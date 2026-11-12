Убыточное китайское СП Volkswagen Anhui: два года без новинок и утопичные планы

По данным инсайдеров, компания Volkswagen Anhui (совместное предприятие Volkswagen и JAC) не планирует выпускать новых моделей в ближайшие два года, притом что текущий модельный ряд продаётся на домашнем рынке неважно. Между тем руководство Volkswagen Anhui рассчитывает при падающем рынке на резкий рост продаж в 2027 году…

Положение дел в Volkswagen Anhui является локальным зеркалом того, что творится в концерне Volkswagen в целом, а именно разброд и шатания.Volkswagen Anhui — самое молодое и при этом самое проблемное СП немецкого концерна в Китае. История этого предприятия началась в 2017 году, тогда это был совместный равнодолевой проект VW и JAC, созданный для производства доступных легковых электромобилей. Volkswagen изначально намеревался в рамках этого СП запустить в Китае марку Seat, но китайские власти не захотели видеть у себя ещё один иностранный бренд и не дали добро. Вместо Seat в Китае появилась марка Sol, но прожила она недолго, выпустив всего одну модель — субкомпактный кроссовер Sol E20X, представляющий собой перелицованный JAC iEV7S. Впоследствии марка Sol была отдана на попечение JAC и переименована в Sehol — сегодня это уже архивный суббренд JAC, китайская компания тоже от него отказалась.

Территория предприятия Volkswagen Anhui с высоты птичьего полёта

В 2020 году Volkswagen стал основным владельцем СП с JAC, увеличил свою долю с 50% до 75%, и начал подготовку к производству электромобилей собственной разработки на платформе MEB. Ради этого завод Volkswagen Anhui в 2022 году был модернизирован и расширен, его мощность выросла с 100 000 до 350 000 машин в год. В итоге на свет появились кроссоверы Volkswagen ID.Unyx 06 и ID.Unyx 07, являющиеся по сути клонами Cupra Tavascan, который производится здесь же — на заводе Volkswagen Anhui в городе Хэфэй провинции Аньхой. Марка Cupra в Китае официально не представлена, поэтому все произведённые в Китае Tavascan идут на экспорт, в основном в Европу.

Volkswagen ID.Unyx 06 1 / 2 Volkswagen ID.Unyx 07 2 / 2

По меркам китайского рынка 400-вольтовая фольксвагеновская платформа MEB безнадёжно устарела, поэтому неудивительно, что продаются Volkswagen ID.Unyx 06 и ID.Unyx 07 плохо.

В этом году компания Volkswagen Anhui вывела на китайских рынок две новинки, разработаны совместно с компанией Xpeng, — кроссовер ID.Unyx 08 и седан ID.Unyx 09. Они имеют гораздо более современную платформу с 800-вольтовой электрической архитектурой и максимально адаптированным для китайского рынка ПО.

Volkswagen ID.Unyx 08

Volkswagen ID.Unyx 08 поступил в продажу в апреле и уже осенью стало понятно, что это провал — спрос оказался сильно ниже ожидаемого. Седан ID.Unyx 09 вышел на рынок только в октябре, поэтому судить о его успехах пока рано, но, судя по первой реакции китайской публики, и этой модели не светит стать хитом.

По данным ресурса BestSellingCarsBlog, за первые десять месяцев 2026 года продажи Volkswagen ID.Unyx 06 в Китае составили 1804 шт., ID.Unyx 07 — 2674 шт., ID.Unyx 08 — 2550 шт. Volkswagen ID.Unyx 09 до конца октября разошёлся тиражом 270 шт.

Volkswagen ID.Unyx 09

Сегодня Reuters со ссылкой на информированные источники сообщил, что Volkswagen Anhui в ближайшие два года не будет выводить на китайский рынок новых моделей, а попытается резко увеличить продажи имеющихся четырёх моделей за счёт развития дилерской сети. Между тем раньше в планах Volkswagen Anhui, по данным инсайдеров, значился ещё один кроссовер, его планировалось вывести на рынок в 2028 году, но сейчас этот проект заморожен.

В следующем году Volkswagen Anhui планирует продать в Китае 128 000 электромобилей семейства Unyx, притом что CPCA (Китайская ассоциация легковых автомобилей) ожидает в по итогам 2026 году общего падения китайского авторынка примерно на 20%, а в 2027 году ожидает роста всего на 2%.

С момента своего создания Volkswagen Anhui является убыточной компанией, но её руководство рассчитывает выйти на безубыточность к 2030 году. Как и за счёт чего это случится, непонятно, особенно с учётом того, что завод Volkswagen Anhui мощностью 350 000 машин в год сильно недозагружен. Конечно, часть выпущенных электромобилей семейства Unyx идёт на экспорт, но его объёмы пока невелики. Только в августе этого года завод отчитался о выпуске стотысячного электромобиля — это общий объём выпуска семейства Unyx и Cupra Tavascan, производство которого началось в 2024 году.

Короче говоря, до полной загрузки заводу Volkswagen Anhui — как до Луны пешком. Планы руководства, идущие вразрез с реальностью, вероятно, имеют под собой некие прагматические мотивы, о которых не рискуют говорить даже инсайдеры.