Новый Xpeng P7 выходит на рынок: крутой дизайн и очень богатое оснащение за свои деньги

Xpeng P7 второго поколения — претендент на звание главной китайской новинки 2025 года. Один из самых популярных комментариев к заметкам о новом Xpeng P7: «Китайцы наконец-то научились в дизайн». Но не только эффектная внешность вызывала ажиотаж вокруг флагманского лифтбека Xpeng: его платформа — одна из самых совершенных на рынке, базовое оснащение очень щедрое, а цены очень привлекательные.

Приём предварительных заказов на новый Xpeng P7 начался три недели назад, а вчера были объявлены розничные цены: от 219 800 юаней (2,46 млн рублей в переводе по текущему курсу) за базовую комплектацию до 301 800 юаней (3,36 млн рублей) за топовую с передними дверями-ножницами, как у машины на заглавной картинке. Для сравнения скажем, что главный конкурент — электроседан Xiaomi SU7 — стоит от 215 900 юаней (2,41 млн рублей), но Xiaomi SU7 уже приелся, и он в «базе» заметно беднее, чем Xpeng P7. За первые семь минут после старта розничных продаж на Xpeng P7 было собрано более 10 000 оплаченных заказов.

Габаритная длина нового Xpeng P7 — 5017 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1427 мм, колёсная база — 3008 мм, штатные колёса — 20- либо 21-дюймовые, задние шины шире передних — 275 и 245 мм соответственно. Несущий кузов из изготовлен из высокопрочных сталей, крупноузловое литьё под давлением позволило обеспечить жёсткость на кручение на уровне 43 000 Нм/градус. Коэффициент аэродинамического сопротивления с х = 0,201, в кромку багажной двери встроен активный спойлер. Снаряженная масса — от 2090 до 2220 кг в зависимости от оснащения.

В стандартное оснащение Xpeng P7 входит адаптивная пневмоподвеска с регулируемым дорожным просветом, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная, тормозные механизмы поставляет Brembo. Электрическая архитектура — только 800-вольтовая (у младших версий Xiaomi SU7 — 400 В), и уже в «базу» включён полный набор электронных ассистентов водителя, работу которых обеспечивают мощные процессоры Turing собственного производства Xpeng. Между тем для реализации богатых мультимедийных возможностей (есть в том числе караоке без микрофона) Xpeng P7 использует мощный покупной чип Qualcomm Snapdragon SA8295P.

Салон Xpeng P7 выполнен в типично китайском стиле минимализма, физических клавиш на передней панели нет. Узкий 8,8-дюймовый приборный дисплей дополнен 87-дюймовым проекционным экраном на лобовом стекле. Положение 15,6-дюймового центрального мультимедийного планшета можно регулировать в двух плоскостях. В салонное зеркало заднего вида интегрирован 9-дюймовый экран. Для пассажиров второго ряда предусмотрен отдельный 8-дюймовый многофункциональный тачскрин. Уже в «базе» есть панорамная стеклянная крыша, кожаная отделка, передние сиденья с обогревом/вентиляцией и массажёрами, мощная аудиосистема с 23 динамиками, 50-ваттная беспроводная зарядка для двух смартфонов, матричные фары и много другое. Объём основного багажника — 575 л, со сложенными спинками второго ряда — 1929 л. Спереди у лифтбека есть небольшой дополнительный багажник объёмом 56 л. Для мелких вещей в салоне предусмотрены в общей сложности 33 различных ниш, боксов и карманов.

Младшие версии Xpeng P7 имеют единственный электромотор на задней оси, его максимальная отдача — 270 кВт (367 л.с.) и 465 Нм, у двухмоторных полноприводных версий максимальная совокупная отдача силовой установки — 437 кВт (594 л.с.) и 695 Нм. Одномоторый Xpeng P7 оснащается батареей ёмкостью 74,9 либо 92,2 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 702 и 820 км по циклу CLTC соответственно, разгон до 100 км/ч занимает 5,8 и 5,4 с соответственно. Двухмоторному лифтбеку положена только батарея на 92,2 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 750 км, разгон до «сотни» занимает 3,7 с. Максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 230 км/ч.

Добавим, что высокий уровень технологий в сочетании с быстрым обновлением модельного ряда сегодня обеспечивает основанной в 2014 году компании Xpeng стремительный рост продаж в Китае: за первые семь месяцев текущего года она, по данным CAAM, реализовала 212 205 автомобилей, что на 236% больше продаж в январе-июле 2024-го. Для сравнения скажем, что Xiaomi за тот же период продала 188 378 электромобилей (+337%), притом что на авторынке Xiaomi присутствует всего второй год и продаёт пока всего две модели, тогда как у Xpeng сейчас семь моделей.