Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology: 4 электромотора и виртуальные блокировки

Компания Mercedes-Benz представила долгожданную электрическую версию рамного внедорожника G-класса, она получила довольно странное и длинное название G 580 with EQ Technology. Максимальная совокупная отдача четырёхмоторной силовой установкой электрического «гелика» — 432 кВт (587 л.с.) и 1164 Нм, полного заряда батареи ёмкостью 116 кВт·ч хватает на 473 км пробега по циклу WLTP. В продаже Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology появится во второй половине текущего года.

Электрический Mercedes-Benz G-класса был официально анонсирован осенью 2021 года концептом EQG — тогда предполагалось, что это же имя получит и серийная версия модели. В прошлом году руководство Mercedes-Benz приняло решение постепенно отказаться от EQ-маркировки своих электрических новинок, но не решило, что будет вместо неё, поэтому серийный электрический «гелик» получил совершенно несуразное имя G 580 with EQ Technology, свидетельствующее о творческом бессилии отдела маркетинга компании Mercedes-Benz. Впрочем, по данным немецкого журнала Auto Bild, такая громоздкая словесная конструкция — временное решение, в будущем Mercedes-Benz предложит новую систему обозначения своих «электричек». На кузове батарейного «гелика» громоздкой приставки with EQ Technology нигде нет, так что далее для простоты мы будем называть его просто Mercedes-Benz G 580.

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С точки зрения дизайна экстерьера и интерьера Mercedes-Benz G 580 мало чем отличается от своих «углеводородных» собратьев. Ради улучшения аэродинамических характеристик (с х снижен с 0,53 до 0,44) электрический внедорожник получил чуть более выпуклый капот, направляющие прорези в задних колёсных арках и другие точеные улучшения, которые в сочетании с плоским днищем позволяют добиться приемлемого баланса между классическим дизайном кирпича и эффективностью расхода электроэнергии на высоких скоростях.



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Подсвеченная чёрная глянцевая решётка между фарами — не догма, вместо неё можно выбрать чёрную матовую с классическим дизайном, как у версий с ДВС. От квадратного рюкзачка на багажной двери тоже можно отказаться и установить вместо него классический кофр с запаской, но по умолчанию G 580 оснащён именно рюкзачком, в котором удобно хранить зарядный кабель и другие прикладные снасти. Дополнительного багажника под капотом у электрического «гелика» нет: место ДВС здесь заняло всякое альтернативное «железо», в том числе акустическая система G-Roar, воспроизводящая написанный специально для этой модели саундтрек (рёв при разгоне, атмосферное гудение в статике и прочие «свистелки»). Кроме того, G 580 имеет улучшенную по сравнению с другими версиями шумоизоляцию.



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Исходная рама G-класса для электрической версии была сильно перекроена под установку батареи и четырёхмоторной силовой установки. Каждый электромотор выдаёт 108 кВт и оснащён собственным редуктором с понижающей передачей (2:1). Максимальная совокупная отдача силовой установки — 432 кВт (587 л.с.) и 1164 Нм. До 100 км/ч Mercedes-Benz G 580 разгоняется за 4,7 с, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.



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Интегрированная в раму литий-ионная полезной ёмкостью 116 кВт·ч состоит из 12 модулей и 216 ячеек. Модули уложены в два слоя и соответственно окружены трёхслойным контуром охлаждения по периметру. Снизу батарею защищает от повреждения 26-миллиметровая плоская композитная панель массой 57,6 кг, она крепится к раме пятьюдесятью винтами, на нижнюю часть панели вдобавок нанесён миллиметровый слой антигравийной защиты. Максимальная мощность зарядки батареи — 200 кВт, пополнить заряд на такой мощности с 10% до 80% можно за 32 минуты. Максимальный запас хода на одной зарядке — 473 км по циклу WLTP.



Передняя подвеска у G 580 — такая же, как у версий с ДВС: независимая на двойных поперечных рычагах, а сзади установлен модифицированный неразрезной мост с подвеской типа Де Дион, он более лёгкий, чем у версий с ДВС, так как силовые модули с выходящими из них приводным валами прикручены к раме, а главной передачи и дифференциала здесь нет в принципе. В стандартное оснащение входят энергоёмкие адаптивные амортизаторы с внешними резервуарами. Базовая размерность шин — 265/60 R 18. Дорожный просвет — 250 мм, глубина преодолеваемого брода — 850 мм (на 150 мм больше, чем у версий с ДВС), угол въезда — 32 градуса, угол съезда — 30,7 градуса, угол рампы — 20,3 градуса. Снаряженная масса электрического внедорожника — 3085 кг, грузоподъёмность — 415 кг.

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Четырёхмоторная силовая установка позволила наделить Mercedes-Benz G 580 невиданной на версиях с ДВС манёвренностью. Электроника с помощью электромоторов может имитировать работу межосевого и межколёсных дифференциалов, а три кнопки принудительных блокировок на центральной консоли уступили место кнопкам активации понижающих передач в редукторах и режимов G-Turn и G-Steering.



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Режим G-Turn — это так называемый танковый разворот на месте, активировать его можно только на рыхлых поверхностях и сделать не более двух полных оборотов за раз, то есть устроить карусель на парковке, чтобы повеселить друзей, не получится. Режим G-Steering в свою очередь позволяет уменьшить радиус поворота в узких местах на рыхлых грунтах, задействовать его можно на скорости 25 км/ч. Кроме того, Mercedes-Benz G 580 может адаптироваться к различным типам бездорожья и имеет несколько режимов оффроудного круиз-контроля — в общем, любителям трофи будет интересно. Функция «прозрачного» капота, появившаяся на «углеводородных» версия G-класса после недавнего обновления, на G 580 тоже доступна.



В Германии Mercedes-Benz G 580 будет стоить от 142 621,50 евро, а за богато оснащённую дебютную версию Edition One (в неё входят отделка AMG Line, Night Package, 20-дюймовые колёса и многое другое) производитель просит от 192 524,15 евро.

