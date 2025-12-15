Jeep Wrangler получил новую спецверсию с олдскульным дизайном

Бренд Jeep сейчас принадлежит автогиганту Stellantis (этой марке, очевидно, отставка в ближайшее время не грозит). Компания начала выпускать Wrangler в 1986-м, за прошедшие годы модель всего трижды сменила генерацию. Так, классический внедорожник актуального четвёртого поколения (заводской индекс – JL) был представлен в 2017 году, рестайлинг пережил в 2023-м, а недавно стало известно об обновках, которые достались Wrangler 2026 модельного года.

На фото: спецверсия Jeep Wrangler Whitecap

Теперь производитель рассказал о появлении новой спецверсии – Jeep Wrangler Whitecap. Этот особенный вариант создан в рамках программы Twelve 4 Twelve, которая предполагает выпуск 12 спецверсий в течение 12 месяцев. Роль первенца исполнил Wrangler Moab 392, представленный в середине прошлого месяца. Теперь настала очередь второго исполнения.

В основе Wrangler Whitecap может лежать одно из двух исполнений – Sahara и Rubicon. Такой внедорожник имеет несколько отличий в экстерьере за счёт опционально доступного пакета, который включает в себя ряд ретро-элементов. Известно, что его разработчики вдохновлялись классической моделью Jeep CJ, которая выпускалась в период с 1944 по 1986 годы.

На фото: Jeep CJ-5 (1960)

Спецверсии положены белая жёсткая крыша и задняя верхняя часть кузова, оформленная в том же цвете, соответствующие наклейки на боковинах, белая решётка радиатора, которая обрамляет круглые фары и семь фирменных вертикальных прорезей, а также белые вставки на колёсных дисках, обутых в комплект внедорожных шин. В салоне изменений нет.

Техника у Jeep Wrangler Whitecap стандартная. Такой внедорожник может быть оснащён как 2,0-литровым четырёхцилиндровым двигателем мощностью 274 л.с. (максимальный крутящий момент – 400 Нм), так и мотором Pentastar V6 объёмом 3,6 литра, отдача которого равна 289 л.с. (353 Нм). Обоим двигателям положен восьмиступенчатый автомат, а V6 предлагается также с шестискоростной механической коробкой передач.

Цены опционального пакета Whitecap уже известны. Jeep Wrangler Rubicon X с ним окажется дороже на 495 долларов (эквивалентно примерно 39,2 тыс. рублей по текущему курсу), для «просто» Rubicon прибавка у стоимости составляет 3185 долларов (около 252,2 тыс. рублей), а для исполнения на базе Sahara стоимость пакета равна 2690 долларов (около 213 тыс. рублей).

Стоимость обычного внедорожника Jeep Wrangler в американском рынке на сегодняшний день стартует с отметки 34 895 долларов (эквивалентно примерно 2,76 млн рублей по текущему курсу). За исполнение Sahara просят не менее 48 895 долларов (около 3,87 млн рублей), а покупка топового варианта Rubicon X обойдётся не менее, чем в 59 995 долларов (около 4,75 млн рублей).