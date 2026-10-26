Volkswagen ID.Unyx 09 выходит на рынок с очень привлекательными ценами

Volkswagen ID.Unyx 09 — детище совместного предприятия Volkswagen Anhui, которое сегодня на 75% принадлежит Volkswagen, на 25% — китайской компании JAC. Любопытно, что JAC не имеет никакого отношения к тем машинам, что производит Volkswagen Anhui: младший кроссовер Volkswagen ID.Unyx 06 и кросс-лифтбек Volkswagen ID.Unyx 07 построены на собственной фольксвагеновской платформе MEB, а флагманский кроссовер Volkswagen ID.Unyx 08 и седан Volkswagen ID.Unyx 09 позаимствовали платформы у китайской компании Xpeng, причём это две разные платформы.

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Седан ID.Unyx 09 делит платформу с лифтбеком Xpeng P7 , при этом наружный дизайн у двух родственных моделей совершенно разный, в салонах есть некоторые общие элементы. У платформы 800-вольтовая электрическая архитектура, передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. В базовой комплектации Ultra подвеска пружинная, в остальных — адаптивная пневматическая. Габаритная длина Volkswagen ID.Unyx 09 — 5081 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1509 либо 1526 мм в зависимости от модификации, колёсная база — 3030 мм.

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Салон у ID.Unyx 09 совершенно типовой для китайских машин этого класса. На «лысой» передней панели без кнопок разместились узкий 8,8-дюймовый приборный экран и «парящий» 15,6-дюймовый мультимедийный экран с процессором Qualcomm Snapdragon 8295P. Есть также проекционный 85-дюймовый экран. В базовое оснащение входит богатый набор электронных ассистентов водителя, работой которых заведует мощный чип Turing AI от компании Xpeng, его заявленная производительность — 750 TOPS. Также в базовое оснащение входят панорамная стеклянная крыша и мощная аудиосистема с двадцатью динамиками. Объём багажника — 481 л, со сложенными спинками заднего дивана — 1488 л.

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Все версии Volkswagen ID.Unyx 09 оснащаются литий-железо-фосфатной батареей CATL ёмкостью 91,963 кВт·ч. Максимальная отдача единственного электромотора на заднеприводной версии — 230 кВт (313 л.с.) и 465 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 6,8 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Запас хода на одной зарядке — 755 км по циклу CLTC. Снаряженная масса — 2207 кг.

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На полноприводном Volkswagen ID.Unyx 09 передний электромотор выдаёт 140 кВт и 230 Нм, задний — 230 кВт и 465 Нм, максимальная совокупная отдача — 370 кВт (503 л.с.) и 695 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Запас хода на одной зарядке — 705 км по циклу CLTC. Снаряженная масса — 2307 кг.

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В Китае базовый одномоторный Volkswagen ID.Unyx 09 Ultra стоит от 179 900 юаней (2,17 млн рублей в переводе по текущему курсу), при этом уже на старте продаж есть ограниченная по времени скидка в 10 000 юаней, то есть реальная минимальная цена — 169 900 юаней (2,05 млн рублей). Топовый двухмоторный Volkswagen ID.Unyx 09 Max обойдётся в 249 900 юаней (3,01 млн рублей). Для сравнения скажем, что Xpeng P7 стоит в Китае от 203 800 юаней (2,46 млн рублей), Xiaomi SU7 — от 219 900 юаней (2,65 млн рублей).

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Короче говоря, Volkswagen Anhui демпингует в надежде выполнить план, предусматривающий продажу 4900 экземпляров ID.Unyx 09 в месяц. Между тем вышеупомянутый кроссовер Volkswagen ID.Unyx 08, вышедший на китайский рынок в апреле, продаётся очень плохо — до конца сентября было реализовано лишь 1700 шт., что стало шоком для руководства подразделения Volkswagen Group China.