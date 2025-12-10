Оригинальный G-класс ведёт свою историю с 1979 года, именно тогда стартовали продажи внедорожника первого поколения. С тех пор модель получила множество обновлений, а самое существенное из них произошло в 2018 году, когда на рынок вышел фактически совершенно новый автомобиль с другим кузовом. Ранее неоднократно ходили слухи о новой «младшей» внедорожной модели, которая будет сделана в стилистике Гелендвагена. И только в прошлом месяце прототипы впервые попались в объектив фотошпионов, благодаря чему у нас есть возможность составить представление о том, каким будет внешний вид новинки.

Нынешний Mercedes-Benz G-Class 1 / 3 Нынешний Mercedes-Benz G-Class 2 / 3 Нынешний Mercedes-Benz G-Class 3 / 3

В прототипах нового внедорожника безошибочно узнаётся нынешний G-класс, при этом видно, что кузов здесь полностью оригинальный. Прежде всего, он выглядит более компактным и даже напоминает пятидверный Suzuki Jimny, хотя в реальности по габаритам он должен быть ближе к «старшему» Гелендвагену. Спереди хорошо знакомые круглые фары с кольцеобразными ходовыми огнями, при этом здесь они явно крупнее. Решётка и бампер пока скрыты под толстым слоем маскировки, поэтому мы изобразили один из возможных вариантов оформления. Сбоку у новинки хорошо знакомые скруглённые окна, лобовое стекло также сделано почти вертикальным, но всё же имеет больший угол наклона по сравнению с нынешним G-классом. Максимальная схожесть прослеживается и сзади: здесь практически такие же фонари с С-образными габаритными огнями, запасное колесо либо багажный кофр на крышке багажника, а ниша номерного знака встроена в бампер.

Рендер нового внедорожника Mercedes-Benz

По имеющейся информации, внедорожник будет построен на новой раме лестничного типа, а силовая установка будет полностью электрической. При этом, учитывая замедление продаж электромобилей, будет вполне логичным создание также варианта с двигателем внутреннего сгорания (как минимум, гибридной версии). Подтверждением этому является и провал продаж электрической версии старшего G-Class, премьера которой состоялась в прошлом году.

Рендер нового внедорожника Mercedes-Benz

Дебют нового «маленького» G-класса ожидается в 2027 году. Между тем, позавчера состоялась официальная презентация нового Mercedes-Benz GLB.