16.12.2025 355 0 0
Гамму бренда Москвич пополнят кроссоверы M70 и M90

Выпуск кроссоверов новой М-серии уже ведется на заводе Москвич. Младшую модель предложат с турбомоторами 1.5 и 2.0, на первом этапе эта пятидверка будет доступна с передним приводом, полноприводная версия у нее появится позже. Для второго SUV изначально заявлены 2.0T и 4WD.

Бренд Москвич анонсировал расширение линейки – к выходу на рынок готовятся модели новой M-серии с собственной эмблемой, напоминающей зубец кремлевской стены. Поначалу семейство будет включать кроссоверы Москвич M70 и Москвич М90, для этой линейки создан отдельный сайт. При этом, как отметили в пресс-службе марки, актуальные автомобили остаются в продаже. Это, напомним, паркетник Москвич 3 и его электроверсия, лифтбек Москвич 6 и трехрядный кросс Москвич 8.

Москвич М70 и Москвич М90

Если уже продающиеся Москвичи базируются на моделях JAC, то за основу для М-кроссоверов взяли автомобили бренда MG, который ныне входит в состав концерна SAIC. Так, «донором» для младшего паркетника М70 стал MG HS второго поколения, а кроссовер М90 сделан из MG RX9.

Размеры новых Москвичей пока не раскрыты. Впрочем, они, скорее всего, такие же, как у моделей MG. Длина MG HS – 4655 мм, колесная база – 2765 мм. Показатели MG RX9 – 4938 и 2915 мм соответственно. Последний кроссовер имеет семиместный салон.

Сообщается, что Москвич М70 и Москвич М90 прошли «сертификацию и испытания в соответствии с российскими стандартами». Младший паркетник предложат с бензиновыми турбомоторами 1.5 и 2.0, М90 будет доступен с 2.0T. Мощность двигателей еще не озвучена. Оба SUV комплектуются классическим девятиступенчатым автоматом. Москвич М70 на первом этапе будет иметь передний привод, впоследствии у него появится полноприводная версия. Для флагманского М90 полный привод заявлен изначально.

Завод Москвич уже приступил к производству кроссоверов новой М-серии. Точная дата старта продаж станет известна позже, равно как комплектации и цены.

кроссовер Россия авторынок новинки Москвич Москвич М70 Москвич M90

 

Популярные тест-драйвы

