Хочется покорять серьёзное бездорожье, продолжая при этом оставаться в комфорте автомобиля довольно высокого класса? Для этого вполне подходит Tank 300, который сейчас уже можно купить подержанным. Но сначала предлагаем посмотреть, что хорошего и плохого рассказывают об этой машине их владельцы.

Модель с индексом «300» дебютировала в составе линейки премиальной марки Wey в июле 2020 года и быстро набрала популярность. В апреле 2021 года линейка была выделена в отдельный бренд с названием Tank, а в июле 2022 года Танки вышли на международный рынок: начались поставки внедорожников в Саудовскую Аравию. В ноябре того же года руководство концерна официально объявило о своих планах по выводу внедорожников Tank на российский рынок, в декабре состоялась официальная презентация марки, а весной 2023 года начались официальные продажи двух моделей, среднеразмерного Tank 300 и полноразмерного Tank 500. Тогда же, в марте 2023 года, мы испытали 300-й в достаточно сложных условиях горной Хакасии и массива Сундуки и подробно рассказали об этом автомобиле.

С тех пор Tank 300 стал достаточно обычным участником движения и на улицах мегаполисов, и на междугородных трассах, и на региональных дорожках. Но на всякий случай напомним, что он собой представляет. Tank 300, помимо рамы лестничного типа с продольными стальными лонжеронами сечением 130х160 мм, оснащается безальтернативной двухлитровой бензиновой «турбочетверкой» E20CB (220 л.с, 380 Нм), 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом ZF и полным приводом, который может быть двух типов. Первый — классический part-time с жестко подключаемым передним мостом и понижающей передачей (передаточное отношение 2,48), второй — система интеллектуального полного привода (Torque-On-Demand, «крутящий момент по требованию») с понижающей передачей. Передняя подвеска – независимая, пружинная, на поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска – зависимая, пружинная, на продольных рычагах с тягой Панара и стабилизатором поперечной устойчивости.

За три года в нашей стране было продано 32 470 таких автомобилей, а в 2024 году Tank 300 стал самым популярным новым автомобилем представительского сегмента. Буквально «под елочку» автомобиль получил некоторый объем обновлений.

Tank 300 был и остается автомобилем недешевым: машины 2025 года выпуска стоят от 4,4 миллиона рублей за базовую комплектацию Adventure до 5,15 миллиона за топовую комплектацию City Premium. Однако три года только кажутся коротким сроком, и за это время вполне ощутимое количество Tank 300 появилось на вторичном рынке. Тут они продаются по цене от 2,85 до 4,6 миллиона рублей, а это уже позволяет потенциальным покупателям писать на форумах: «Будет мой через года три, а может, и раньше. Ранние Tank 300 уже опустились ниже трёх миллионов, но мне надо где-то два миллиона, максимум — 2,2». Но стоит ли в принципе напрягать финансовые мышцы и нацеливаться на эту модель? Что пишут о ней владельцы? Давайте посмотрим.



Ненависть №5: Не харе, рама

Человеку, который всерьез положит глаз на Tank 300, прежде всего нужно решить: а нужен ли ему такой автомобиль? Понимает ли он, что рамный внедорожник даже в максимально комфортабельном варианте серьезно отличается по поведению на дороге от легковых автомобилей с несущим кузовом? Рама — это не только надежность на бездорожье и готовность воспринимать самые серьезные нагрузки. Рама — это 200 — 400 кг лишнего веса, а значит, и худшая динамика при той же мощности двигателя. А ещё это более высокий центр тяжести, что в сочетании с длинноходной подвеской, рассчитанной на преодоление серьезных геометрических препятствий, приводит к существенным кренам в поворотах. Рама — это высокий уровень пола в кабине, что делает доступ в салон менее удобным, и большая погрузочная высота багажного отсека, да и сам багажный отсек получается меньшим по объему, чем в случае автомобилей с несущим кузовом.



И все эти тезисы владельцы отмечают в своих отзывах: «Высокая посадка и зависимая задняя подвеска (на мосту) ухудшают управляемость на асфальте, особенно на высоких скоростях»; «Это не универсальный автомобиль "для всего", но если твой стиль жизни близок к выездам, приключениям и даже просто жизни в большом городе, он точно подойдёт»; «Этот автомобиль, как и Прадо, нужен для вылазок на бездорожье, или для плохих дорог в районе его эксплуатации. Рама и высокий центр тяжести — минус на скоростной трассе и при маневрировании в городском потоке. Для 90%, купивших его, внедорожные качества излишни, и им лучше было бы взять кроссовер».



В общем, несмотря на то, что современные комфортные рамные внедорожники с независимой передней подвеской действительно ведут себя на дороге неизмеримо лучше, чем утилитарные работяги с из неразрезными передними мостами, стоит двадцать раз все взвесить, прежде чем отрезать «еду в салон за Tank 300». И уж точно не стоит выбирать эту модель только потому, что пара знакомых уже купили такой автомобиль и пребывают в полном восторге. Рамный внедорожник должен вписаться в образ жизни, иначе это будут выброшенные деньги, причем, заметьте, совсем не маленькие.

Любовь №5: Брутальный квадрат

Казалось бы, автомобиль, «заточенный» на возможность работы в условиях весьма серьезного бездорожья, никак не может попасть в категорию машин, покупка которых происходит по схеме «увидел, влюбился с первого взгляда и купил». Тем более что и особенно оригинальной внешность Tank 300 тоже не назовешь: «кирпич» и «кирпич», пусть и со слегка сглаженными углами. Да еще и дизайнеры концерна Great Wall явно посматривали на последнее поколение Ford Bronco: круглые фары с перечеркивающими их дневными ходовыми огнями они точно подсмотрели именно у этой модели. Тем не менее в отзывах владельцы то и дело признаются: «Tank 300 привлек меня своим внешним видом — современный, агрессивный, с намеком на классические внедорожники»; «Tank 300 – это что-то реально классное. Когда я впервые увидел эту машину, сразу понял, что это мой вариант. Она выглядит мощно и довольно внушительно, как настоящий внедорожник»; «Увидел Танк 300, сразу понял, что хочу эту машину. Встречают по одёжке, и он выглядит брутально и элегантно. Квадратные формы, решётка радиатора с массивным логотипом, круглые фары в стиле ретро».



Но и те, кто пришел к идее покупки Tank 300 исходя из абсолютно рациональных соображений, в подавляющем большинстве упоминают внешний дизайн в числе несомненных достоинств: «Возможно, мои вкусы специфичны, ведь я считаю очень красивым автомобилем, например, Волгу 3102, но тем не менее, Tank 300 —это очень красивый автомобиль. Являясь смесью нашей Нивы, Ford Bronco и Land Rover Defender, Tank 300, именно в плане дизайна привнес нечто самобытное, и его невозможно перепутать с другим автомобилем со схожим дизайном»; «Мне зашел этот “китаец” даже внешкой — вроде и брутальный, а вроде и легкий дизайн. И не сказать что футуристично, но с замахом на новое веяние». И такого рода высказывания можно цитировать чуть ли не бесконечно. И очень важно, что, по мнению владельцев, дизайнеры сумели найти правильный баланс между суровым обликом бескомпромиссного покорителя бездорожья и элегантностью городского обитателя: «Внешность у Танк 300 с характером. Машина не теряется на дороге, выглядит мощно, особенно в темных цветах. Высокий капот, чёткие линии, короткие свесы. Удалось производителям поймать тонкую грань: вроде бы всё говорит о том, что машина не для асфальта, но при этом и в городе смотрится».



Конечно, восприятие дизайна — вещь сугубо индивидуальная, так что восторгаются не все. Кому-то внешность кажется слишком уж простецкой: «Почему за внешний вид 4-ка? Потому что кирпич — он и в Африке кирпич». Но… Понятно, что пишут это люди, не являющиеся владельцами Tank 300, да и стоит признать, что таких резких выпадов очень немного. Гораздо больше положительных оценок, иногда на грани восторгов. Впрочем, внешностью достоинства модели не ограничиваются («Дизайн тут реально вау, но по настоящему я его полюбил в процессе езды»), но об этом чуть позже.



Ненависть №4: Досадные мелочи

Конечно же, Tank 300 не состоит из одних достоинств, и хватает всяких мелочей, которые если и не мешают жить, то уж точно раздражают. Например, очень многие отмечают слишком маленькие подстаканники, в которые стаканчики с напитками попросту не влезают: «Подстаканник — кто его выдумал, два кофе не входит — на трассе ну очень уж не удобно»; «В подстаканник стакан не влезает»; «Ещё есть подстаканники, о которых только самый ленивый не сказал».



Многим не понравился руль — слишком уж он тонкий и «неухватистый»: «Из небольшого неудобства — руль немного тонковат, но это дело привычки»; «Не очень нравится руль. Читал уже об этом, и он реально тонкий… Планирую обшить чем-нибудь, но руки всё не доходят».



Достаточно много нареканий высказывают владельцы в адрес климатической установки: «Не нравиться прибавлять и убавлять температуру климат-контроля через сенсор, кнопкой можно регулировать только водительскую сторону. Вообще климат работает неудовлетворительно»; «По поводу климата, такое ощущение, что он не пытается быстрее догнать температуру до выставленной, а просто дует воздухом этой температуры»; «Климат контроль живет своей жизнью — при 22 градусах сегодня дует холодным, а завтра горячим». Впрочем, есть и те, кто климатическую систему хвалит или в крайнем случае не видит никаких проблем: «Хочу отметить замечательную работу климата, мгновенно нагревается, мгновенно охлаждается».



Нередко упоминаются не самые качественные щетки стеклоочистителей: «Дворники сразу на замену, так как такой дубовой резины у меня ещё не было». Есть и те, кому не нравится и сам алгоритм их работы: «Дворники работают как сумасшедшие, при семи вариантах регулировок все семь одинаковые (очень часто и быстро)».



Встречаются и нарекания на работу мультимедиа. Тут тоже нет полного единства. Одни пишут: «Немного глючит мультимедиа. Подтормаживает местами, иногда перезагружается ни с того ни с сего»; «Акустика, например, ну это беда, причем во всех версиях. Спрашивается, ну не поставить что ли что-то нормальное, вроде недорого должно быть относительно автомобиля»; «Блютуз глючит постоянно». Другие, наоборот, хвалят или не высказывают явного недовольства: «Система мультимедиа очень простая в использовании, все нажимается с первого раза и ничего не лагает. Музыка неплохая».



В нескольких отзывах авторы высказали свое недоумение по поводу, того, что у автомобиля такого назначения и такой ценовой категории отсутствуют омыватели фар: «Основной минус — фары, которые очень быстро пачкаются и не имеют омывателя, что странно в столь технологичном авто», «Не знаю, сложно ли организовать омывайку фар на такой конструкции, но тоже был удивлён отсутствием». Есть нарекания и на слишком маленький объем бачка жидкости омывателя — всего три литра.



Но главным раздражителем для многих стал алгоритм управления указателем поворотов: «С переключением поворотников — беда полная», «Выбесила работа поворотников! Они, похоже, этот джойстик с БМВ хотели скопировать, но что-то у них пошло не так. К поворотникам прямо вот надо привыкать. Имеется в виду, что когда включил поворотник полностью, например для перестроения, он сам не выключится. Так вот чтобы его выключить, нужно этот джойстик в ту же сторону нажимать. Иначе «влево-вправо» все будет». Собственно говоря, в свое время я тоже столкнулся с этой проблемой во время теста: хочешь моргнуть три раза (а такой режим тоже есть), а поворотник начинает работать постоянно. И выключить его тоже получается не сразу, а иногда и вовсе включается сигнал поворота в противоположную сторону. В общем, до самого конца теста я так толком и не смог привыкнуть к тому, как работает этот чёртов подрулевой переключатель поворотников. Понятно, что человек — такая зверюшка, ко всему привыкает, а тем, кто раньше много ездил на BMW, особо и привыкать не придется, но по мне рычажок с фиксатором был бы куда практичней.

Любовь №4: Кожа наппа, подогревы и массаж

Салон Tank 300, материалы отделки, эргономика и оснащение оцениваются владельцами более чем положительно: «В салоне приятно находиться, он просторный и стильный»; «Внутри удобные сиденья, хорошие материалы, много свободного места, куча всяких отсеков для разной мелочевки»; «Салон мне очень сильно напоминает свежий гелик, только более “гладкий” — все же у гелика дизайн топорный»; «Материалы качественные, ничего не скрипит, не трещит».



Попытки хейтеров китайского автопрома в комментариях что-то пробурчать про «дешманскую отделку» и «дешёвые вставки "под алюминий”», которые даже привели к отказу от покупки, тут же нарываются на отповедь: «Надо, например, сесть в последний “крузак” или “гелик”, и вот там как раз будет-таки дешевизна просто вырви глаз. Там не то, что сэкономили, там как будто взяли все, что было самое дешевое, и воткнули абы как — скрипит, и ладно. Эти машины уже по статусу покупают, а не по качеству».



Нет вопросов и к качеству сборки: «Салон здесь очень приятен, и сомневаюсь, что в ближайшие несколько лет он развалится»; «К качеству сборки претензии отсутствуют, везде зазоры одинаковые, нигде ничего не торчит, всё находится на своих местах. Скрипы и прочие посторонние звуки отсутствуют, даже если танк стоит на кривой поверхности»; «За полтора года внешний вид салона не изменился, всё сделано добротно».



Эргономика? «Всё удобно, всё продумано и эргономично все органы управления в поле зрения и под рукой»; «Эргономика на высоте: все под рукой, управление понятное». Ну а в плане оснащения и набора опций — только восторги: «Приборная панель с отличным дисплеем, цвета достаточно яркие и сочные, за счет этого не возникает дискомфорт, когда светит солнце. Просторно, материалы хорошие, сиденья удобные, подогревы, вентиляция, мультимедиа шустрая, всё на русском. Панель приборов цифровая, управляется интуитивно, звук нормальный. Оснащение на уровне, даже не хочется ничего докупать»; «Подогрев сидений, климат, куча USB-разъёмов. Не премиум, но и не эконом. Чисто, понятно, удобно».

Ненависть №3: В городе и на трассе

В этом вопросе никаких странностей нет. Автомобили этого класса рассчитаны именно на то, что их владельцы обитают все-таки в крупных городах или их окрестностях, ну а к местам активного отдыха доезжают по шоссе. Соответственно, их поведение на асфальте стараются подтянуть к легковым стандартам, само собой, в той мере, в которой это не противоречит возможностям вне асфальта. И прямо скажем, разработчики Tank 300 очень старались соблюсти этот баланс, и получилось это у них весьма неплохо. Но оценки, которые публикуют в Сети владельцы этих машин, очень зависят от предыдущего опыта и ожиданий.

В городе особых проблем нет ни у тех, кто раньше ездил на легковых автомобилях, ни у бывших владельцев рамных внедорожников. Все получают явные бонусы рамной конструкции, прежде всего — хороший обзор («высоко сижу — далеко гляжу»). Но некоторых сильно разочаровывает тот факт, что 220 лошадок под капотом не превращают автомобиль в болид для светофорных гонок, да и к игре в «дорожные шашки» он тоже не предрасположен: «Хотелось бы чуть больше динамики в городском трафике».

И все же многие отмечают проблемы с маневрами в стесненных обстоятельствах: «Парковаться в городе поначалу было непросто из-за габаритов, но привык»; «В городе сложнее. Габариты машины чувствуются на каждом шагу. При парковке постоянно помогает камера заднего вида, но нужно рассчитывать каждое движение, потому что во дворах многоэтажек все ставят машины как хотят, а у Танка габариты извините, не как у хетчбэка…». А вот те, кто привык ездить на достаточно больших машинах, никаких проблем не испытывают: «По городу — проблем вообще нет, габариты позволяют парковаться с легкостью. Обзорность — хорошая».

Но в плане оценок динамики и управляемости разброс в оценках оказался куда больше. Одни поругивают Tank 300 за валкость, а 8-ступенчатый автомат — за задержки: «Ездовые качества, конечно, спорные, лично мне было страшно на нём заходить на высокой скорости в поворот, хотелось на всякий случай притормозить»; «Высокая посадка и зависимая задняя подвеска ухудшают управляемость на асфальте, особенно на высоких скоростях»; «Есть раскачка, быстро и жёстко ложится на отбойники»; «Коробка которая типа “китайский ZF на 8 ступеней”, по ощущениям туповатая, особенно в тех случаях когда хочется чтобы нажал, — и она поехала. Впрочем, особых проблем с обгонами на трассе у водителей Tank 300 нет: «Мощности двигателя хватает для уверенного разгона и обгона», «Турбированный 2,0 на 220 сил не ракета, но мне самое то. По работе автомата без претензий пока. В городе нет напряга, на трассе можно спокойно держать 120–130 причем не напрягаясь».

Фото: Tank

При этом не всем нравится работа ассистентов водителя: «Первое впечатление от управления было спорное из-за интеллектуальных подруливаний и торможений. После отключения не нужных мне функций стало приятнее». Есть некоторые нюансы поведения на скользкой трассе. Водителю стоит учитывать, что версии с автоматической муфтой в раздаточной коробке при скорости выше 80 км/час превращаются в чисто заднеприводные, даже если включен какой-либо режим: «Только в процессе эксплуатации узнал, что муфта после 80 км/ч перестаёт работать, и авто становится заднеприводным. Основная проблема в том, что после включения пониженной и иных внедорожных плюшек и возврата на 4Н, система курсовой устойчивости автоматически не активируется, при этом на дисплее это никак не отображается. Пару раз на заснеженной/обледенелой трассе чуть кирпичей не наложил, когда ускорялся и бесконтрольно несло боком»; «На реально скользкой дороге на высоких скоростях вообще без проблем убраться на нем можно».

Стоит учитывать и геометрию кузова: «Минус — это его квадратность, как у “гелика”. Собирает на лоб всех мух на скорости, плюс создает, конечно, сопротивление». А ветровое стекло ведь не только мух собирает, но камешки ловит. При этом прочностью оно не отличается: «Лобовое стекло — расходник. С 2006 года, до появления Танка, только один раз менял его, а здесь на пробеге менее 1000 км получил первый скол, заменил стекло, потом шип поймал. В итоге заменил стекло два раза за год по КАСКО».

Но в целом стоит признать, что пересадка на Tank 300 прошла достаточно безболезненно даже для тех, кто привык к компактным автомобилям популярных марок: «Я сам пересел с Октавии А7 1,4 л DSG7 полгода назад и пока ни разу не пожалел. 220 лошадок (не китайских пони!) уверенно тянут 2,2 тонны, тормоза напоминают ВАГовские (привыкать не пришлось), рулится, как Октавия, валкость умеренная».

Любовь №3: Даешь тишину!

В принципе все рамные автомобили отличаются достаточно высоким уровнем акустического комфорта, ведь двигатель у них смонтирован на раме, а кузов крепится к ней отдельно, через амортизирующие подушки. Понятно, что все это служит защитой от проникновения в салон шума и вибраций и от катящихся колес, и от двигателя. А если все это подкреплено дополнительными усилиями конструкторов по обеспечению акустического комфорта, то получается и вовсе отлично. Шумоизоляцию Tank 300 хвалят 100% авторов отзывов, вообще упомянувших этот параметр: «Шумка тут очень неплохая»; «Шумоизоляция — это самое лучшее в автомобиле. Такой шумки я давно не встречал. Очень тихая машина». Причем акустический комфорт в салоне Tank 300 очень высоко оценивают и те, кто уже имел опыт эксплуатации рамных автомобилей: «Шумоизоляция на голову выше в “китайце”, в старом пикапе гул от резины на скорости был слышен хорошо, а тут тишина, можно разговаривать или слушать музыку».

Фото: Tank

Ненависть №2: Расход и расходы

А вот экономичность в число достоинств модели никоим образом не входит. Наоборот, в подавляющем большинстве отзывов владельцы относят расход горючего к недостаткам автомобиля. Больше всего, конечно, страдают «городские шумахеры», привыкшие обращаться с педалью газа по системе «включено — выключено»: «В городском цикле расход может достигать 14–16 л/100 км, что для 2,0-литрового турбомотора считается высоким. На трассе при скорости 110–120 км/ч расход составляет около 10–12 л/100 км, что также выше ожидаемого»; «В городском цикле расход не самый низкий, минимум у меня выходит около 14 литров на сотку»; «Да, жрет. У меня в городе выходит стабильно 14-15 литров. Зимой бывало и 16». На трассе расход, как и следовало ожидать, зависит от скорости: «Расход в круизе до 110 км/ч 10-12 л. Если по платке 130-140 ехать, то я бы ориентировался на 15 л/100 км».



Фото: Tank

Однако люди с «рамно-внедорожным» опытом относятся к цифрам расхода Tank 300 более чем спокойно: «Если бы у автора были бы внедорожники во владении, “крузак” например, Ниссан Патрол, Чероки, да вообще любой другой, то эту ересь про большой расход он бы не писал», «Из минусов расход, но я знал, на что иду».



А еще в Сети довольно много нареканий на высокую стоимость обслуживания в официальных дилерских центрах: «Удивила стоимость обслуживания у официалов – достаточно дорого. Мы так премиум-тачки обслуживаем за эти деньги, а тут “китаец”»; «Стоимость дилерского обслуживания — вот что меня беспокоит на данный момент более всего. Через пару дней после приобретения этого автомобиля возникла потребность преодолевать в год 45-50 тыс. км., а не 20-25, как было ранее. Дилер продаёт дешевое масло втридорога, проводит обязательные для гарантии проверки адсорбера, фильтра или просто "регламент проверок согласно карте ТО", и это раздражает. 3-е ТО будет стоить в районе 40-50 тыс руб, а 6-е — около 100 тыс. руб».

Фото: Tank

Ну а те, кто выезжает на серьезное бездорожье, будьте готовы тратить деньги на купирование последствий таких выездов. Чистка радиаторов от глины — только со снятием, проверка и корректировка углов развала и схождения, замена рваных пыльников и потрепанных сайлентблоков… Впрочем, такого рода трат не избежать любому любителю экстремального оффроуда, какой бы автомобиль он не использовал. Ну и подготовка автомобиля к этому самому оффроуду тоже стоит не три копейки. По счастью, китайские производители предлагают широкий спектр компонентов для внедорожного тюнинга, от экспедиционных багажников и боковых боксов до силовых бамперов и шноркелей. Если все делать по уму и по полной программе, подготовка автомобиля легко потянет на полмиллиона.

Любовь №2: Он просто едет… И не ломается

Естественно, всех волновал вопрос: а как покажут себя автомобили нового бренда в плане надежности? Его нельзя считать закрытым и на сегодняшний день («Надёжность нужно ещё посмотреть, больше 70 000 пробега пока не видел, и 3-4 года для сохранности кузова — ещё не показатель»), но пока что ясно одно: у этой модели пока что не выявлено каких-либо серьезных «врожденных болячек». Да, случаются глюки электроники, например, отключается адаптивный круиз-контроль. Но для того, чтобы все снова заработало, как правило достаточно заглушить, а затем вновь запустить двигатель. Ну или скинуть и вновь надеть клемму на аккумулятор. И в массе своей в отзывах звучит одна мысль: «пока ездит и не ломается».



Фото: Tank

«Надежность. Для меня это беспроблемное решение задач. А именно, добраться из пункта А в пункт Б с максимальным комфортом. С этой задачей автомобиль пока справляется отлично. Заводится в минус 35, едет, никаких серьёзных проблем не было»; «В целом я удивлён, если честно, учитывая тот факт, что морально был готов к проблемам. У меня-то щадящие ещё условия. А некоторые так эксплуатируют, что я даже не знаю, как они ездят ещё без проблем каких-то»; «За эти 63 т.км не доставил никаких хлопот», «Из Питера на Байкал и обратно. Прибавил около 15 000 пробега с пробоями, бездорожьем, пылью и грязью, до Онгурена и дальше. На резине МТ 265/70, подвеска — сток. Думал, что добью, но живёт и продолжает жить. Проблем по машине за весь период эксплуатации — 0. Tank 300 просто едет. На Байкал, в горы на Кавказ, по болотам на Ладоге, куда угодно».



Фото: Tank

Такого рода высказывания я мог бы продолжить цитировать и дальше. Скептик может хмыкнут и процедить сквозь губу: «Ладно, ладно, посмотрим, что будет года через три». Уже сейчас ясно, что ничего сверхъестественного не будет и через три года, и через пять. Да, Танки будут стареть, какие-то узлы начнут изнашиваться и ломаться. Но происходить это будет в обычном порядке, точно так же, как и в случае марок, уже прославившихся своей выносливостью и надежностью. Ну а пока… «Tank 300 просто едет». Как написал один из владельцев, «в целом, я рад, что купил. Это надежный и комфортный внедорожник, который подходит и для городских условий, и для активного отдыха. Он оправдывает свою цену на все 100».

Ненависть №1: Куда такой годится маленький

Главным из недостатков владельцы дружно считают недостаточный объем багажного отделения и салона в целом. Эти параметры вносят в список недостатков даже те, кто в целом оценивает автомобиль более чем положительно, на грани восторга. «Из минусов могу отметить небольшой багажник. Можно было сделать чуть побольше»; «Багажник относительно габаритов маловат»; «Самый главный недостаток — багажник маленький, салон маленький, сопоставимо с легковушкой гольф-класса. Садится неудобно, особенно толстым теткам», - пишут те, кто эксплуатирует Tank 300 в качестве семейного автомобиля. Некоторых огорчает отсутствие штатного сервопривода пятой двери: по их мнению, у машины с таким ценником эта опция должна устанавливаться еще на заводе. Огорчает и паспортная грузоподъемность: «Грузоподъёмность этой китайской повозки по паспорту — 320 кг (это вместе с пассажирами). Для сравнения: у Жигулей она 400 кг. И это — факт!».



Фото: Александр Пономарев

Естественно, еще в большей степени багажник не устраивает охотников, рыбаков, туристов — в общем, тех, кто использует машину для активного отдыха. «Багажник с пикапом не сравнится, но для моих нужд пока что его хватает впритык. Для охотника это важно, всё снаряжение, ружья, рюкзаки всё помещается, и ещё немного места остаётся под трофеи»; «Хотелось бы побольше багажник, но я считаю, что увеличив багажник ухудшатся внедорожные качества». Иногда приходится полагаться на большие багажные боксы на крыше (а это тоже не очень хорошо, поскольку смещает вверх центр тяжести), ну а для грязного такелажа, строп и веревок использовать навесные боковые боксы.

Любовь #1: «Танки» грязи не боятся!

Если возможности Tank 300 на асфальте владельцы оценивают как «нормальные» и «приемлемые», да и то с нередкими оговорками «для рамного внедорожника», то о талантах вне дорог с твердым покрытием отзываются не просто положительно, а на грани восторга: «Про проходимость и говорить не приходится, проедет везде. Самое то семьей ездить на дачу или в походы»; «Его внедорожных характеристик мне хватает за глаза. Раз попробовал поездить по мокрому полю на штатной резине (а она шоссейная по сути), было очень весело дрифтовать, но даже намеков на застревание не было»; «Проходимость у Tank 300 отличная. Мы с семьей часто выезжаем за город, и эта машина справляется с любыми дорогами. Грязь, снег, песок – все ей нипочем. Можно быть уверенным, что не застрянешь где-нибудь в лесу».



Фото: Tank

Опытные покорителя бездорожья тоже оценивают внедорожные возможности Tank 300 на твердую «пятерку»: «На бездорожье он хорош, особенно на внедорожной резине. Частенько получается выезжать на лесные дороги, где после дождей колея — полный привод включается когда надо, и ни разу не было намёка на то, что застрянем. L200 тоже хорош по проходимости, но Tank ещё и комфортный»; «Выезжал на охоту несколько раз уже. Проходимость, конечно, впечатляет — муфта подключается, и Танк прёт по любой грязи. Клиренса хватает, чтобы не чесать пузом»; «Скажу сразу: для сложных дорог он действительно хорош. Мощный, подвеска высокая, полный привод»; «Проходимость превышает мои запросы. Пределы автомобиля вне групп проверять никому не советую. Едешь один — очень сильно выручает внедорожный круиз, не нужно выпускать штурмана, полный круговой обзор, на первой передаче в L режиме автомобиль ползёт ну оооочень медленно. Есть возможность отключения всех помощников и перехода в спорт-режим, если требуется штурм препятствия ходами».



При этом многие отмечают, что на бездорожьи очень помогает техническая оснащенность автомобиля: «В УАЗе на бездорожье многое зависело от твоих умений и смелости, а здесь ты чувствуешь поддержку технологий. Это другой уровень комфорта и оснащенности, но в то же время он сохраняет отличные внедорожные характеристики, которые ценятся в таких машинах. УАЗ Патриот останется в памяти как надежный, простой и суровый друг, но новый Tank 300 — это совсем другой мир».



На вопрос, какую версию автомобиля выбирать, с блокировкой переднего дифференциала или и задней будет достаточно, один из опытных путешественников ответил: «За 2,5 года в путешествиях заднюю раза 3-4 включал, было достаточно, чтобы поехать дальше. Про переднюю ни разу не вспоминал пока».



Отлично проявляет себя Tank 300 и просто на грунтовых дорогах, там, где асфальт уже закончился, а экстрим еще не начался. Тут сказываются и полный привод, и правильная настройка подвески, и наличие специальных режимов: «Танк отлично себя чувствует на плохой дороге. Но, прежде, чем заезжать на сложный участок дороги, нужно что-нибудь включить, хотя бы один из режимов езды, задействующий межосевую блокировку»; «По плохим дорогам — вообще герой. Лежачие проглатывает, ямы не замечает, подвеска работает с запасом. В дождь, по гравийке, по грязи ни разу не подвёл. Полный привод и блокировки включаются просто, всё работает. По снегу идет, как бульдозер».



Единственное, что портит настроение владельцам вне асфальта — это быстро пачкающиеся фары без омывателей: «Основной минус — фары, которые светят не ахти, очень быстро пачкаются и не имеют омывателя, что странно в столь технологичном автомобиле».