Галопом по Арктике. Как мы за две недели проехали 7000 км по самому северу Якутии

18.03.2026 81 0 0
Изначальная цель была доехать до Тикси – одного из портов Севморпути на берегу моря Лаптевых на самом севере Якутии. Маршрут не особо сложный – весь идет по обслуживаемым зимникам, поэтому мы взяли почти стандартный автомобиль моего друга из Якутска. 

Из тюнинга у него двойные стекла для утепления; бак увеличенного объема, чтобы не возить канистры – на части маршрута стандартного может не хватить на пробег между заправками; спальник – чтобы можно было не привязываться к гостиницам и ночевать там, где настигнет ночь. В общем, почти обычный набор для жителя Якутии, который выезжает за пределы города в другие населенные пункты.

Первые сотни километров мы прошли по трассе «Колыма» через Хандыгу и Теплый Ключ, где и заночевали.

Утром заехали в музей Колымского тракта и после этого свернули на трассу «Яна» в сторону поселка Тополиное.

Там по пути можно остановиться и осмотреть заброшенный лагерь времен ГУЛАГа, где жили строители этой автодороги.

Качество дороги можно назвать весьма неплохим лишь относительно, принимая во внимание масштабы местных географий, малонаселенность территории, суровость климата и вечную мерзлоту. Но виды тут потрясающие, особенно на перевалах.

В Тополином можно заправиться и перекусить в кафе, после этого населенного пункта круглогодичная дорога заканчивается и начинается зимник, который доступен только в холодное время года.

Зимник идет по рекам Томпо, Делинья, озеру Эманджа и реке Нельгесе, иногда дорога уходит со льда водоемов на берег, чтобы обойти опасные места, где можно провалиться в наледи.

От Тополиного до Батагая около 600 км – ерунда по меркам центральной части России, но не для Севера. Это расстояние тут можно ехать несколько дней даже в хорошую погоду. Здесь нет никакой связи и гостиниц.

Пожалуй, одно из самых неприятных мест на зимниках – кочкарник, он пролегает по заболоченной местности, и сделать с этим природным явлением ничего не получится. В такую суровую погоду металл становится очень хрупким и всегда есть риск что-то оторвать. Поэтому едем медленно.

Где-то посередине зимника решили заночевать, тут как раз и пригодился автоспальник в автомобиле, запас еды и дополнительный бак. Всю заморозку мы держали в боксе на крыше и за несколько часов до принятия пищи вытаскивали еду и ставили под теплый воздух из печки.

Утром завтракаем и продолжаем дорогу в Батагай, где-то здесь пересекаем Полярный круг.

Километров за двадцать до поселка Эсэ-Хайя начинается ровная круглогодичная дорога. От Батагая сразу сворачиваем в Верхоянск, куда тоже проложена круглогодичная дорога. Верхоянск – это самый северный и самый холодный город Якутии, который считается одним из Полюсов Холода. Здесь проживает всего 828 человек. И это самый маленький населенный пункт в России, имеющий статус города. Здесь посетили метеостанцию и музей и переночевали.

Дальше вернулись в Батагай, где заправились и вышли на автозимник по реке Яна, этот зимник идет прямо до Нижнеянска. И сразу же заметили известного путешественника из Британии Чарли Уокера, который пешком шел в Тикси. Забегая вперед, скажу, что через месяц пути в Тикси он все-таки добрался, но там его встретили пограничники и за «занятия незаконной журналистикой во время путешествия по туристической визе» и фотографии секретных объектов отправили на месяц за решетку в Якутск, где он ждал депортацию домой.

По льду реки мы с остановкой в Усть-Куйге на дозаправку доехали до заброшенного поселка на севере Якутии – Северного. В советские годы здесь жили в основном работники ГОКа «Куларзолото». Также тут была перевалочная база и порт. Здесь и заночевали.

Дальше от Северного идет хорошая круглогодичная дорога в поселок Кулар и далее – в пгт. Энтузиастов и Власово. Во всех этих поселках имеются золотые прииски. Затем – на запад, движение только по зимнику «Булун». Он идет через Хайыр, от него уходит по реке Омолой до залива Буор-Хая и далее – по берегу моря Лаптевых в Булунский район. Заканчивается зимник в Тикси.

Зимник опасен тем, что проходит по береговой линии моря, погода тут ветреная, и его часто заметает. Поэтому перед тем, как выезжать, стоит узнать прогноз погоды и как давно проходили дорожники, а то можно прилипнуть надолго. И вот на пятый день путешествия мы добрались до Тикси. Чтобы изучить все окрестности, вполне достаточно одного дня, поэтому мы решали, что делать дальше, т.к. все путешествие планировалось на 2 недели и раньше времени домой возвращаться не хотелось.

Поэтому мы вернулись обратно к Северному и оттуда доехали до Нижнеянска. Появился Нижнеянск в устье реки Яна как перевалочная база для снабжения севера Якутии с крупным морским портом. Сейчас это полувахтовый населенный пункт и готовые декорации для фильма ужасов.

Поэтому задерживаться тут не стали и поехали обратно по зимнику в Усть-Куйгу. Дальше мы свернули на восток и по круглогодичной дороге доехали до поселка Депутатский – административный центр Усть-Янского улуса Республики Саха (Якутия). Здесь в советское время работал крупный ГОК и добывали олово, а сейчас полное запустение.

Возвращаться в Якутск той же дорогой было как-то скучно, да и время свободное еще было, поэтому мы решили попробовать выехать на другой зимник – по реке Индигирка, который проходит почти параллельно Яне, но восточнее, в сторону Колымы. Так бы мы сделали интересный крюк по новой для нас дороге. Расстояние между Депутатским и поселком Белая гора около 450 км и проходит по зимнику. Сначала по лесотундре, а потом по реке Уяндина.

Зимник очень опасный: во-первых, тут нет такого большого трафика, как по реке Яна, во-вторых, есть риск попасть в наледь – это страшный сон любого водителя на Крайнем Севере. Наледи часто образуются на реках с быстрым течением. Это такой слоистый «пирог» изо льда, снега и воды, который многократно замерзает и образует в себе пустоты и мешки с водой.

Но нам повезло, и крупных наледей не было. За день этот зимник пройти очень сложно, поэтому нужно быть готовым ночевать в машине либо ехать до упора до Белой горы, что мы и сделали.

Из поселка Белая Гора мы направились дальше на север Якутии по зимнику Индигирка до поселка Чокурдах, где по пути встретили рыбаков и промысловиков, которые добывают бивень мамонта, они показали нам, как это делается.

И дальше через поселок Чокурдах решили сделать попытку доехать до уникального села Русское Устье. Дело в том, что за Чокурдахом начинается тундра, зимник чистят редко – только когда везут топливо и продукты, и его постоянно переметает.

От Чокурдаха до Русского Устья 134 км. Но нам опять повезло: за пару дней до нас как раз осуществлялся такой завоз, и сильной метели не было. В пару переметов все-таки попали, пришлось и колеса стравить, и немного покопать, но мы стали первыми, кто на стандартном автомобиле доехал до этого села, и это подтвердил нам его глава.

Русское Устье – своеобразный заповедник старинной северо-русской культуры. Жители поселка до сих пор сохраняют традиционный образ жизни – то есть, живут за счет рыболовства и охоты. Старорусские говоры сохранялись там вплоть до конца XX века.

После посещения Русского Устья на самом севере Якутии мы поехали обратно в сторону Якутска по зимнику Индигирка. Там как раз мы и попали в коварные наледи в индигирской трубе – самое опасное место на этом зимнике. Вода там поднялась почти до капота.

Добравшись до Усть-Неры мы наконец-то вышли на круглогодичную дорогу – трассу «Колыма», с которой и начинали наше путешествие. Но двигались уже в сторону дома через умопомрачительные перевалы и прижимы.

За две недели одним экипажем мы проехали 7000 км, из которых около 5000 – по зимникам в Заполярье. Это уникальный маршрут, который мы преодолели в рамках одного путешествия и на одном автомобиле. Основные затраты – это топливо (дизель), еда с собой, кафе всего несколько раз, на проживание потратили всего в шести населенных пунктах, поэтому путешествие вышло бюджетное и доступное.

В этой поездке мы сняли серию фильмов «Галопом по Арктике», где подробно рассказали о каждом населенном пункте.

