тоже есть запас. Собственной зоны климата сзади нет, так что из развлечений – только дефлекторы климатической установки, пара разъёмов USB да подлокотник в спинке. Подогревы заднего дивана, к сожалению, отсутствуют тоже. При этом руль греется, а ветровое стекло – нет. В общем, Хончи к зиме готов, но с досадными оговорками.

А вот за что интерьер однозначно можно похвалить, так это за отсутствие рояльного лака и фальшивого дерева, чем до сих пор грешат многие китайские автопроизводители. Вместо этого здесь аккуратные декоративные панели на дверях а-ля шлифованный алюминий и накладка на центральном тоннеле под рифлёный алюминий. И целых две беспроводных зарядки, а это большая редкость! Наконец-то можно не возить лишний провод для пассажира.

12,3-дюймовый экран приборной панели нам знаком по другим моделям Хончи, равно как и 12,6-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с вертикальной ориентацией. Экран живо откликается на касания, изображение яркое и красочное, а беспроводное подключение смартфонов через протоколы Apple CarPlay или Android Auto поддерживается при помощи дополнительного модема.

Радует круглый руль безо всяких дизайнерских выкрутасов и удобные металлические барабанчики на его спицах. Кстати, рулевое колесо по диаметру и сечению обода удивительно похоже на… правильно, на «баранку» в нашем Ауди! Но это опять единственное сходство с Хончи, потому что интерьер Q3 – образец рациональности. Никакого театра, никаких представлений, только суровый немецкий орднунг. В принципе, салон младшего кроссовера Audi похож на любую другую модель Volkswagen AG, и в этом нет ничего удивительного.

Зануды найдут здесь 100500 оттенков пластика – от светло-серого до тёмно-чёрного. Других цветов попросту нет. Мрачновато? Не то слово. В салоне многовато острых углов и резких изломов, глаз здесь не отдыхает. Чувствуешь себя, как в офисе менеджера среднего звена – вроде всё функционально, но душа не поёт. Чёрного глянца, маниакально собирающего отпечатки пальцев, слишком много, а вставки из хлипкого серебристого пластика дешевят интерьер.

Особенно это касается внутренних ручек, которые хрустят под рукой каждый раз, когда захлопываешь дверь. Панель приборов с оформлением в стиле классических шкал спидометра и тахометра хороша, экран бортового компьютера между ними – максимально информативен и нагляден. Механический селектор коробки передач на центральном тоннеле – неожиданный анахронизм, который выглядит здесь пришельцем из прошлого.

10,1-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы неплох, интерфейс максимально прост, а вот с логикой меню в Audi перемудрили. Кажется, что у каждого раздела меню есть бесконечное множество вкладок, по которым можно путешествовать, пока не надоест. Чуть ниже дисплея – удобнейший пульт управления климатом, с которым можно управляться на ощупь. А ещё одним этажом ниже – панель, которая выглядит, как заглушка. На ней расположена кнопка запуска мотора и крутилка громкости магнитолы, причём последняя загнана в правый угол настолько, что к ней нужно тянуться.

Опциональные «спортивные» передние кресла в тестовой Ауди безупречны по эргономике, но только для стройных людей. Остальным боковая поддержка покажется слишком навязчивой, особенно в бёдрах. Отрегулировать можно не только длину подушки, но и её наклон, а диапазоны настроек сидений и руля – поистине гигантские. Жаль, что сиденья обиты тканью, которая быстро начинает лосниться. Выглядит это совсем не премиально. Ещё и регулировки механические…

Сзади в Q3 теснее, чем в HS3 – немцы сделали приоритет в пользу багажника, который здесь на 178 литров больше. Развлечений тоже никаких – дефлекторы и пара USB. Нет ни панорамной крыши, ни даже центрального подлокотника. Вообще, пожалуй, единственный плюс этого интерьера в том, что спинка заднего дивана состоит из трёх, а не двух секций, как это обычно бывает. Для перевозки длинномеров можно сложить только центральную часть. В остальном настроение здесь довольно депрессивное – слушать хотелось только «Агату Кристи» и Дельфина.

Амбиции и наследство

HS3 прячет под капотом 2,0-литровый 245-сильный алюминиевый турбомотор CA4GC20TD-35 и 8-ступенчатый автомат Aisin AWF8F45. У двигателя непосредственный впрыск, турбокомпрессор IHI и фазорегуляторы на впуске и выпуске. ДВС выпускается с 2019 года, устанавливается на многие модели концерна FAW и никаких нареканий не вызывает, равно как и коробка. Полный привод реализован с помощью муфты BorgWarner. В общем, агрегаты проверенные, известные по моделям других брендов.

Q3 последней из всех фольксвагеновских моделей переехала на модульную платформу MQB, так что назвать конструкцию Ауди ультрасовременной никак нельзя. У тестового кроссовера 1,4-литровый мотор TSI мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатый робот DSG. Привод – передний. Конечно, у немецкого кроссовера есть и другие версии, но, увы, найти их для теста невозможно – в отличие от HS3. Как и внешность автомобиля, техника представляет собой сборную солянку из других моделей концерна.

Энтузиазм и выдержка

Хотя у Hongqi изрядно больше мощности, чем у Audi, в городе он не хочет никуда спешить. Aisin задумчив, как студент философского факультета, и даже при попытке как следует его пришпорить поначалу переключает передачи с ленцой, хотя позже адаптируется к манере езды. Режимы движения «Эко» и «Комфорт» настраивают на медитативное передвижение. «Спорт» и «Спорт+» добавляют машине задора – мотор крутится охотнее, а коробка держит обороты и не торопится поскорее сбежать на повышенную передачу. Что приятно, даже при ускорениях с правой педалью в полу двигателя почти не слышно – моторный щит отлично звукоизолирован.

Но как HS3 раскрывается за городом! Словно Золушка, попавшая на бал. Он устойчив на высоких скоростях и довольно точно рулится, хотя обратной связи на руле в быстрых виражах всё же хотелось бы иметь чуть больше. Подвеска на скорости обретает гармонию и стабильность, которых ей не хватало – на малых скоростях она довольно комфортная, но при этом неожиданно встряхивает на лежачих полицейских и ямах с острыми краями.

Стоит же набрать скорость, как Хончи становится упругим и однозначным – реакции автомобиля предсказуемы и надёжны, а электронные ассистенты не душат мотор, а грамотно подстраховывают, как опытный инструктор. Это редкий «китаец», который рождён скорее для марафонов по автомагистрали, чем для толкотни в столичных пробках. Да и в пределе сцепления шин кроссовер не плужит передними колёсами наружу, а охотно забрасывает заднюю ось в поворот.

Что-то напоминает, не так ли? Да, можно сказать, что с точки зрения академической управляемости HS3 скроен по немецким лекалам. Но отличий между машинами много: в городе роботизированная коробка Q3 щёлкает передачи, как пулемёт, причём без пауз или неприятных рывков. С места кроссовер трогается, словно у него гидромеханический автомат – просто отпускаешь педаль тормоза и катишься. Без подгазовки, которая порой нужна китайским роботам.

Но мотора Audi не хватает. «Немец» ощутимо медленнее Hongqi и вообще не вызывает желания шустрить, несмотря на скорострельный робот, который лишь умело создаёт иллюзию приличной динамики. Как ни жми правую педаль, в городе поедешь лишь плюс-минус со скоростью потока. Если же выехать за МКАД и не успеть вовремя уйти из левого ряда, то голубой Q3 начинают обгонять справа, да ещё и подрезать в назидание.

Что уж говорить про обгоны по встречной полосе… Эти манёвры требуют максимальной концентрации и точных расчётов траектории. Зато рулится Ауди отменно – реактивное действие на руле прозрачно, как хрустальный фужер. А если переборщить со скоростью в повороте, кроссовер выплывает наружу поворота под писк шин. Безопасно, но скучно. Тем более что система стабилизации здесь на редкость свирепа и не позволяет никаких лишних движений.

А вот плавность хода Ауди оставляет желать лучшего. Вернее будет назвать это жёсткостью хода – Q3 собирает с дороги всю мелочь и не пропустит ни одного камушка или трещинки. Хотя диаметр колёс здесь на дюйм меньше, чем у Хончи – 19 против 20. Я даже проверил давление в шинах, но нет – оно было в норме. А уж как немилосердно Q3 подкидывает пассажиров на лежачих полицейских! Словно ракетка для пинг-понга. Вероятно, табуреточная подвеска – расплата за выверенную управляемость. Неужели оно того стоило?

По ездовым дисциплинам вердикт таков: Hongqi удивляет, как талантливый ученик, которого все считали середнячком, в то время как Audi – отличник, который прилежно решает задачки в учебнике, но не может написать стихотворение или сыграть сценку для школьного спектакля. А что по расходу топлива? Мощный HS3 с автоматом в смешанном цикле легко выпивает по 10-11 литров на сотню, а Q3 с роботом ожидаемо экономичнее – можно уложиться в 7-8 литров. Но это слабое утешение.

Вопрос цены

Итоги теста нужно подводить сугубо прагматично, отбросив эмоции. Hongqi HS3 – автомобиль с характером и собственным представлением о том, что такое премиум. Он понравится любителям экспериментов, тем, кто хочет ездить на чём-то особенном – не таком, как у всех. Audi Q3 – скучный, но рациональный выбор. Это автомобиль для тех, кого не волнуют эмоции – его покупают просто потому, что у соседа есть такой же, и тот вроде бы им доволен. Но теперь о цифрах.

Хончи даже в базовой версии Comfort отлично упакован: у кроссовера есть панорамная крыша, электропривод багажной двери, подогрев и электрорегулировки передних кресел, бесключевой доступ, адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора и набор электронных ассистентов. Топовая версия Deluxe вдобавок получает отделку из натуральной кожи вместо кожзама, вентиляцию передних кресел, подогрев рулевого колеса, систему автоматической парковки, вторую беспроводную зарядку и 20-дюймовые колёса вместо 19-дюймовых.

Такой автомобиль обойдётся в 2 690 000 рублей в комплектации Comfort и 3 290 000 рублей в Deluxe – разумеется, с официальной гарантией в два года или 100 000 км. А вот Ауди, привезённая параллельным импортом, гарантии лишена, что не мешает бывшим дилерам просить за неё 5 449 000 рублей. Q3 с 2,0-литровым 220-сильным турбомотором и полным приводом ещё дороже – 5 900 000 рублей, без малого вдвое больше HS3! Здравый смысл подсказывает, что платить двойной прайс за жёсткий офисный стул вместо кресла в театральном партере неразумно. Сэкономленные пара миллионов рублей с лихвой окупают отсутствие четырёх колец на решётке радиатора.