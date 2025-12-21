Авто с пробегом ×

5 причин покупать и не покупать Subaru Forester SK

21.12.2025 79 0 1
5 причин покупать и не покупать Subaru Forester SK

Помните старый анекдот про то, как целую неделю шли упорные бои за избушку лесника, которая переходила из рук в руки? Там все закончилось тем, что пришел лесник и всех выгнал. Вряд ли Subaru может похвастаться тем, что их «лесник» (то есть Forester) разогнал всех на рынке кроссоверов. Тем не менее у модели, в том числе у пятого ее поколения, есть как достоинства, так и недостатки, но главное – есть своя лояльная аудитория, а Forester SK с пробегом хватает на вторичном рынке. Давайте разбираться в том, что в этом автомобиле хорошо, а что – не очень, и оправдана ли его покупка сегодня.

Когда в 1997 году марка Subaru выпустила свой первый Forester, термин «кроссовер» еще только начинал входить в массовый оборот. Собственно говоря, именно троица в составе Toyota RAV4 (1994), Honda CRV (1995) и Forester и сформировала сегмент легковых автомобилей, сочетающих комфорт и легкость управления дорожных машин с возможностями «настоящих» внедорожников. Автомобиль был построен на платформе Impreza и внешне больше походил на универсал повышенной проходимости, нежели на привычный рамный SUV. Примерно то же самое можно было сказать и о появившемся в 2002 году втором поколении с кузовом SG. Но в 2007-м третье поколение Forester (кузов SH) ознаменовало начало активного дрейфа внешности модели в сторону тех автомобилей, которые в России принято называть «джипами». Остались в рамках этой тенденции и четвертое поколение с заводским кодом SJ, и пятое SK, официальный дебют которого состоялся 28 марта 2018 года на автосалоне в Нью-Йорке. 

Subaru Forester (SF) ’1997–2000. Фото: autowp.ru
Subaru Forester (SF) ’1997–2000. Фото: autowp.ru
1 / 4
Subaru Forester (SG) ’2002–2005. Фото: autowp.ru
Subaru Forester (SG) ’2002–2005. Фото: autowp.ru
2 / 4
Subaru Forester (SH) ’2007–2010. Фото: autowp.ru
Subaru Forester (SH) ’2007–2010. Фото: autowp.ru
3 / 4
Subaru Forester (SJ) ’2012–2015. Фото: autowp.ru
Subaru Forester (SJ) ’2012–2015. Фото: autowp.ru
4 / 4

Дизайнеры и конструкторы Subaru провернули тот же фокус, что и в случае нового поколения XV: автомобиль получился очень похожим на предшественника, но с чисто технической точки зрения он был построен на совершенно другой платформе – глобальной SGP (Subaru Global Platform). Колесная база выросла на 30 мм и составила 2670 мм, причем весь прирост пошел на увеличение пространства на втором ряду сидений. Не стоит даже напоминать лишний раз, что создатели нового поколения модели остались верны непреходящим ценностям Subaru: как и все предыдущие, оно оснащалось исключительно оппозитными моторами и фирменной системой симметричного полного привода. Изначально гамма двигателей состояла из 2-литрового FB20 мощностью 150 л.с. и 2,5-литрового FB25 (185 л.с.). В свое время мы весьма подробно рассказали о том, что отличает новые моторы семейства FB от предыдущих такого же объема, относящихся к семействам FA и EJ. Несколько позже к ним присоединился 175-сильный турбомотор CB18 объемом 1,8 литра, который был представлен только на домашнем рынке, и версия e-Boxer c гибридной силовой установкой, предназначенная в основном для Европы. 

В пару ко всем двигателям был предусмотрен единственный вариант трансмиссии – вариатор Lineartronic. Он также был модернизирован: число виртуальных ступеней было доведено до семи, а диапазон передаточных отношений увеличен почти на единицу, с 6,28 до 7,02, причем и «вверх», и «вниз», а цепь производства немецкой фирмы LuK набиралась из более коротких звеньев для работы на меньших радиусах и сокращения механических потерь. Автомобиль получил основанную на оптических датчиках систему электронных помощников EyeSight и систему помощи движения по бездорожью X-Mode.

Осенью 2018 года марка объявила о старте продаж кроссовера в России. Базовая версия Standart c 2,0-литровым мотором оценивалась в 1,96 миллиона рублей, топовая Premium ES с 2,5-литровым двигателем – в 2,57 миллиона. К 2022 году цена на новые машины серьезно выросла, что сделало Forester самым дорогим кроссовером в классе. 

Сейчас Цены на Forester с пробегом начинаются с отметки 1,95-2,14 миллиона рублей. Столько просят за машины 2019-2020 годов выпуска с двухлитровым мотором, в начальных комплектациях и с пробегами 150-200 тысяч километров. Цена на более молодые экземпляры с пробегом 40-70 тысяч и в хороших комплектациях доходит до 3,45-3,55 миллиона. Автомобили с 2,5-литровыми моторами еще дороже: их стоимость начинается с 2,05-2,2 миллиона рублей и может доходить до 4,5 миллионов. Почитаем, что пишут про пятый Forester его владельцы.

Ненависть №5: невзрачная внешность, унылый салон

Субаристы – народ исключительно лояльный по отношению к излюбленному бренду. Но даже в самых самых благожелательных отзывах не найти восторгов, вызванных внешностью пятого Forester. В лучшем случае внешность называют скромной, ну или пишут что-то вроде такого: «Вопросы, связанные с внешним видом и другими эстетическими качествами, не освещаю, ибо у каждого своего предпочтения». Правда, совсем ругать дизайн машины тоже никому в голову не приходит. Ну да, внешность у Forester среднестатистическая, типичная для всех кроссоверов этого класса, без каких-то выдающихся дизайнерских находок.

А вот в отношении салона критики много больше. И дело даже не в том, что его называют архаичным, и не в том, что не всем нравится японский минимализм, который кому-то даже может показаться «удешевлением во всем». Очень много нареканий на качество использованных в отделке салона материалов: «Пластик салона – супернежный и царапается (пробег 3 тысячи км, куча коцок по салону, к примеру, пластик стойки ремня безопасности весь уже поцарапан)»; «Пластик в багажнике и зоне ремней безопасности плохой, легко царапается»; «Речь идет о защелке ремня безопасности. Из-за незначительного расстояния от сиденья до стойки ее трудно доставать, и лично я поцарапал этой защелкой пластик, закрывающий стойку». Ситуация с пластиком на стойках оказалась настолько типичной, что на одном известном китайском сайте даже начали продавать специальные зажимы на ремни безопасности.

1 / 2
2 / 2

Немало жалоб и на качество искусственной кожи: «Сиденья комбинированные, кожа сильно треснула»; «Через 11 месяцев обивка водительского сидения вздулась. Вес 80 кг, машине меньше года, пробег около 9000 км. Считаю, что это ненормально». 

1 / 2
2 / 2

Жалуются владельцы и на ненадежные кронштейны-держатели ковриков, на обычное, а не электрохромное зеркало даже в топовых комплектациях, на отсутствие электроприводов сиденья переднего пассажира. Все это, на их взгляд, не соответствует цене автомобиля. Или вот такое наблюдение: «До шторки багажника остается зазор 15 см, который надо закрывать неким ламбрекеном. Но он, гадюка, не фиксируется и падает на ходу. Сейчас пока держится на двух бельевых резинках».

Но что еще удивительней, неожиданно много жалоб на качество сборки: «Достала одна проблема, выскакивает постоянно пластиковая обшивка стойки лобовухи, где подушки, вываливается сама по себе»; «Раздражают шумы в салоне – при выключенной магнитоле постоянно что-то где-то скрипит»; «На гребенке салон так громыхает, что просто ужас»; «Пластик на панели приборов "гуляет" и дребезжит». В итоге субаристы со стажем пишут, что не ожидали такого от автомобиля любимой марки: «Жертва масс-маркета. От Субару остался только шильдик».

Любовь №5: сбалансированный, универсальный, практичный

С выходом в свет Forester SK в дружной семье субаристов началось брожение. Естественно, многие поспешили поменять машину на более свежую, и… посыпались разочарованные отзывы вот в том самом стиле «от Субару остался только шильдик». На каждый отзыв с жестким неприятием новинки следовали возражения: «Машина – "огонь", ничем существенно не отличается в худшую сторону от Субаря 1998 года!»; «Он плавнее и мягче предшественника на трассе, менее шумный, лучше тормоза, визуально более гармонично смотрится, хорошая оптика, вместительный багажник, удобные сиденья, много опций». Но самое главное один из владельцев сформулировал так: «Субару Форестер – самый сбалансированный и универсальный автомобиль в мире!».

Собственно говоря, универсальность – это то, что изначально закладывается в любой кроссовер. Но вот баланс качеств – дорожных и внедорожных, управляемости, динамики и комфорта – у всех разный. Что же касается Forester SK, то владельцы в своих отзывах так оценивают его универсальность: «Хороший вариант и по городу, и на дальняк, и на природу с семьей, и на рыбалку с мужиками»; «Машина как для города, так и для активного отдыха – еще не громоздкий джип, но уже не пузотерка»; «Ездила на ней и в горы, и в другие страны, и по грязи, по снегу и льду – она всегда все походила достойно».

Многие подчеркивают, что Forester хорош в роли семейного автомобиля: «Удобная семейная машина для выезда на природу»; «Хорош для детей и пассажиров заднего ряда: учитывая, что нынешнее молодое поколение не передвигается без гаджетов, встроенные в подлокотник два порта USB означают возможность постоянно иметь зарядку, плюс выведенный туда же воздуховод и подогрев заднего сиденья были оценены по достоинству», «Салон действительно кайф: места за мной (рост – 186 см) детям хватает с лихвой».

1 / 2
2 / 2

Ну а разговор про практичность неизбежно сводится к оценке багажного отсека. Чемпионским его объем не назовешь, однако в рамках класса 505 литров объема выглядят более чем прилично. «Очень вместительный багажник, если нужно на рыбалку или на охоту. Прекрасный семейный автомобиль для дальних путешествий»; «Багажник просторный, запасное колесо под дном багажника легко вытаскивается и не занимает места», – пишут владельцы в отзывах. Ну а в дальних путешествиях очень пригодится возможность сложить спинки задних сидений и получить либо возможность вместить груз объемом 1775 л, либо организовать полноценное спальное место для двух человек.  

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

А в целом мне понравилось сравнение человека, который пересел в Forester из Lexus: «Из личных ощущений одной фразой: Lexus NX200t – это городской пижон, туфли лакшери для похода в ресторан, а Форестер – это как мягкие, удобные и надежные кроссовки на каждый день. Я выбрал кроссовки». Это сравнение поддерживает и другой владелец: «Руководствовался тем же принципом, когда выбирал между BMW X3 и Forester V. Хочется белые модные кеды, но для удобства и семьи нужны добротные кожаные ботинки».

Ненависть №4: что делать с магнитолой?

Очень многие владельцы столкнулись с проблемами, связанными с работой медиасистемы. Во-первых, многим показалось неудобным управление: «По звуку магнитола и звукоизоляция получше, чем в четвертом поколении, но явный эконом и отвратительное управление мультимедиа, только для азиатов удобное. Сколько кнопок нажать, чтобы отключить экран – даже не помню». Но куда больше проблем связано с работой радиоприемника: «Антенна от магнитолы никакая – в зоне уверенного приема нормально слушать можно лишь несколько станций»; «Приемник в медиацентре просто отстой (или антенна). В пределах МКАД звучание с шипением. Волнообразно меняется уровень громкости. При незначительном удалении от МКАД самопроизвольно перескакивает с одной станции на другую»; «"Косяк", который в сервисе не могут исправить – неработающее радио. Формально оно вроде работает, но все станции ловятся с шумами и помехами. Сказали, мол, такая "прошивка"».

Возможны и другие проблемы: «Стало напрягать зависание бортового компьютера после телефонного разговора. То есть, на панели приборов после окончания разговора и полного отсоединения телефона отображается «Идет вызов», мультимедиа перестает распознавать телефон. Все это обнуляется и начинает работать после остановки двигателя и перезапуска системы (надо открыть и закрыть водительскую дверь). Обратился с этой проблемой к дилеру, и тут выясняется, что проблема не нова. Но величайшие инженеры Субару ссылаются на то, что они не являются изготовителями мультимедиа и, как следствие, не могут устранить проблему. Самостоятельное обновление с использованием программного обеспечения на сайте Субару иногда приводит к полному отказу системы – если успеете вписаться в гарантийный срок, то поменяют, если нет, готовьте 1/5 стоимости автомобиля Лада».

И все же альтернативы перепрошивке нет, и ее действительно можно осуществить самостоятельно: «Читал, что радио работает плохо, шипит, плохо слышно и т.д. Официалы отвечают, что производитель в курсе проблемы, вот будет новая прошивка, и все наладится. Как ее установить, не отвечают. Кто-то обращался к дилеру, и ему обновляли прошивку, все бесплатно. На стационарном компьютере не было видно, сколько весит прошивка, отображались непонятные символы. Зато в телефоне было видно – 21 Гб. Читал, что флешку на 64 Гб система не видит, поэтому купил 32 Гб. Загрузил ПО на компьютер, затем на флешку, суммарно около 2,5 часов на это ушло. Затем пошел в машину, вставил флешку. Пошла установка, в конце немного зависло, потом система перезагрузилась, на все ушло порядка 15 минут. Сейчас все работает отлично». Кстати, камешков, камней и целых валунов в адрес официальных сервисов субаристы накидали изрядное количество. Конечно, некачественно работают не все дилерские центры – во многих отзывов владельцы пишут, что после визита в СЦ и бесплатной перепрошивки все наладилось.

Любовь №4: взгляд «лесника»

Система электронных помощников EyeSight, работающая на основе изображений от стереокамер под ветровым стеклом и других оптических датчиков, – одна из главных «фишек» марки Subaru, и она действительно работает очень неплохо! Множество владельцев сообщают: «Полезная штука – система удержания автомобиля в полосе: реально сам рулит, но, конечно, недолго, потом ругается и требует положить руки на руль. Понравилась система поддержания дистанции до впередиидущего автомобиля, отлично работает»: «Самое главное, из-за чего брал – система безопасности. EyeSight работает очень адекватно, протестировал все. И экстренное торможение, и адаптивный круиз-контроль, и все остальное. Все работает исправно, как и обещает производитель»; «На дальних дистанциях не устаешь – ставишь круиз, удержание в полосе и просто придерживаешь руль. Остальное он сам все сделает: и притормозит, если препятствие, вплоть до полной остановки, и разгонится до установленной скорости. Экономит деньги на штрафах и топливо».

Но, как всегда, абсолютно всем мил не будешь. Попадаются и такие оценки: «Неадекватная (я его называю "истеричная") работа EyeSight. Стало понятно, зачем дилеры суют подписать информирование о его работе». Ну и то, что система не любит плохую погоду, тоже не является секретом. А еще стоит учесть, что EyeSight продолжает работать даже на грунтовке или на заснеженной дороге с накатанными колеями. И это очень забавно, когда вы проезжаете по диагонали некую грязевую засаду, перебираясь с одной стороны колеи на другую, а в это время руль у вас в руках начинает вибрировать, а на ветровом стекле загораются тревожные огоньки. Все это означает, что электронный мозг EyeSight решил, что вы в момент такого внедорожного маневра вышли из полосы движения.

Ненависть №3: вариатор? Ой, боюсь!

Компания Subaru в 2009 году представила вариатор Lineartronic, предназначенный для работы с мощными оппозитными моторами. Инженеры Subaru научили коробку имитировать работу классического гидромеханического автомата и выдерживать серьезные нагрузки. Но недоверие осталось, и скептики пишут в комментариях: «Вот начнут ваши вариаторы сыпаться, посмотрим на отзывы». А ведь никакого выбора у покупателей Forester SK нет – для всех вариантов двигателя этой модели предусмотрен только Lineartronic. Опасающихся пытаются разубедить субаристы с большим опытом эксплуатации: «Четыре Субару Форестер было, ни один вариатор не рассыпался»; «Субаровский вариатор надежнее многих АКП», «Линеартроники ходят долго. И дольше новомодных 8-ступок и тем более роботов».

Но скептики подкидывают дровишек в костер недоверия: главное достоинство вариатора – плавность переключений? А у нас вот что: «Главный недостаток Форестера – это вариатор: автомобиль дергался в любом режиме движения, а при переводе селектора из режима "Драйв" в "Паркинг" или в Реверс" раздавался металлический звон (как удар молота по наковальне). После езды вонь каким-то жутким фрикционным запахом»; «Дерготня вариатора (иногда очень сильная, иногда менее заметная) при наборе скорости на малых оборотах. Также проявляется при удержании скорости примерно на 90 км/ч (к примеру, на круизе)»; «Сталкивался с такой проблемой – стук при переключении, как будто удар сзади».

Естественно, им возражают: «Удары в коробке при переключении, металлический звон, как удар кувалдой по наковальне – все это сказки. Если были бы такие ужасные звуки и удары, коробка давно рассыпалась бы, либо дилер давно поменял бы вам коробку»; «Гонял вариатор по глиняной мачмале – вся крыша в жиже была, что-то ничего не завоняло и не перегрелось»; «Вариатор прекрасно ремонтируется, меняются шкивы и цепь, вариатор попроще по конструкции». Ну и подчеркивают его достоинства, хотя и с некоторыми оговорками: «Сядьте и прокатитесь на "варике": по динамике с автоматом – земля и небо. Задержек в переключении – 0, ибо никаких переключений нет. Именно поэтому столько отзывов о динамике Субару даже на смешных 2-литровых двигателях – разгон со светофора потрясающий»; «Нужно понимать, что если в грязь, то вариатор – не ваше, а если город, трасса и легкое бездорожье, то цены ему нет. Про экономичность, думаю, рассказывать не надо».

Любовь №3: расход горючего

Никаких споров по поводу расхода топлива у Forester не возникает. Да, все согласны с тем, что расход зависит от манеры езды и тяжести ноги на педали газа, но в целом цифры не вызывают никаких негативных реакций. 

«По сравнению со всеми предыдущими – экономичнее значительно, расход пока не поднимался выше 9 л (работаю за КАДом, поэтому город/пригород 50/50, вечный цейтнот, и езжу быстро)»; «Расход в среднем менее 8л /100 км ( четыре раза от Москвы до Пензы – 670 км», «Расход бензина впечатляет: при 80-90 км – 5,8-6,0, при 100-110 – 8,2, при 140-150 – 11,2, при 160-170 – 12,8, по городу до 13,2»; «На сегодняшний день расход по трассе при 80 км/ч – 6,2-7,3 л, при 100-110 км/ч – 7,3-8,2 л. По городу (провинциальный) зимой – 8,8-9,0л. Порой удивляюсь и сбрасываю показания и рассчитываю по залитому топливу на АЗС – подтверждается. Я доволен, как слон».

Особенно радуются владельцы 2,5-литровых «Фориков»: по расходу горючего эти варианты мало отличаются от двухлитровых, а в некоторых режимах их экономичность оказывается даже выше. Причины вполне понятны: более мощный двигатель позволяет аккуратней обращаться с педалью газа. Ну и по сравнению с одноклассниками Forester выглядит очень и очень неплохо: «Экономичность у "Форика" выше: в городе 9,5 литров против 12 литров на 100 км у Лексуса NX», «Расход 6-8 л по трассе и 10-12 л в городе, смотря как педаль давить. Приведите примеры машин с мотором 2,5 л и мощностью 185 л.с., которые были бы экономичней».

Ненависть №2: цена автомобиля и стоимость ремонта

Да, Forester был очень и очень недешев, когда модель официально продавалась в дилерских центрах Subaru, и остается весьма недешев на вторичном рынке. Это обстоятельство, естественно, останавливает многих потенциальных покупателей, тем более что ни по каким параметрам модель нельзя отнести к премиальным. Но владельцам не нравится не только объем изначальных финансовых вложений – их беспокоит цена запчастей и стоимость ремонта. Можно сколько угодно читать в отзывах про исключительную надежность Subaru («Езжу пять лет на "пятерке", не одного глюка», «За пять лет эксплуатации менялись только расходники, и кроме как на плановые ТО, автомобиль в сервис вообще не заезжал»), но в отзывах пишут и о проблемах, ведь все, что сделано руками человека, может сломаться.

К примеру, может обнаружиться течь все того же вариатора Lineartronic. Вот рассказ человека, покупавшего автомобиль с пробегом: «Подшипник, передние стойки, задняя тяга, шланг кондея под замену – ерунда, решаемо. Но когда увидел капли масла на вариаторе, то напрягся и сделку приостановил. Залез в Интернет, оказывается, повсеместная проблема с течью. Официалы насчитали около 80 000 рублей, у них только снять коробку – 50 000».

Или вот такая жизненная ситуация – камешек в ветровое стекло: «Слабое лобовое стекло – даже при микроскопических сколах в зимний период времени лобовое стекло на Форестере склонно давать трещины. Цена замены в официальном сервисе около 120 000 рублей. Собственно, с такими расценками на ремонт этот автомобиль, по моему мнению, не стоит эксплуатировать на дорогах с песчано-гравийным покрытием. Это, собственно, перечеркивает эксплуатацию Форестера как кроссовера, если вы, конечно, не миллионер». Или такая история: «Зеркало заднего вида снесло камушком полностью, ремонт обошелся в 75 тысяч рублей не у дилера. Дилер просил 200 000».

Много упоминаний о проблемах с тормозными дисками: «Передние тормозные диски умерли на 30 тысячах километров при аккуратном мирном вождении по асфальту, цена одного диска в Москве была 30 тысяч. Поставила неоригинал – 18 тысяч за штуку, он лучше оригинала».

Отмечены проблемы с термостатом («Термостат проблемный, но примерно ходит тысяч 100. Цена около 40-60 тысяч рублей, то есть, почти как на “ежах” ГРМ поменять»), рулевой рейкой («У меня застучала рейка через 1500 км асфальта. Езжу 99,9% по асфальту, пробег 25 000. Рейка стучит при повороте налево, как и у всех, на плохой дороге или брусчатке»), кондиционером («Прохудилась трубка кондиционера под фланцем внизу радиатора. Приварили новый фланец за 30 минут и 5000 рублей. Сказали, что все пятые "Форики" или лечили это, или обязательно приедут»).

Недешев и ремонт подвески. Она вроде бы достаточно надежна, но бывает всякое: «После поездки на юг Казахстана весь перед ходовой под замену». Ну а в итоге стоимость содержания владельцы оценивают очень по-разному. Кто-то пишет: «В обслуживании очень дорогой! Запчасти в разы дороже, чем на Лексус или Тойоту». Ну и много жалоб на плохое качество обслуживания и наплевательское отношение к клиентам многих сервисных центров: «Лично меня в этой истории больше всего разочаровало ужасное отношение ко мне как к покупателю со стороны представительства и дилеров – они просто "забили" на меня», «Стало очень неприятно, что у официала работают такие непрофессиональные и неклиентоориентированные сотрудники».

Любовь №2: проходимость

Проходимость действительно входит в число реальных достоинств пятого Forester. На этот параметр работают и 220 мм дорожного просвета, и полный привод, и система помощи при движении по бездорожью X-Mode, и длинноходовая подвеска, а представители фирмы постоянно подчеркивают, что в этом кроссовере живет дух приключений. 

С высокой оценкой проходимости согласны очень многие: «Проезжаю там, где Паджеро Спорт беспомощно крутит колесами, есть у меня и такая машина»; «Неоднократно месил грязь. Могу сравнивать с Санта Фе и Октавией Скаут (4×4) – они в грязи и рядом не стояли с "Фориком". Вернее, они стояли»; «Что касается зимних нечищенных дорог, то преодолевать их на Forester одно удовольствие».

Но стоит помнить и о некоторых ограничениях: все-таки геометрическая проходимость этого кроссовера имеет один серьезный изъян, и это – передний свес. Угол въезда Forester SK составляет 20,5 градуса, а это далеко не лучший показатель даже для кроссоверов. Например, у Land Rover Freelander 2 угол въезда равен 31 градусу, а у Lada Niva Travel – аж 35 градусам. Так что не зря владельцы пишут: «Несмотря на хваленый клиренс, юбка переднего бампера черпает, копает и лишает возможности преодолеть какие-либо незначительные препятствия»; «С высокой оценкой проходимости не могу согласиться, уступает "Фрилу" из-за переднего свеса, почти как у ИксТрейла». 

X-Mode – это тоже не совсем панацея. Этот режим отключается при скорости выше 40 км/ч, а скорость электроника определяет по частоте вращения колес. Это значит, что не стоит бездумно давить на педаль в сложной ситуации: буксующий в грязи автомобиль легко превратится в обычную легковушку.

Есть и такие нарекания на особенности зимней эксплуатации: «Когда к утру снег подтаивает и замерзает, освободить дворники из-под капота можно, только отдолбив лед и выгребая его руками». Ну и во многих отзывах упоминается способность подкапотного пространства активно накапливать грязь: «Под капотом скапливается грязь. Много. На форумах кто-то колхозит уплотнения от жигулевских дверей, кто-то ставит теплоизоляцию от труб отопления – но это разве не на заводе должны были сделать?».

Но все это не отменяет общей оценки: «В снег, грязь идет, как утюг»; «Достойная проходимость!».

Ненависть №1: динамика и шумоизоляция

Понятно, что сочетание атмосферного мотора и вариатора в принципе не может соответствовать чаяниям любителей «отжечь» и «порысачить». Естественно, владельцы 2,5-литровых машин с их табуном в 185 «лошадок» если и не полностью счастливы, то более или менее удовлетворены: «Могу сказать следующее: динамика у Лексуса лучше (238 кобыл все-таки), но для передвижения по городу и трассам двигла у "Форика" хватает для моей манеры езды»; «У меня 2,5 и в топе. Правда, я пересел с 3,0-литрового Аутбека, поэтому ощущения по динамике другие. Но едет! Конечно, без резких ускорений».

А вот многие владельцы двухлитровых машин весьма недовольны. И если городскую динамику они оценивают как вполне приемлемую, то ощущения от езды по трассам их весьма огорчают: «Мотор – это уже не старый добрый EJ, а что-то испорченное. Небольшая прибавка в лошадях не чувствуется совсем, даже наоборот – разгон хуже “четверки”»; «За городом на трассе мощи не хватает. На "Скандинавии" или "Сортавале" чувствуешь себя кривоногим кобельком на собачьей свадьбе – вроде и бежишь, как все, но тебе не светит, а на обгон не всегда и выйдешь». 

Но некоторые авторы отзывов делают значимые оговорки: «При скорости 110-120 км/ч при полном нажатии педали газа ощущение разгона отсутствует, в сиденье нисколько не вдавливает, но есть ощущение плавного ускорения», «2-литровый мотор хорош по горизонтальной дороге и когда в салоне 1-2 человека, при полной загрузке и в гору тянет заметно тяжелее».

Есть претензии и к шумоизоляции. Естественно, грозное рычание мотора раздается только тогда, когда ты от души нажимаешь на педаль и выкручиваешь мотор до 4500-5000 оборотов, но и в крейсерском режиме двигатель все же слышно. Если бы «лесника» можно было отнести к когорте бюджетных кроссоверов, то на такой уровень шума никто бы и внимания не обратил – наоборот, все дружно похвалили бы автомобиль за акустический комфорт, а для истинного субариста рев мотора и вовсе звучит, как музыка победы. Но вся беда в том, что, Forester, особенно в топовых комплектациях, стоит довольно дорого, что заставляет поднять оценочную планку на соответствующий уровень. Вот и отмечают владельцы в своих отзывах, что дополнительную шумоизоляцию делать все-таки нужно, особенно – колесных арок, и вот тогда можно будет написать, что в салоне «тишина полнейшая, музыка заиграла, электробус, а не машина».

Любовь №1: подвеска и управляемость

За что любят автомобили Subaru? Да, за управляемость, и не только на асфальте, но и на заснеженной дороге, и на таком сложном субстрате, как гравий. За эмоции, за возможность почувствовать себя Колином МакРеем и Ричардом Бернсом. За то, что в исключительно сложных условиях машина марки Subaru цепляется за дорогу, как кошка за ковер. И все это вполне применимо к Forester SK. Он не просто допускает, а вполне одобряет вождение в раллийном стиле. В этом можно было убедиться и во время экспедиции в Исландию, в частности – по дороге к леднику Ховсйёкудль, и во время зимнего теста этой модели.

Естественно, на характере управляемости сказывается и фирменный симметричный полный привод, и оппозитный мотор, позволяющий понизить центр тяжести, но главное все-таки – это настройка подвески. «Деньги, которые другие производители тратят на понты, в Субару потратили на подвеску, она просто шикарная. Подвеска не жесткая, а собранная, когда едешь медленно, неровности чувствуешь, но не так, как на жестких подвесках. А когда разгоняешься, все пропадает, подвеска съедает все, проходит все играючи, я прям чувствую, как она высокомерно усмехается: "Че, слабо еще притопить?"»; «На трассе устойчивости не занимать. Особенно заметно зимой и на поворотах. После каждой тысячи километров не перестаешь удивляться характеристикам автомобиля, которые по достоинству смогут оценить и водители со стажем, и мужики, которые не любят сидеть дома»; «По ходовым качествам и подвеске тут, думаю, говорить ничего не надо, кто пробовал Субару, не скоро слезет с этого бренда», – пишут владельцы, и восторги такого рода можно цитировать еще очень долго. 

Конечно, находятся и критики. Кому-то подвеска кажется слишком жесткой: «Подвеску зумеры убили, она очень жесткая даже для асфальта, для паркетника – вообще неадекватная, жестче, чем у VAGов-легковушек. Сайлентблоки улетают стаей, позвоночник страдает». Другие, наоборот, считают, что подвеска чересчур мягкая, и жалуются на постоянные пробои подвески даже на заплатках, не говоря уж о бездорожье. Но таких оценок все-таки очень мало. Большинство сводится к тому, что подвеска мягкая и достаточно комфортная, но при этом собранная и упругая, что по сравнению с пятым Форестером четвертый «Форик» – просто уазик, что стыки и мелкие неровности не замечаешь, а управляемость осталась на высочайшем уровне. В общем, «когда раньше по тем же маршрутам ездил на Паджеро, думал, дороги совсем разбиты, и от тряски душа вон. Оказалось, машину надо было сменить».

Опрос
Ваши эмоции от Subaru Forester SK?
Ваш голос
Всего голосов:
кроссовер выбор авто Япония авто с пробегом Subaru Subaru Forester

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Премьеры Автобусы для народа и минивэны для элиты: премьеры Sollers Похоже, это становится доброй традицией Sollers – показ новинок под конец года. В этот раз представление было гораздо менее масштабным, чем в 2024 году, но за непринужденной беседой о важнос... 6021 1 1 20.12.2025
Статьи / Гаджеты Вскрытие показало: что могут автопылесосы за 300 рублей Автомобильный пылесос за 300 рублей кажется идеальным новогодним подарком автолюбителю. Вот только обрадуется ли ему тот, кому его подарили? На что вообще способен такой пылесос и как он уст... 685 2 0 19.12.2025
Статьи / Авто и технологии Защищать, а не вредить: чем полимерная сетка радиатора лучше металлической Сетка, защищающая радиатор, - одна из самых востребованных дополнительных опций, которую выбирают покупатели новых автомобилей. Действительно ли она так необходима и какую лучше выбрать: алю... 4009 4 0 18.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74660 13 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45317 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 17198 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
14 Автомобили против электрокаров: будущее сломалось по пути на зарядку
12 Peugeot 207 с пробегом: почти идеальный салон и беспощадная стоимость...
4 Защищать, а не вредить: чем полимерная сетка радиатора лучше металличе...
Новые комментарии
Change privacy settings